McIntosh and Howard Wis at West Memphis

WEST MEMPHIS, Ark. (April 3, 2021) — Cannon McIntosh won the USAC Midget Car feature Saturday at Riverside International Speedway. McIntosh topped Bryant Wiedeman and Brenham Crouch for the victory. Friday winner Daison Pursley and Rickey Stenhouse Jr. rounded out the top five.

Dale Howard won the 360 Sprint Car Series.

Riverside International Speedway

West Memphis, Arkansas

Saturday April 3, 2021

USAC Midget Cars

Heat Race #1

1. 08-Cannon McIntosh

2. 89-Ricky Stenhouse Jr

3. 71K-Daison Pursley

4. 97-Brenham Crouch

5. 5M-Michael Magic

6. 50-Chase Howard

7. 9J-Austin Wood

Heat Race #2

1. 01-Bryant Wiedeman

2. 9JR-Derek Hagar

3. 91T-Tyler Thomas

4. 19M-Ethan Mitchell

5. 44C-Blake Carrier

6. 4M-Mike Magic

Dash

1. 9JR-Derek Hagar

2. 97-Brenham Crouch

3. 89-Ricky Stenhouse Jr

4. 91T-Tyler Thomas

5. 19M-Ethan Mitchell

6. 01-Bryant Wiedeman

A-Main

1. 08-Cannon McIntosh

2. 01-Bryant Wiedeman

3. 97-Brenham Crouch

4. 71K-Daison Pursley

5. 89-Ricky Stenhouse Jr

6. 91T-Tyler Thomas

7. 9JR-Derek Hagar

8. 19M-Ethan Mitchell

9. 50-Chase Howard

10. 4M-Mike Magic

11. 44C-Blake Carrier

12. 5M-Michael Magic

13. 9J-Austin Wood

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 9JR-Derek Hagar

2. 13-Chase Howard

3. 88-BJ Gatewood

4. 1X-Tim Crawley

5. 15J-Jeremy Middleton

6. 27-Austin Wood

7. 44-Ronny Howard

8. 3G-Paxton Gregory

DQ: 26-Marshall Skinner

Heat Race #2

1. 24-Jeffrey West Jr

2. 17JR-Ricky Stenhouse Sr

3. 27J-Joseph Poe Jr

4. 21B-Brandon Hinkle

5. 91A-Ernie Ainsworth

6. 187-Landon Crawley

7. 72K-Rick Kahler

8. 0-Mike Vaculik

9. 84-Brandon Hanks

Heat Race #3

1. 47-Dale Howard

2. G6-Cody Gardner

3. 3-Howard Moore

4. 10K1-Dewayne White

5. 74-Tucker Boulton

6. 91-Zach Pringle

7. 99-Blake Jenkins

8. 21K-Kevin Hinkle

DQ: 21-Spencer Meredith

B-Main

1. 187-Landon Crawley

2. 1X-Tim Crawley

3. 27-Austin Wood

4. 44-Ronny Howard

5. 3G-Paxton Gregory

6. 26-Marshall Skinner

7. 99-Blake Jenkins

8. 72K-Rick Kahler

9. 84-Brandon Hanks

10. 21-Spencer Meredith

11. 21K-Kevin Hinkle

12. 0-Mike Vaculik

A-Main

1. 47-Dale Howard

2. 9JR-Derek Hagar

3. 17JR-Ricky Stenhouse Sr

4. 13-Chase Howard

5. 3-Howard Moore

6. 1X-Tim Crawley

7. 91A-Ernie Ainsworth

8. 21B-Brandon Hinkle

9. 10K1-Dewayne White

10. 24-Jeffrey West Jr

11. 74-Tucker Boulton

12. 91-Zach Pringle

13. 88-BJ Gatewood

14. 3G-Paxton Gregory

15. 27J-Joseph Poe Jr

16. 27-Austin Wood

17. 15J-Jeremy Middleton

18. 44-Ronny Howard

19. G6-Cody Gardner

20. 187-Landon Crawley