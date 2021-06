Dale Howard Wins USCS Feature at Hattisburg

HATTIESBURG, Miss. (June 11, 2021) — Dale Howard won the United Sprint Car Series feature Friday at Hattiesburg Speedway. Shane Morgan, Kyle Amerson, Morgan Turpen, and Jordon Mallett rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Hattiesburg Speedway

Hattiesburg, Mississippi

Friday, June 11, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[1]

2. 14-Jordon Mallett[2]

3. 29-Kyle Amerson[5]

4. 47-Dale Howard[8]

5. 10-Terry Gray[6]

6. 29O-Jeff Oliver[9]

7. 1A-Lee Moore[7]

8. 1-Rusty Sanford[3]

9. 28-Jeff Willingham[4]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Danny Smith[2]

2. 13-Todd Fayard[5]

3. 01-Shane Morgan[7]

4. 7E-Eric Gunderson[1]

5. 77-Jeff Smith[6]

6. 00-Charles Williams[8]

7. 83-Bob Auld[4]

8. 67-Blake Mallette[3]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 29-Kyle Amerson[1]

2. 4-Danny Smith[3]

3. 47-Dale Howard[5]

4. 10-Terry Gray[4]

5. 28-Jeff Willingham[6]

6. 7E-Eric Gunderson[2]

Feature (25 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 01-Shane Morgan[4]

3. 29-Kyle Amerson[1]

4. 10M-Morgan Turpen[3]

5. 14-Jordon Mallett[7]

6. 4-Danny Smith[6]

7. 10-Terry Gray[9]

8. 29O-Jeff Oliver[8]

9. 13-Todd Fayard[5]

10. 7E-Eric Gunderson[10]

11. 28-Jeff Willingham[16]

12. 1A-Lee Moore[13]

13. 1-Rusty Sanford[15]

14. 00-Charles Williams[12]

15. 77-Jeff Smith[11]

DNS: 83-Bob Auld

DNS: 67-Blake Mallette