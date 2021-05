Bud Kaeding Wins at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif. (April 30, 2021) — Bud Keading won the winged 360 sprint car feature Friday night at Ocean Speedway. Kaeding methodically moved up from the fourth starting spot, taking the lead following a mid-race restart. Sean Watts and Joey Ancona rounded out the podium.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday April 30, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 92-Kyler Shaw

2. 69-Bud Kaeding

3. 88-Koen Shaw

4. 88A-Joey Ancona

5. 25Z-Jason Chisum

6. 6D-Josh Chisum

DNS: 19-Art McCarthy Jr

Heat Race #2

1. 98X-Sean Watts

2. 72W-Kurt Nelson

3. 98-Bryce Eames

4. 3M-Adam Kaeding

5. 12-Jacob Pacheco

6. 3T-Nick Ringo

Heat Race #3

1. 58-Jerry Bonnema

2. 2K-J.J. Ringo

3. 8-Jeremy Chisum

4. 5-Mark Chaves Jr

5. 07-Richard Fajardo

DNS: 34B-Glenn Bryan

Dash

1. 92-Kyler Shaw

2. 72W-Kurt Nelson

3. 2K-J.J. Ringo

4. 69-Bud Kaeding

5. 58-Jerry Bonnema

6. 98X-Sean Watts

A-Main

1. 69-Bud Kaeding

2. 98X-Sean Watts

3. 88A-Joey Ancona

4. 2K-J.J. Ringo

5. 72W-Kurt Nelson

6. 3T-Nick Ringo

7. 58-Jerry Bonnema

8. 98-Bryce Eames

9. 25Z-Jason Chisum

10. 92-Kyler Shaw

11. 5-Mark Chaves Jr

12. 8-Jeremy Chisum

13. 3M-Adam Kaeding

14. 6D-Josh Chisum

15. 12-Jacob Pacheco

16. 07-Richard Fajardo

17. 19-Art McCarthy Jr

18. 88-Koen Shaw

DNS: 34B-Glenn Bryan