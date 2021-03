Sanders Wins Opening Night of the Silver Cup at Chico

CHICO, CA (March 5, 2021) — Justin Sanders from Aromas, California was victorious during the opening night of the Silver Cup Friday at Silver Dollar Speedway. Sanders started third in the in the 25-lap feature event, taking the lead from Joel Myers Jr. with 10 laps to go for his second victory of the 2021 season. Matt Mittry, Andy Forsberg, Joel Myers Jr, and Tanner Carrick rounded out the top five.

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Friday March 5, 2021

Qualifying:

1. 38B-Blake Carrick, 12.398

2. 83T-Tanner Carrick, 12.486

3. 46JR-Joel Myers Jr., 12.685

4. 4SA-Justin Sanders, 12.767

5. 83V-Sean Becker, 12.772

6. 2XM-Max Mittry, 12.777

7. 12J-John Clark, 12.832

8. 56-Willie Croft, 12.853

9. X1-Andy Forsberg, 12.857

10. 22-Garen Linder, 12.883

11. 32-Caden Sarale, 12.897

12. 94X-Landon Brooks, 12.914

13. 78-Bret Barney, 12.935

14. 9-Reece Goetz, 12.974

15. 88-Brad Bumgarner, 13.003

16. 1F-D.J. Freitas, 13.017

17. 12P-Steel Powell, 13.038

18. 91-Chase Goetz, 13.051

19. 26-Billy Aton, 13.066

20. 87-Ashlyn Rodriguez, 13.133

21. 7-Tyler Thompson, 13.143

22. 21-Michael Ing, 13.158

23. 1M-Jimmy Trulli, 13.183

24. 2X-Robbie Price, 13.189

25. 33T-Tyler Driever, 13.214

26. 7H-Jake Haulot, 13.268

27. 21W-Josh Wiesz, 13.382

28. 12-Steven Snawder, 13.385

29. 1-Nick Larsen, 13.438

30. 83SA-Isaiah Vasquez, 13.498

31. 55-R.C. Smith, 13.506

32. 24K-Koa Crane, 13.511

33. 21X-Devan Whitlock, 13.520

34. 93-Stephen Ingraham, 13.560

35. 7X-Eddy Lewis, 13.570

36. 5-Kenny Wanderstadt, 13.699

37. 4-Cody Smith, 13.748

Heat Race #1:

1. 38B-Blake Carrick

2. X1-Andy Forsberg

3. 12P-Steel Powell

4. 7-Tyler Thompson

5. 83V-Sean Becker

6. 78-Bret Barney

7. 1-Nick Larsen

8. 4-Cody Smith

9. 33T-Tyler Driever

10. 21X-Devan Whitlock

Heat Race #2:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 2XM-Max Mittry

3. 22-Garen Linder

4. 21-Michael Ing

5. 91-Chase Goetz

6. 83SA-Isaiah Vasquez

7. 7H-Jake Haulot

8. 93-Stephen Ingraham

Heat Race #3:

1. 32-Caden Sarale

2. 46JR-Joel Myers Jr.

3. 12J-John Clark

4. 88-Brad Bumgarner

5. 26-Billy Aton

6. 1M-Jimmy Trulli

7. 55-R.C. Smith

8. 21W-Josh Wiesz

9. 7X-Eddy Lewis

Heat Race #4:

1. 4SA-Justin Sanders

2. 56-Willie Croft

3. 2X-Robbie Price

4. 1F-D.J. Freitas

5. 87-Ashlyn Rodriguez

6. 94X-Landon Brooks

7. 12-Steven Snawder

8. 5-Kenny Wanderstadt

9. 24K-Koa Crane

C-Main:

1. 33T-Tyler Driever

2. 93-Stephen Ingraham

3. 21W-Josh Wiesz

4. 4-Cody Smith

5. 24K-Koa Crane

6. 21X-Devan Whitlock

7. 7X-Eddy Lewis

B-Main:

1. 83V-Sean Becker

2. 26-Billy Aton

3. 91-Chase Goetz

4. 94X-Landon Brooks

5. 83SA-Isaiah Vasquez

6. 1M-Jimmy Trulli

7. 87-Ashlyn Rodriguez

8. 78-Bret Barney

9. 7H-Jake Haulot

10. 33T-Tyler Driever

11. 55-R.C. Smith

12. 12-Steven Snawder

13. 93-Stephen Ingraham

14. 1-Nick Larsen

A-Main:

1. 4SA-Justin Sanders

2. 2XM-Max Mittry

3. X1-Andy Forsberg

4. 46JR-Joel Myers Jr.

5. 83T-Tanner Carrick

6. 56-Willie Croft

7. 2X-Robbie Price

8. 32-Caden Sarale

9. 83V-Sean Becker

10. 21-Michael Ing

11. 94X-Landon Brooks

12. 26-Billy Aton

13. 88-Brad Bumgarner

14. 38B-Blake Carrick

15. 12P-Steel Powell

16. 1M-Jimmy Trulli

17. 91-Chase Goetz

18. 83SA-Isaiah Vasquez

19. 1F-D.J. Freitas

20. 22-Garen Linder

21. 7-Tyler Thompson

22. 12J-John Clark