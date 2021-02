Tim Shaffer Scores Feature Win at East Bay

TAMPA, FL (February 12, 2021) — Tim Shaffer won the second night of the Winternationals at East Bay Raceway Park on Friday. Shaffer was able to hold off 360 sprint car standout Mark Smith and Thursday’s feature winner at East Bay, Danny Martin Jr, for the victory. Eric Riggins and Terry McCarl rounded out the top five.

East Bay Raceway Park

Tampa, Florida

Friday February 12, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 72-Tim Shaffer

2. M1-Mark Smith

3. 24-Danny Martin Jr

4. 47-Eric Riggins Jr

5. 24m-Terry McCarl

6. 47H-Dale Howard

7. 5s-Max Stambaugh

8. 27-Carson McCarl

9. 20B-Cody Bova

10. 16B-Zane Devault

11. 7B-Ben Brown

12. 10-Paul Colagiovanni Jr

13. 3-Denny Peebles

14. 24w-Garet Williamson

15. 22s-Slater Helt

16. 28F-Davie Franek

17. 27w-Tyler Gunn

18. 22-Connor Leoffler

19. 7c-Phil Gressman

20. 89-Robbie Stillwaggon

21. 3c-Cale Conley

22. 116-Nick Snyder

23. 92-Matt Kurtz

24. 14B-Brett Wright

25. 3a-A.J. Maddox