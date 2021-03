Veal Goes Back-To-Back in the Victorian Sprintcar Title

WARRAMBOL, VIC (March 13, 2021) — Jamie Veal was victorious during the Victorian Open Sprint Car Title Saturday at Premier Speedway. The win was the second in a row for the resident of Warrnambol, Victoria and third of the 2021 campaign. Veal traded the lead with Darren Mollenoyux with Veal taking the lead for good with five laps to go. Jock Goodyer, Brock Hallett, Daniel Pestka, and John Vogels rounded out the top five.

Premier Speedway

Warrnambool, Victoria

Saturday March 13, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. T22-Jock Goodyer, 10.667

2. V3-Darren Mollenoyux, 10.786

3. V70-John Vogels, 10.866

4. A1-Jamie Veal, 10.872

5. S20-Glen Sutherland, 10.935

6. S13-Brock Hallett, 10.944

7. VA88-Grant Stansfield, 10.973

8. S97-David Murcott, 10.985

9. S27-Daniel Pestka, 10.985

10. V98-Peter Doukas, 11.010

11. V37-Grant Anderson, 11.064

12. V92-Matthew Reed, 11.091

13. V6-Cameron Waters, 11.108

14. V39-Brett Smith, 11.184

15. T62-Tate Frost, 11.185

16. S37-Terry Kelly, 11.189

17. V96-Andy Caruana, 11.234

18. S4-Lisa Walker, 11.253

19. S63-Ryan Jones, 11.260

20. V60-Jordyn Charge, 11.262

21. V72-Jacob Smith, 11.283

22. V25-Jack Lee, 11.319

23. V8-Bobby Daly, 11.321

24. V32-Stephen Spark, 11.373

25. N36-Eddie Lumbar, 11.384

26. S38-Lachlan McDonough, 11.453

27. V36-Daniel Reinhardt, 11.454

28. S3-Ben Morris, 11.460

29. V88-Rusty Hickman, 11.480

30. V28-Andrew Hughes, 11.480

31. VA75-David Donegan, 11.496

32. VA10-Steven Loader, 11.657

33. V48-Adam King, 11.822

34. V27-Ross Jarred, 11.844

35. V12-Kristy Ellis, 12.198

36. N53-Jessie Attard, 12.691

Heat Race #1:

1. V3-Darren Mollenoyux

2. V70-John Vogels

3. S27-Daniel Pestka

4. V98-Peter Doukas

5. V92-Matthew Reed

6. S37-Terry Kelly

7. V36-Daniel Reinhardt

8. V32-Stephen Spark

9. VA10-Steven Loader

Heat Race #2:

1. T22-Jock Goodyer

2. S20-Glen Sutherland

3. S97-David Murcott

4. N53-Jessie Attard

5. VA88-Grant Stansfield

6. V6-Cameron Waters

7. V96-Andy Caruana

8. V39-Brett Smith

Heat Race #3:

1. V37-Grant Anderson

2. S13-Brock Hallett

3. S4-Lisa Walker

4. S3-Ben Morris

5. S38-Lachlan McDonough

6. V28-Andrew Hughes

7. VA75-David Donegan

8. T62-Tate Frost

9. V72-Jacob Smith

10. V25-Jack Lee

Heat Race #4:

1. A1-Jamie Veal

2. S63-Ryan Jones

3. V88-Rusty Hickman

4. V48-Adam King

5. V27-Ross Jarred

6. V12-Kristy Ellis

7. V8-Bobby Daly

8. V60-Jordyn Charge

9. N36-Eddie Lumbar

Heat Race #5:

1. N53-Jessie Attard

2. S97-David Murcott

3. S27-Daniel Pestka

4. V3-Darren Mollenoyux

5. V92-Matthew Reed

6. S20-Glen Sutherland

7. V32-Stephen Spark

8. VA10-Steven Loader

Heat Race #7:

1. A1-Jamie Veal

2. V60-Jordyn Charge

3. V37-Grant Anderson

4. VA75-David Donegan

5. S3-Ben Morris

6. S4-Lisa Walker

7. V48-Adam King

8. N36-Eddie Lumbar

9. V12-Kristy Ellis

Heat Race #8:

1. V88-Rusty Hickman

2. S13-Brock Hallett

3. V28-Andrew Hughes

4. V27-Ross Jarred

5. T62-Tate Frost

6. S63-Ryan Jones

7. S38-Lachlan McDonough

8. V8-Bobby Daly

9. V72-Jacob Smith

B-Main:

1. N53-Jessie Attard

2. V60-Jordyn Charge

3. T62-Tate Frost

4. VA88-Grant Stansfield

5. V92-Matthew Reed

6. V27-Ross Jarred

7. V96-Andy Caruana

8. S3-Ben Morris

9. V28-Andrew Hughes

10. V32-Stephen Spark

11. S38-Lachlan McDonough

12. S37-Terry Kelly

13. VA75-David Donegan

14. V36-Daniel Reinhardt

A-Main:

1. A1-Jamie Veal

2. T22-Jock Goodyer

3. S13-Brock Hallett

4. S27-Daniel Pestka

5. V70-John Vogels

6. S97-David Murcott

7. V98-Peter Doukas

8. V60-Jordyn Charge

9. V92-Matthew Reed

10. S4-Lisa Walker

11. V6-Cameron Waters

12. V27-Ross Jarred

13. VA88-Grant Stansfield

14. V3-Darren Mollenoyux

15. V37-Grant Anderson

16. T62-Tate Frost

17. V88-Rusty Hickman

18. N53-Jessie Attard

19. S63-Ryan Jones

20. S20-Glen Sutherland

LS SPrint Cars

Heat Race #1:

1. VA49-Shaun Lyness

2. V17-Dennis Jones

3. VA48-Shane Stevens

4. V21-Ben Micallef

5. VA98-Shane Steenholdt

6. VA11-Phil Micallef

7. VA42-Mark Noonan

8. VA18-Mitchell Sutej

9. V44-Tim Van Ginneken

10. VA96-Daniel Mayson

Heat Race #2:

1. V86-Justin Barton

2. V17-Dennis Jones

3. V21-Ben Micallef

4. VA42-Mark Noonan

5. V46-Jordan Abbott

6. VA37-Darryl Atkinson

7. V15-David Dennison

8. S12-Chris James

9. VA18-Mitchell Sutej

Heat Race #3:

1. VA98-Shane Steenholdt

2. V86-Justin Barton

3. VA49-Shaun Lyness

4. V46-Jordan Abbott

5. VA11-Phil Micallef

6. VA48-Shane Stevens

7. S12-Chris James

8. V15-David Dennison

9. VA37-Darryl Atkinson

10. VA14-Alex Ross

A-Main:

1. V86-Justin Barton

2. V17-Dennis Jones

3. VA49-Shaun Lyness

4. V46-Jordan Abbott

5. VA98-Shane Steenholdt

6. VA11-Phil Micallef

7. V21-Ben Micallef

8. VA37-Darryl Atkinson

9. VA14-Alex Ross

10. V15-David Dennison

11. S12-Chris James

12. VA42-Mark Noonan

13. VA48-Shane Stevens

14. VA18-Mitchell Sutej