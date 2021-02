Schuchart Storms to Volusia Victory

BARBERVILLE, FL (February 3, 2021) — Logan Schuchart used a late race surge to move up from 13th starting position to win the All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 feature Wednesday night at Volusia Speedway Park. Donny Schatz, Brad Sweet, David Gravel, and Brent Marks rounded out the top five.

DIRTcar Nationals

Volusia Speedway Park

Barberville, Florida

Wednesday February 3, 2021

Lincoln Electirc Qualifying

1. 49-Brad Sweet, 13.032[10]

2. 5-Brent Marks, 13.153[13]

3. 15-Donny Schatz, 13.158[7]

4. 2-David Gravel, 13.163[16]

5. 7S-Jason Sides, 13.247[5]

6. 21-Brian Brown, 13.250[34]

7. 17-Sheldon Haudenschild, 13.258[9]

8. 19-Parker Price Miller, 13.272[12]

9. 48-Danny Dietrich, 13.272[14]

10. 41-Carson Macedo, 13.300[29]

11. 83-Aaron Reutzel, 13.321[20]

12. 11-Ian Madsen, 13.344[1]

13. 33M-Mason Daniel, 13.350[17]

14. 9-Kasey Kahne, 13.358[26]

15. 7BC-Tyler Courtney, 13.378[22]

16. 1S-Logan Schuchart, 13.385[28]

17. 18-Giovanni Scelzi, 13.386[25]

18. 26-Cory Eliason, 13.392[18]

19. 3Z-Brock Zearfoss, 13.393[3]

20. 12N-Joey Saldana, 13.400[4]

21. 1A-Jacob Allen, 13.415[2]

22. 11K-Kraig Kinser, 13.425[30]

23. 3C-Cale Conley, 13.477[31]

24. 39M-Anthony Macri, 13.499[21]

25. 2C-Wayne Johnson, 13.520[24]

26. 101-Kerry Madsen, 13.598[33]

27. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.601[23]

28. 55-Hunter Schuerenberg, 13.631[19]

29. 21S-Carson Short, 13.639[15]

30. 15B-Zach Hampton, 13.997[32]

31. 11C-Joe Conway, 15.063[11]

32. 17B-Steve Buckwalter, 27.768[27]

33. 27C-Craig Pellegrini Jr, 59.998[6]

34. 13-Justin Peck, 59.999[8]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 21-Brian Brown[2]

2. 15-Donny Schatz[4]

3. 5-Brent Marks[1]

4. 83-Aaron Reutzel[5]

5. 2-David Gravel[3]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17-Sheldon Haudenschild[2]

2. 11-Ian Madsen[1]

3. 15-Donny Schatz[4]

4. 7S-Jason Sides[3]

5. 1A-Jacob Allen[7]

6. 3Z-Brock Zearfoss[5]

7. 12N-Joey Saldana[6]

8. DNS: 27C-Craig Pellegrini Jr

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-David Gravel[2]

2. 49-Brad Sweet[4]

3. 19-Parker Price Miller[1]

4. 5-Brent Marks[3]

5. 48-Danny Dietrich[5]

6. 26-Cory Eliason[7]

7. 33M-Mason Daniel[6]

8. 21S-Carson Short[8]

9. 11C-Joe Conway[9]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 18-Giovanni Scelzi[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 9-Kasey Kahne[3]

4. 83-Aaron Reutzel[4]

5. 39M-Anthony Macri[5]

6. 55-Hunter Schuerenberg[7]

7. 2C-Wayne Johnson[6]

8. 15H-Sam Hafertepe Jr[8]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 11K-Kraig Kinser[1]

2. 1S-Logan Schuchart[2]

3. 21-Brian Brown[4]

4. 41-Carson Macedo[3]

5. 101-Kerry Madsen[6]

6. 3C-Cale Conley[5]

7. 15B-Zach Hampton[7]

8. DNS: 17B-Steve Buckwalter

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 17-Sheldon Haudenschild[1]

2. 7S-Jason Sides[2]

3. 49-Brad Sweet[5]

4. 18-Giovanni Scelzi[3]

5. 11K-Kraig Kinser[4]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 26-Cory Eliason[2]

2. 33M-Mason Daniel[1]

3. 12N-Joey Saldana[6]

4. 3Z-Brock Zearfoss[3]

5. 3C-Cale Conley[4]

6. 15H-Sam Hafertepe Jr[10]

7. 55-Hunter Schuerenberg[5]

8. 21S-Carson Short[9]

9. 15B-Zach Hampton[8]

10. (DNF) 2C-Wayne Johnson[7]

11. (DNF) 11C-Joe Conway[12]

12. DNS: 17B-Steve Buckwalter

Sugarlands Shine A-Main (35 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[13]

2. 15-Donny Schatz[4]

3. 49-Brad Sweet[5]

4. 2-David Gravel[10]

5. 5-Brent Marks[6]

6. 7BC-Tyler Courtney[12]

7. 41-Carson Macedo[16]

8. 17-Sheldon Haudenschild[1]

9. 48-Danny Dietrich[17]

10. 26-Cory Eliason[21]

11. 101-Kerry Madsen[20]

12. 83-Aaron Reutzel[8]

13. 9-Kasey Kahne[15]

14. 21-Brian Brown[2]

15. 1A-Jacob Allen[18]

16. 39M-Anthony Macri[19]

17. 19-Parker Price Miller[14]

18. 33M-Mason Daniel[22]

19. 11-Ian Madsen[11]

20. 3Z-Brock Zearfoss[24]

21. 18-Giovanni Scelzi[7]

22. 11K-Kraig Kinser[9]

23. 12N-Joey Saldana[23]

24. 7S-Jason Sides[3]