David Gravel Wins World of Outlaws Feature at Granite City Speedway

SAUK RAPIDS, Minn. (June 5, 2021) — David Gravel won the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series feature Saturday night at Granite City Speedway. Donny Schatz, Sheldon Haudenschild, Aaron Reutzel, and Brad Sweet rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Granite City Speedway

Sauk Rapids, Minnesota

Saturday June 5, 2021

Feature:

1. 2-David Gravel

2. 15-Donny Schatz

3. 17-Sheldon Haudenschild

4. 83-Aaron Reutzel

5. 49-Brad Sweet

6. 1S-Logan Schuchart

7. 1A-Jacob Allen

8. 19-Brent Marks

9. 5-Parker Price-Miller

10. 9-James McFadden

11. 2C-Wayne Johnson

12. 41-Carson Macedo

13. 11K-Kraig Kinser

14. 13-Dominic Scelzi

15. 14T-Tim Estenson

16. 19B-Jack Berger

17. 91A-Reed Allex

18. 41J-Clyde Knipp

19. 11A-Zach Patterson