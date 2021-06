Bickett Wins MSTS Feature at I-90 Speedway

HARTFORD, S.D. (June 12, 2021) — Ryan Bickett won the Midwest Sprint Touring Series feature Saturday night at I-90 Speedway. Jody Rosenboom, Jack Dover, Eriz Lutz, and Dustin Ballenger rounded out the top five.

Ballenger also won the the winged 305 sprint car feature.

I-90 Speedway

Hartford, South Dakota

Saturday, June 12, 2021

Midwest Sprint Touring Series

Property Solutions of America Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4J-Lee Grosz[1]

2. 17B-Ryan Bickett[2]

3. 86-Elliot Amdahl[3]

4. 5-Eric Lutz[5]

5. 14T-Timothy Estenson[7]

6. 2-Dylan Opdahl[4]

7. 16-Bobby Rawson[8]

8. 7K-Mike Kay[6]

Property Solutions of America Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20-Brant O’Banion[3]

2. 14-Jody Rosenboom[2]

3. 32-Dusty Ballenger[5]

4. 18-Tyler Rabenberg[4]

5. 33-James Broty[7]

6. 17-Don Bickett[6]

7. 10J-Justin Jacobsma[1]

Property Solutions of America Heat Race #3 (8 Laps)

1. 53-Jack Dover[1]

2. 17G-Lee Goos Jr[2]

3. 15C-Carter Chevalier[4]

4. 101-Chuck McGillivray[3]

5. 2X-Chase Porter[6]

6. 33B-Scott Broty[7]

7. 48-Taylor Forbes[5]

Property Solutions of America A-Main (25 Laps)

1. 17B-Ryan Bickett[1]

2. 14-Jody Rosenboom[4]

3. 53-Jack Dover[6]

4. 5-Eric Lutz[10]

5. 32-Dusty Ballenger[2]

6. 4J-Lee Grosz[8]

7. 20-Brant O’Banion[7]

8. 14T-Timothy Estenson[11]

9. 86-Elliot Amdahl[9]

10. 33-James Broty[12]

11. 2X-Chase Porter[15]

12. 33B-Scott Broty[16]

13. 18-Tyler Rabenberg[13]

14. 101-Chuck McGillivray[14]

15. 2-Dylan Opdahl[19]

16. 17G-Lee Goos Jr[5]

17. 16-Bobby Rawson[18]

18. 7K-Mike Kay[20]

19. 15C-Carter Chevalier[3]

20. 48-Taylor Forbes[21]

21. 10J-Justin Jacobsma[22]

22. 17-Don Bickett[17]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2D-Dusty Ballenger[6]

2. 17-Lee Goos Jr[5]

3. 97-Jackson Weber[1]

4. 35-Sam Henderson[7]

5. 10-Lincoln Drewis[3]

6. 98-Nate Barger[4]

7. 12-Alec Mataya[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7L-Jesse Lindberg[6]

2. 27CC-Chayden Carpenter[2]

3. 12L-John Lambertz[4]

4. 17B-Dillon Bickett[1]

5. 91-Andrew Sullivan[3]

6. 6B-Bayley Ballenger[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 7-Johnny Sullivan[2]

2. 81-Jared Jansen[4]

3. 8-Micah Slendy[3]

4. 32T-Trefer Waller[5]

5. 36S-Chris Shoenrock[1]

6. 9M-Gary McCarthy[6]

A-Main (20 Laps)

1. 2D-Dusty Ballenger[11]

2. 81-Jared Jansen[7]

3. 98-Nate Barger[16]

4. 32T-Trefer Waller[10]

5. 12L-John Lambertz[9]

6. 8-Micah Slendy[5]

7. 27CC-Chayden Carpenter[3]

8. 7-Johnny Sullivan[4]

9. 17B-Dillon Bickett[2]

10. 12-Alec Mataya[19]

11. 9M-Gary McCarthy[18]

12. 6B-Bayley Ballenger[17]

13. 17-Lee Goos Jr[8]

14. 91-Andrew Sullivan[14]

15. 35-Sam Henderson[12]

16. 10-Lincoln Drewis[13]

17. 36S-Chris Shoenrock[15]

18. 97-Jackson Weber[1]

19. 7L-Jesse Lindberg[6]