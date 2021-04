Macri Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (April 10, 2021) — Anthony Macri won the sprint car feature Saturday at Port Royal Speedway. The victory was Macri’s first of the 2021 season. Logan Wagner, Gerard McIntyre, Danny Dietrich, and Jeff Halligan rounded out the top five.

Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car Series main event.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday April 10, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 5-Dylan Cisney

2. 2-AJ Flick

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 25-Tyler Bear

5. 98-Jared Esh

6. 11-TJ Stutts

7. 880-Drew Richie

8. 47K-Kody Lehman

9. 7NY-Matt Farnham

Heat Race #2:

1. 39M-Anthony Macri

2. 12-Blane Heimbach

3. 5M-Brent Marks

4. 48-Danny Dietrich

5. 1-Logan Wagner

6. 20-Ryan Taylor

7. 15-Lynton Jeffrey

8. 19W-Colby Womer

9. 66-Ryan Kissinger

Heat Race #3:

1. 24-Kerry Madsen

2. 33-Gerard McIntyre

3. 35S-Jason Shultz

4. 40-George Hobaugh

5. 29-Michael Bauer

6. 97-Gary Taylor

7. 23-Pat Cannon

8. 21N-Frankie Nervo

9. 57J-Jeff Miller

Heat Race #4:

1. 45-Jeff Halligan

2. 6-Ryan Smith

3. 55-Mike Wagner

4. 67-Justin Whittal

5. 5W-Lucas Wolfe

6. 35-Tyler Reeser

7. 55K-Robbie Kendall

8. 0-Rick Lafferty

9. 22-Bryn Gohn

B-Main:

1. 11-TJ Stutts

2. 15-Lynton Jeffrey

3. 20-Ryan Taylor

4. 23-Pat Cannon

5. 97-Gary Taylor

6. 57J-Jeff Miller

7. 21N-Frankie Nervo

8. 0-Rick Lafferty

9. 47K-Kody Lehman

10. 22-Bryn Gohn

11. 19W-Colby Womer

12. 7NY-Matt Farnham

13. 55K-Robbie Kendall

14. 35-Tyler Reeser

15. 880-Drew Richie

16. 66-Ryan Kissinger

A-Main:

1. 39M-Anthony Macri

2. 1-Logan Wagner

3. 33-Gerard McIntyre

4. 48-Danny Dietrich

5. 45-Jeff Halligan

6. 5-Dylan Cisney

7. 12-Blane Heimbach

8. 2-AJ Flick

9. 35S-Jason Shultz

10. 24-Kerry Madsen

11. 55-Mike Wagner

12. 6-Ryan Smith

13. 40-George Hobaugh

14. 5M-Brent Marks

15. 17B-Steve Buckwalter

16. 67-Justin Whittal

17. 98-Jared Esh

18. 15-Lynton Jeffrey

19. 20-Ryan Taylor

20. 5W-Lucas Wolfe

21. 11-TJ Stutts

22. 25-Tyler Bear

23. 29-Michael Bauer

24. 23-Pat Cannon

USAC East Coast Sprint Car Series

Heat Race #1:

1. 5G-Briggs Danner

2. M1-Mark Smith

3. 3BC-Nash Ely

4. B1-Joey Biasi

5. 19A-Brody Adamsky

6. 7B-Aiden Borden

7. 23-John Stehman

8. 67-Jason Cherry

9. 12W-Troy Fraker

DNS: 53-Shawn Donath

Heat Race #2:

1. 71-Chris Allen Jr.

2. 32-Colin White

3. 57-Damon Paul

4. 11-Mike Thompson

5. 21K-Tommy Kunsman

6. 96-Lee Kauffman

7. 7-Ed Aiken

8. 10M-Mike Meyers

DNS: 17M-Christian Bruno

Heat Race #3:

1. 20-Alex Bright

2. 19-Steven Drevicki

3. 21-Carmen Perigo

4. 83-Bruce Buckwalter

5. 17J-Jonathan Swanson

6. 117-David Swanson

7. 83S-Billy Ney

8. 88J-Joey Amantea

9. 23M-Kenny Miller III

B-Main:

1. 23M-Kenny Miller III

2. 7-Ed Aiken

3. 23-John Stehman

4. 10M-Mike Meyers

5. 67-Jason Cherry

6. 88J-Joey Amantea

7. 83S-Billy Ney

8. 12W-Troy Fraker

DNF. 17M-Christian Bruno

DNS: 53-Shawn Donath

A-Main:

1. 20-Alex Bright

2. 19-Steven Drevicki

3. 5G-Briggs Danner

4. B1-Joey Biasi

5. 71-Chris Allen Jr.

6. 21-Carmen Perigo

7. 57-Damon Paul

8. 21K-Tommy Kunsman

9. 7-Ed Aiken

10. 11-Mike Thompson

11. 3BC-Nash Ely

12. 96-Lee Kauffman

13. 17J-Jonathan Swanson

14. 19A-Brody Adamsky

15. 67-Jason Cherry

16. 7B-Aiden Borden

17. 23-John Stehman

18. 88J-Joey Amantea

19. 10M-Mike Meyers

20. 117-David Swanson

21. 32-Colin White

22. 23M-Kenny Miller III

23. 83-Bruce Buckwalter

24. M1-Mark Smith