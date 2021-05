Danner Scores Second USAC East Coast Feature Victory of the Season

BECHTELSVILLE, Penn. (May 15, 2021) — Briggs Danner completed the weekend sweep of feature events with the USAC East Coast Sprint Car Series Saturday at Grandview Speedway. Danner backed up his win Friday night at Bedford Speedway by driving from fourth starting position to win at Grandview. Steven Drevicki, Alex Bright, Bruce Buckwalter, and Tommy Kunsman rounded out the top five.

USAC East Coast Sprint Car Series

Grandview Speedway

Bechtelsville, Pennsylvania

Saturday May 15, 2021

Heat Race #1

1. 83-Bruce Buckwalter Jr[1]

2. 83S-Billy Ney[5]

3. 17J-Jonathan Swanson[3]

4. 7-Ed Aikin[7]

5. 3BC-Nash Ely[8]

6. 27C-Craig Pellegrini Jr[4]

7. 11-Mike Thompson[6]

8. 12-Blaine Emery[2]

Heat Race #2

1. 19-Steven Drevicki[3]

2. 5G-Briggs Danner[4]

3. 23M-Kenny Miller III[7]

4. 20-Alex Bright[8]

5. 71-Chris Allen Jr[6]

6. 16CW-Eric Jennings[5]

7. 75-Lou Cicconi Jr[1]

8. 64-Rich Carnathan[2]

Heat Race #3

1. 21K-Tommy Kunsman[2]

2. 22B-Troy Betts[3]

3. 57-Damon Paul[8]

4. 10M-Mike Myers[5]

5. 38S-Tom Savage[1]

6. 88J-Joey Amantea[7]

7. 117-David Swanson[6]

8. 67-Jason Cherry[4]

B-Main

1. 27C-Craig Pellegrini Jr[1]

2. 16CW-Eric Jennings[2]

3. 11-Mike Thompson[4]

4. 12-Blaine Emery[7]

5. 67-Jason Cherry[9]

6. 88J-Joey Amantea[3]

7. 117-David Swanson[6]

8. 75-Lou Cicconi Jr[5]

9. 64-Rich Carnathan[8]

Feature

1. 5G-Briggs Danner[4]

2. 19-Steven Drevicki[8]

3. 20-Alex Bright[11]

4. 83-Bruce Buckwalter Jr[3]

5. 21K-Tommy Kunsman[5]

6. 3BC-Nash Ely[13]

7. 22B-Troy Betts[9]

8. 10M-Mike Myers[12]

9. 83S-Billy Ney[7]

10. 67-Jason Cherry[20]

11. 27C-Craig Pellegrini Jr[16]

12. 88J-Joey Amantea[21]

13. 12-Blaine Emery[19]

14. 57-Damon Paul[2]

15. 17J-Jonathan Swanson[6]

16. 11-Mike Thompson[18]

17. 23M-Kenny Miller III[1]

18. 71-Chris Allen Jr[14]

19. 7-Ed Aikin[10]

20. 16CW-Eric Jennings[17]

21. 38S-Tom Savage[15]