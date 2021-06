Bud Kaeding Wins at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif (June 25, 2021) — Bud Kaeding won the winged 360 sprint car feature Friday at Ocean Speedway. The victory was Kaeding’s third of the 2021 season. J.J. Ringo, Joey Ancona, Tanner Carrick, and Jodie Robinson rounded out the top five.

Blake Bower won the Western Midget Racing feature.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, June 25, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 41-Corey Day, 11.414[27]

2. 69-Bud Kaeding, 11.495[15]

3. 2-JJ Ringo, 11.519[26]

4. 83T-Tanner Carrick, 11.537[23]

5. 4-Jodie Robinson, 11.582[9]

6. 72W-Kurt Nelson, 11.660[16]

7. 88A-Joey Ancona, 11.667[3]

8. 38B-Blake Carrick, 11.690[25]

9. 25Z-Jason Chisum, 11.734[20]

10. 22-Keith Day Jr, 11.788[19]

11. 15T-Tristan Guardino, 11.808[13]

12. 88-Koen Shaw, 11.824[1]

13. 72JR-Chris Nelson, 11.857[18]

14. 37-Mitchell Faccinto, 11.864[2]

15. 15-Ryan Delisle, 11.864[28]

16. 72S-Bradley Dillard, 11.901[17]

17. 28-Michael Pombo, 11.910[14]

18. 3T-Nick Ringo, 11.954[22]

19. 5D-Connor Danell, 11.989

20. 12-Jimmy Christian, 12.017[21]

21. 7Z-Zane Blanchard, 12.034[5]

22. 3M-Adam Kaeding, 12.039[11]

23. 8-Jeremy Chisum, 12.122[10]

24. 5C-Mark Chaves Jr, 12.138[12]

25. 46JR-Joel Myers, 12.199[6]

26. 6D-Josh Chisum, 12.315[24]

27. 07-Richard Fajardo, 12.328[4]

28. 7P-Jake Andreotti, 12.360[7]

29. 34B-Glenn Bryan, 13.055[8]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Jodie Robinson[3]

2. 41-Corey Day[4]

3. 25Z-Jason Chisum[2]

4. 7Z-Zane Blanchard[6]

5. 46JR-Joel Myers[7]

6. 28-Michael Pombo[5]

7. 72JR-Chris Nelson[1]

8. 34B-Glenn Bryan[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 37-Mitchell Faccinto[1]

2. 69-Bud Kaeding[4]

3. 72W-Kurt Nelson[3]

4. 22-Keith Day Jr[2]

5. 6D-Josh Chisum[7]

6. 3M-Adam Kaeding[6]

DNS: 3T-Nick Ringo

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 15T-Tristan Guardino[2]

2. 2-JJ Ringo[4]

3. 88A-Joey Ancona[3]

4. 15-Ryan Delisle[1]

5. 5D-Connor Danell[5]

6. 8-Jeremy Chisum[6]

7. 07-Richard Fajardo[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 72S-Bradley Dillard[1]

2. 83T-Tanner Carrick[4]

3. 38B-Blake Carrick[3]

4. 7P-Jake Andreotti[7]

5. 88-Koen Shaw[2]

6. 5C-Mark Chaves Jr[6]

7. 12-Jimmy Christian[5]

Dash #1 (6 Laps)

1. 4-Jodie Robinson[2]

2. 15T-Tristan Guardino[1]

3. 69-Bud Kaeding[5]

4. 83T-Tanner Carrick[3]

5. 2-JJ Ringo[4]

6. 37-Mitchell Faccinto[7]

7. 72S-Bradley Dillard[8]

DNS: 41-Corey Day

B-Main (12 Laps)

1. 88-Koen Shaw[1]

2. 3T-Nick Ringo[4]

3. 5D-Connor Danell[5]

4. 46JR-Joel Myers[10]

5. 3M-Adam Kaeding[7]

6. 8-Jeremy Chisum[8]

7. 6D-Josh Chisum[11]

8. 5C-Mark Chaves Jr[9]

9. 07-Richard Fajardo[12]

10. 34B-Glenn Bryan[13]

11. 72JR-Chris Nelson[2]

12. 12-Jimmy Christian[6]

DNS: 28-Michael Pombo

A-Main:

1. 69-Bud Kaeding

2. 2 J.J. Ringo

3. 88A-Joey Ancona

4. 83T-Tanner Carrick

5. 4-Jodie Robinson

6. 7Z-Zane Blanchard

7. 46JR-Joel Myers

8. 7P-Jake Andreotti

9. 88-Koen Shaw

10. 3T-Nick Ringo

11. 7P-Jake Andreotti

12. 72S-Bradley Dillard

13. 6D-Josh Chisum

14. 5D-Conner Danell

15. 37-Mitchell Faccinto

16. 15T-Tristan Guardino

17. 38B-Blake Carrick

18. 8-Jeremy Chisum

19. 3M-Adam Kaeding

20. 25Z-Jason Chisum

21. 15-Ryan Delisle

22. 22-Keith Day Jr.

Western Midget Racing

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22Q-David Prickett[1]

2. 99-Darren Brent[4]

3. 8K-Kala Keliinoi[3]

4. 17-Megan Moorehead[2]

5. 55-Tyler Rodriguez[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9-Blake Bower[1]

2. 24-Cameron Beard[2]

3. 11-Randi Pankratz[4]

4. 7-DJ Freitas[5]

5. 0FG-Tyler Slay[6]

6. 6-Kevin Woody Jr[3]\

A-Main (20 Laps)

1. 9-Blake Bower[5]

2. 7-DJ Freitas[8]

3. 8K-Kala Keliinoi[2]

4. 11-Randi Pankratz[1]

5. 17-Megan Moorehead[7]

6. 99-Darren Brent[4]

7. 0FG-Tyler Slay[10]

8. 55-Tyler Rodriguez[9]

9. 6-Kevin Woody Jr[11]

10. 24-Cameron Beard[3]

11. 22Q-David Prickett[6]