Bacon Scores $12,000 Victory at Waynesfield

WAYNESFIELD, Ohio (May 30, 2021) — Brady Bacon won Ron Kahle Jr. Memorial Sunday with the National Racing Alliance and Patriot Sprint Tour at Waynesfield Raceway Park. Bacon picked up $12,000 for his efforts. Greg Wilson, Dustin Daggett, Randy Hannagan, and Jared Horstman rounded out the top five.

National Racing Alliance / Patriot Sprint Tour

Ron Kahle Jr. Memorial

Waynesfield Raceway Park

Waynesfield, Ohio

Sunday, May 30, 2021

Feature:

1. 69-Brady Bacon

2. W20-Greg Wilson

3. 85-Dustin Daggett

4. 22H-Randy Hannagan

5. 17-Jared Horstman

6. 35-Jared Zimbardi

7. 22-Conner Leffler

8. 2P-Ricky Peterson

9. 79-Jordan Thomas

10. 27W-Tyler Gunn

11. 5M-Max Stambaugh

12. 28F-Davie Franek

13. 46-Ryan Coniam

14. 18J-Dean Jacobs

15. 23-Devon Dobie

16. 11-Tim Allison

17. 16B-Zane DeVault

18. 18-Todd Heruerman

19. 2-Dave Axton

20. 11W-Harli White

21. 12G-Corbin Gurley

22. 24-Kobe Allison

23. 27-Brad Lamberson

24. 22M-Dan McCarron