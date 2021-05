Hahn Wins on the High Banks at Bulls Gap

BULLS GAP, Tenn. (May 15, 2021) — Blake Hahn won the Lucas Oil ASCS National Tour presented by MAVtv feature Saturday night at Volunteer Speedway. Seth Bergman, J.J. Hickle, Matt Covington, and Scott Bogucki rounded out the top five.

Lucas Oil ASCS National Tour presented by MAVtv

Volunteer Speedway

Bulls Gap, Tenessee

Saturday May 15, 2011

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 47X-Dylan Westbrook[1]

2. 63-JJ Hickle[5]

3. 95-Matt Covington[3]

4. 28-Scott Bogucki[6]

5. 1X-Brent Crews[2]

6. 77X-Alex Hill[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Blake Hahn[2]

2. 17B-Ryan Bickett[1]

3. 23-Seth Bergman[3]

4. 19-Colby Thornhill[4]

5. 88-Travis Reber[5]

Qualifier #1 (8 Laps)

1. 23-Seth Bergman[1]

2. 63-JJ Hickle[4]

3. 28-Scott Bogucki[2]

4. 47X-Dylan Westbrook[3]

5. 88-Travis Reber[5]

6. 77X-Alex Hill[6]

Qualifier #2 (8 Laps)

1. 19-Colby Thornhill[1]

2. 95-Matt Covington[2]

3. 52-Blake Hahn[4]

4. 17B-Ryan Bickett[3]

5. 1X-Brent Crews[5]

A-Main (25 Laps)

1. 52-Blake Hahn[2]

2. 23-Seth Bergman[3]

3. 63-JJ Hickle[1]

4. 95-Matt Covington[4]

5. 28-Scott Bogucki[7]

6. 19-Colby Thornhill[5]

7. 17B-Ryan Bickett[8]

8. 1X-Brent Crews[10]

9. 77X-Alex Hill[11]

10. 88-Travis Reber[9]

11. 47X-Dylan Westbrook[6]