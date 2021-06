Wimmer Wins OVSCA Feature at Atomic Speedway

CHILLCOTHE, Ohio (June 5, 2021) — Brandon Wimmer won the Ohio Valley Sprint Car Association feature Saturday at Atomic Speedway. Wimmer held off Cole Duncan’s challenges as the duo raced through slower traffic to pick up his first victory of the 2021 season. Duncan, Lachlan McHugh, Cale Stinson and Bryan Knuckles rounded out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Association

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Saturday, June 5, 2021

Heat Race #1:

1. 22-Cole Duncan

2. 83x-Nate Reeser

3. 5J-Jake Hesson

4. 1B-Keith Baxter

5. 8D-Josh Davis

6. 22-Andre Layfield

7. 40-Mark Imler

8. 97J-Andy Fike

Heat Race #2:

1. 101-Lachlan McHugh

2. A79-Brandon Wimmer

3. 59-Bryan Knuckles

4. 4* Tyler Street

5. 08-Brandon Conkel

6. 9-Lance Webb

7. 7A-Dave Dickson

Heat Race #3:

1. 78-Todd Kane

2. 4X-Cale Stinson

3. 23-Jordan Harble

4. 42-Chris Garnes

5. 1-Jamie Meyers

6. 1MC-Wayne McPeek

7. 5M-Eric Martin

Feature:

1. A79-Brandon Wimmer

2. 22-Cole Duncan

3. 101-Lachlan McHugh

4. 4X-Cale Stinson

5. 59-Bryan Knuckles

6. 83x-Nate Reeser

7. 8D-Josh Davis

8. 4* Tyler Street

9. 1-Jamie Meyers

10. 1B-Keith Baxter

11. 23-Jordan Harble

12. 5J-Jake Hesson

13. 42-Chris Garnes

14. 9-Lance Webb

15. 7A-Dave Dickson

16. 08-Brandon Conkel

17. 40-Mark Imler

18. 97J-Andy Fike

19. 5M-Eric Martin

20. 78-Todd Kane

21. 22-Andre Layfield

22. 1MC-Wayne McPeek