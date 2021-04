Macri Wins Johnny Grum Classic at Bedford

BEDFORD, Penn. (April 18, 2021) — Anthony Macri used some late race heroics to win the Johnny Grum Classic Sunday night at Bedford Speedway with the Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1. Macri passed Rico Abreu during a restart with eight laps to go to drive by Abreu through turns one and two to take the lead and drove away for the victory.

Abreu, who indicated in the post race interview he had a right rear tire starting to go down, was able to hold on for second place. Paul McMahan in his fourth start of the season with CJB Motorsports rounded out the podium.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Johnny Grum Classic

Bedford Speedway

Bedford, Pennsylvania

Sunday April 18, 2021

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 26-Cory Eliason[1]

2. 17B-Bill Balog[2]

3. 11-Ian Madsen[3]

4. 55-Hunter Schuerenberg[5]

5. 23-Paul McMahan[4]

6. 4-Cap Henry[9]

7. 48-Danny Dietrich[8]

8. 35H-Zach Hampton[6]

9. 2-AJ Flick[10]

10. 39-Chase Dietz[7]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 72-Tim Shaffer[1]

2. 7BC-Tyler Courtney[2]

3. 39M-Anthony Macri[4]

4. 5-Brent Marks[5]

5. 55W-Mike Wagner[3]

6. 6-Ryan Smith[8]

7. 45-Jeff Halligan[7]

8. 07-Lucas Wolfe[9]

9. 42-Sye Lynch[6]

10. 8M-TJ Michael[10]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 91-Kyle Reinhardt[2]

2. 24R-Rico Abreu[4]

3. 13-Justin Peck[5]

4. 24-Kerry Madsen[6]

5. 51-Freddie Rahmer[8]

6. 91F-Anthony Fiore[3]

7. 2C-Dylan Cisney[7]

8. 99M-Kyle Moody[9]

9. 10-Zeb Wise[1]

10. 880-Drew Ritchey[10]

Dixie Vodka Qualifying

1. 23-Paul McMahan, 16.199[15]

2. 39M-Anthony Macri, 16.257[21]

3. 24R-Rico Abreu, 16.285[6]

4. 11-Ian Madsen, 16.294[14]

5. 55W-Mike Wagner, 16.333[1]

6. 91F-Anthony Fiore, 16.414[5]

7. 17B-Bill Balog, 16.415[25]

8. 7BC-Tyler Courtney, 16.425[27]

9. 91-Kyle Reinhardt, 16.425[30]

10. 26-Cory Eliason, 16.431[2]

11. 72-Tim Shaffer, 16.441[17]

12. 10-Zeb Wise, 16.466[4]

13. 55-Hunter Schuerenberg, 16.472[19]

14. 5-Brent Marks, 16.485[20]

15. 13-Justin Peck, 16.510[8]

16. 35H-Zach Hampton, 16.527[12]

17. 42-Sye Lynch, 16.530[24]

18. 39-Chase Dietz, 16.541[7]

19. 24-Kerry Madsen, 16.541[10]

20. 45-Jeff Halligan, 16.585[11]

21. 2C-Dylan Cisney, 16.596[22]

22. 48-Danny Dietrich, 16.607[29]

23. 6-Ryan Smith, 16.643[16]

24. 51-Freddie Rahmer, 16.706[26]

25. 4-Cap Henry, 16.747[3]

26. 07-Lucas Wolfe, 16.759[18]

27. 99M-Kyle Moody, 16.792[23]

28. 2-AJ Flick, 16.827[28]

29. 8M-TJ Michael, 16.859[9]

30. 880-Drew Ritchey, 17.048[13]

Kears Speed Shop Dash (6 Laps)

1. 24R-Rico Abreu[1]

2. 23-Paul McMahan[2]

3. 72-Tim Shaffer[3]

4. 39M-Anthony Macri[4]

5. 91-Kyle Reinhardt[6]

6. 26-Cory Eliason[8]

7. 11-Ian Madsen[7]

8. 55W-Mike Wagner[5]

Classic Ink USA B-Main (10 Laps)

1. 45-Jeff Halligan[2]

2. 48-Danny Dietrich[4]

3. 99M-Kyle Moody[6]

4. 2C-Dylan Cisney[3]

5. 35H-Zach Hampton[1]

6. 07-Lucas Wolfe[5]

7. 2-AJ Flick[8]

8. 39-Chase Dietz[9]

9. 42-Sye Lynch[7]

10. 8M-TJ Michael[10]

11. 10-Zeb Wise[11]

DNS: 880-Drew Ritchey

FloRacing A-Main (30 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[4]

2. 24R-Rico Abreu[1]

3. 23-Paul McMahan[2]

4. 26-Cory Eliason[6]

5. 91-Kyle Reinhardt[5]

6. 13-Justin Peck[11]

7. 72-Tim Shaffer[3]

8. 11-Ian Madsen[7]

9. 55W-Mike Wagner[8]

10. 5-Brent Marks[13]

11. 17B-Bill Balog[9]

12. 7BC-Tyler Courtney[10]

13. 24-Kerry Madsen[14]

14. 55-Hunter Schuerenberg[12]

15. 07-Lucas Wolfe[24]

16. 48-Danny Dietrich[20]

17. 2C-Dylan Cisney[22]

18. 4-Cap Henry[18]

19. 91F-Anthony Fiore[16]

20. 10-Zeb Wise[25]

21. 35H-Zach Hampton[23]

22. 51-Freddie Rahmer[15]

23. 45-Jeff Halligan[19]

24. 99M-Kyle Moody[21]

25. 6-Ryan Smith[17]