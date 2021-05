Carrick Wins at Chico

CHICO, Calif. (May 7, 2021) — Tanner Carrick topped another large field of sprint cars Friday at Silver Dollar Speedway to win the feature event. Seam Becker, Blake Carrick driving through the field from the C-Main, John Michael-Bunch, and Justyn Cox rounded out the top five.

Silver Dollar Speedway

Chico, California

Friday May 7, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying Flight A:

1. 22X-Tyler Thompson, 11.937

2. 92-Andy Forsberg, 12.026

3. 21-Michael Ing, 12.287

4. 3C-Casey Schmitz, 12.289

5. 7P-Jake Andreotti, 12.348

6. 94TH-Ben Worth, 12.351

7. 83SA-Isaiah Vasquez, 12.359

8. 38B-Blake Carrick, 12.371

9. 29-Willie Croft, 12.547

10. 54-Carson Hall, 13.317

11. 91J-John Sullivan, 14.984

Qualifying Flight B:

1. 11VS-John Michael Bunch, 12.077

2. 83T-Tanner Carrick, 12.118

3. 5R-Ryan Rocha, 12.304

4. 78-Bret Barney, 12.361

5. 19-Tucker Lacaze, 12.438

6. 7B-Brent Bjork, 12.450

7. 8-Geoff Ensign, 12.465

8. 1-Joel Meyers Jr., 12.466

9. 21S-Drake Standley, 12.756

10. 7X-Eddy Lewis, 12.820

11. 21X-Devan Whitlock, 12.909

Qualifying Flight C:

1. 12P-Steel Powell, 12.239

2. 2X-Chase Madjic, 12.259

3. 83V-Sean Becker, 12.292

4. 6-Angelo Cornet, 12.339

5. 8JR-Brian Mcgahan, 12.797

6. 2S-Jayce Steinberg, 12.867

7. 551-Angelique Bell, 12.887

8. 69-Ron Laplant, 13.016

9. 1B-Chelsea Blevins, 13.124

10. 71L-Korey Lovell, 13.336

11. 18B-R.J. Baker, 13.608

Qualifying Flight D:

1. 17W-Shane Golobic, 12.081

2. 31C-Justyn Cox, 12.160

3. 93-Stephen Ingraham, 12.577

4. 8C-Anissa Curtice, 12.588

5. 26-Billy Aton, 12.594

6. 87-Ashlyn Rodriguez, 12.614

7. 1-Nick Larsen, 12.627

8. 2XM-Max Mittry, 12.769

9. 98H-Matt Hein, 13.076

10. 55-Mike Sayer, 13.557

Heat Race #1:

1. 22X-Tyler Thompson

2. 21-Michael Ing

3. 92-Andy Forsberg

4. 29-Willie Croft

5. 7P-Jake Andreotti

6. 94TH-Ben Worth

7. 83SA-Isaiah Vasquez

8. 91J-John Sullivan

9. 54-Carson Hall

10. 38B-Blake Carrick

11. 3C-Casey Schmitz

Heat Race #2:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 5R-Ryan Rocha

3. 78-Bret Barney

4. 11VS-John Michael Bunch

5. 7B-Brent Bjork

6. 1-Joel Meyers Jr.

7. 8-Geoff Ensign

8. 21S-Drake Standley

9. 19-Tucker Lacaze

10. 21X-Devan Whitlock

11. 7X-Eddy Lewis

Heat Race #3:

1. 83V-Sean Becker

2. 2X-Chase Madjic

3. 12P-Steel Powell

4. 69-Ron Laplant

5. 1B-Chelsea Blevins

6. 8JR-Brian Mcgahan

7. 551-Angelique Bell

8. 71L-Korey Lovell

9. 18B-R.J. Baker

10. 2S-Jayce Steinberg

11. 6-Angelo Cornet

Heat Race #4:

1. 31C-Justyn Cox

2. 93-Stephen Ingraham

3. 17W-Shane Golobic

4. 2XM-Max Mittry

5. 26-Billy Aton

6. 87-Ashlyn Rodriguez

7. 1-Nick Larsen

8. 98H-Matt Hein

9. 55-Mike Sayer

10. 8C-Anissa Curtice

C-Main:

1. 38B-Blake Carrick

2. 18B-R.J. Baker

3. 6-Angelo Cornet

4. 19-Tucker Lacaze

5. 21X-Devan Whitlock

6. 55-Mike Sayer

7. 7X-Eddy Lewis

8. 2S-Jayce Steinberg

9. 54-Carson Hall

B-Main:

1. 38B-Blake Carrick

2. 94TH-Ben Worth

3. 1-Nick Larsen

4. 71L-Korey Lovell

5. 21S-Drake Standley

6. 87-Ashlyn Rodriguez

7. 551-Angelique Bell

8. 18B-R.J. Baker

9. 91J-John Sullivan

10. 8-Geoff Ensign

11. 8JR-Brian Mcgahan

12. 98H-Matt Hein

13. 83SA-Isaiah Vasquez

14. 1-Joel Meyers Jr.

A-Main:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 83V-Sean Becker

3. 38B-Blake Carrick

4. 11VS-John Michael Bunch

5. 31C-Justyn Cox

6. 92-Andy Forsberg

7. 21-Michael Ing

8. 26-Billy Aton

9. 29-Willie Croft

10. 94TH-Ben Worth

11. 7B-Brent Bjork

12. 5R-Ryan Rocha

13. 2X-Chase Madjic

14. 12P-Steel Powell

15. 22X-Tyler Thompson

16. 78-Bret Barney

17. 2XM-Max Mittry

18. 7P-Jake Andreotti

19. 69-Ron Laplant

20. 1-Nick Larsen

21. 17W-Shane Golobic

22. 1B-Chelsea Blevins

23. 71L-Korey Lovell

24. 93-Stephen Ingraham