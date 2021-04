Stewart Stays Smooth in Route to Victory at Virginia Motor Speedway

JAMAICA, Va. (April 15, 2021) — Tony Stewart used his vast experience keeping cars straight and smooth to put himself in prime position for victory Thursday night at Virginia Motor Speedway with the Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1. On a very abrasive track that saw multiple cars have tire wear issues, including early race leader Cory Eliason, Justin Peck was coming to the checkered flag when his right rear tire gave out on the last corner. Stewart, who had kept his car straight and smooth, took advantage to cross the finish line for the victory. Kerry Madsen snuck into second while Peck held on for the final podium position.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Virginia Motor Speedway

Jamaica, Virginia

Thursday April 15, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 48-Danny Dietrich, 15.299[2]

2. 26-Cory Eliason, 15.338[16]

3. 11-Ian Madsen, 15.390[14]

4. 39M-Anthony Macri, 15.425[8]

5. 10-Zeb Wise, 15.436[27]

6. 5-Brent Marks, 15.445[6]

7. 55V-CJ Leary, 15.476[4]

8. 17B-Bill Balog, 15.479[22]

9. 7BC-Tyler Courtney, 15.609[21]

10. 14-Tony Stewart, 15.612[17]

11. 07-Lucas Wolfe, 15.665[3]

12. 13-Justin Peck, 15.722[11]

13. 55-Hunter Schuerenberg, 15.782[18]

14. 1X-Chad Trout, 15.815[1]

15. 39-Chase Dietz, 15.830[15]

16. 35H-Zach Hampton, 15.846[7]

17. 23-Paul McMahan, 15.857[19]

18. 24-Kerry Madsen, 15.877[23]

19. 15B-Lynton Jeffrey, 15.907[26]

20. 95-Hunter Mackison, 16.034[12]

21. 8M-TJ Michael, 16.107[25]

22. 35-Tyler Esh, 16.119[20]

23. 91-Kyle Reinhardt, 16.145[13]

24. 91F-Anthony Fiore, 16.309[5]

25. 4-Cap Henry, 16.351[10]

26. 1080-Jordan Mackison, 22.054[24]

27. 24R-Rico Abreu, 59.999[9]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14-Tony Stewart[1]

2. 48-Danny Dietrich[4]

3. 39M-Anthony Macri[3]

4. 55-Hunter Schuerenberg[5]

5. 35H-Zach Hampton[6]

6. 4-Cap Henry[9]

7. 55V-CJ Leary[2]

8. 15B-Lynton Jeffrey[7]

9. 35-Tyler Esh[8]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 17B-Bill Balog[2]

2. 26-Cory Eliason[4]

3. 07-Lucas Wolfe[1]

4. 10-Zeb Wise[3]

5. 1X-Chad Trout[5]

6. 23-Paul McMahan[6]

7. 91-Kyle Reinhardt[8]

8. 1080-Jordan Mackison[9]

9. 95-Hunter Mackison[7]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 13-Justin Peck[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 11-Ian Madsen[4]

4. 24-Kerry Madsen[6]

5. 5-Brent Marks[3]

6. 39-Chase Dietz[5]

7. 24R-Rico Abreu[9]

8. 91F-Anthony Fiore[8]

9. 8M-TJ Michael[7]

Dash:

1. 26-Cory Eliason

2. 11-Ian Madsen

3. 39M-Anthony Macri

4. 48-Danny Dietrich

5. 17B-Bill Balog

6. 13-Justin Peck

7. 10-Zeb Wise

8. 14-Tony Stewart

B-Main:

1. 55V-CJ Leary

2. 15B-Lynton Jeffrey

3. 91-Kyle Reinhardt

4. 24R-Rico Abreu

5. 91F-Tony Fiore

6. 35-Tyler Esh

7. 8M-TJ Michael

8. 95-Hunter Mackison

9. 1080-Jordan Mackison

A-Main: :

1. 14-Tony Stewart

2. 24-Kerry Madsen

3. 13-Justin Peck

4. 39-Chase Dietz

5. 23-Paul McMahan

6. 91-Kyle Reinhardt

7. 4-Cap Henry

8. 10-Zeb Wise

9. 7BC-Tyler Courtney

10. 5-Brent Marks

11. O7-Lucas Wolfe

12. 1X-Chad Trout

13. 35-Tyler Esh

14. 35H-Zach Hampton

15. 55-Hunter Schuerenberg

16. 24R-Rico Abreu

17. 11-Ian Madsen

18. 55V-CJ Leary

19. 26-Cory Eliason

20. 39M-Anthony Macri

21. 48-Danny Dietrich

22. 17B-Bill Balog

23. 15B-Lynton Jeffrey

24. 91F-Tony Fiore