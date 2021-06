Brent Marks Wins PA Speedweek Feature at BAPS

YORK HAVEN, Penn. (June 27, 2021) — Brent Marks won the third round of Central Pennsylvania Speedweek Sunday night at BAPS Motor Speedway. Ryan Smith, Sam Hafertepe Jr, J.J. Grasso, and Anthony Macri rounded out the top five. Kenny Edkin won the Super Sportsman feature.

PA Speedweek

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Sunday, June 27, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying (2 Laps)

1. 19-Brent Marks, 15.451[29]

2. 37-JJ Grasso, 15.478[1]

3. 44-Dylan Norris, 15.541[18]

4. 39M-Anthony Macri, 15.580[17]

5. 13-Justin Peck, 15.597[32]

6. 5W-Lucas Wolfe, 15.641[4]

7. 15H-Sam Hafertepe Jr, 15.658[21]

8. 45-Jeff Halligan, 15.692[31]

9. 51-Freddie Rahmer, 15.695[6]

10. 24-TJ Stutts, 15.719[15]

11. 6-Ryan Smith, 15.733[20]

12. 58-Troy Wagaman Jr, 15.748[25]

13. 75-Tyler Ross, 15.811[14]

14. 5X-Michael Kofoid, 15.824[27]

15. 24R-Rico Abreu, 15.842[16]

16. 44B-Dave Brown, 15.843[24]

17. 5-Paul McMahan, 15.849[9]

18. 16-Gerard McIntyre Jr, 15.860[22]

19. 48-Danny Dietrich, 15.901[5]

20. 2W-Glenndon Forsythe, 15.904[7]

21. M1-Mark Smith, 15.946[23]

22. 39-Chase Dietz, 15.987[30]

23. 4R-Doug Hammaker, 15.990[12]

24. 27-Devon Borden, 15.999[26]

25. 91R-Kyle Reinhardt, 16.033[28]

26. 99M-Kyle Moody, 16.035[2]

27. 07-Skylar Gee, 16.119[3]

28. 67-Justin Whittall, 16.130[35]

29. 7-Trey Hivner, 16.168[8]

30. 91F-Anthony Fiore, 16.223[13]

31. 21-Matt Campbell, 16.305[33]

32. 49H-Bradley Howard, 16.410[19]

33. 11A-Austin Bishop, 16.419[10]

34. 11P-Greg Plank, 16.463[34]

35. 9-Gordon Senft Jr, 17.032[11]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 13-Justin Peck[1]

2. 19-Brent Marks[4]

3. 51-Freddie Rahmer[2]

4. 5-Paul McMahan[5]

5. M1-Mark Smith[6]

6. 75-Tyler Ross[3]

7. 91F-Anthony Fiore[7]

8. 11A-Austin Bishop[9]

9. 7-Trey Hivner[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 24-TJ Stutts[2]

2. 5W-Lucas Wolfe[1]

3. 5X-Michael Kofoid[3]

4. 37-JJ Grasso[4]

5. 91R-Kyle Reinhardt[8]

6. 39-Chase Dietz[6]

7. 16-Gerard McIntyre Jr[5]

8. 11P-Greg Plank[9]

9. 99M-Kyle Moody[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 6-Ryan Smith[2]

2. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]

3. 24R-Rico Abreu[3]

4. 48-Danny Dietrich[5]

5. 44-Dylan Norris[4]

6. 07-Skylar Gee[7]

7. 21-Matt Campbell[8]

8. 4R-Doug Hammaker[6]

9. 9-Gordon Senft Jr[9]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[4]

2. 58-Troy Wagaman Jr[2]

3. 45-Jeff Halligan[1]

4. 27-Devon Borden[6]

5. 67-Justin Whittall[7]

6. 49H-Bradley Howard[8]

7. 2W-Glenndon Forsythe[5]

8. 44B-Dave Brown[3]

B-Main (10 Laps)

1. 75-Tyler Ross[1]

2. 07-Skylar Gee[4]

3. 39-Chase Dietz[3]

4. 11A-Austin Bishop[10]

5. 21-Matt Campbell[8]

6. 99M-Kyle Moody[14]

7. 91F-Anthony Fiore[6]

8. 16-Gerard McIntyre Jr[7]

9. 4R-Doug Hammaker[12]

10. 49H-Bradley Howard[5]

11. 2W-Glenndon Forsythe[9]

12. 7-Trey Hivner[13]

13. 11P-Greg Plank[11]

DNS: 44B-Dave Brown

DNS: 9-Gordon Senft Jr

A-Main (30 Laps)

1. 19-Brent Marks[1]

2. 6-Ryan Smith[6]

3. 15H-Sam Hafertepe Jr[9]

4. 37-JJ Grasso[5]

5. 39M-Anthony Macri[7]

6. 24-TJ Stutts[2]

7. 44-Dylan Norris[3]

8. 5-Paul McMahan[15]

9. 51-Freddie Rahmer[11]

10. 58-Troy Wagaman Jr[10]

11. 5W-Lucas Wolfe[8]

12. 24R-Rico Abreu[13]

13. 48-Danny Dietrich[16]

14. 75-Tyler Ross[21]

15. M1-Mark Smith[18]

16. 5X-Michael Kofoid[12]

17. 07-Skylar Gee[22]

18. 91R-Kyle Reinhardt[19]

19. 13-Justin Peck[4]

20. 27-Devon Borden[17]

21. 11A-Austin Bishop[24]

22. 67-Justin Whittall[20]

23. 39-Chase Dietz[23]

24. 45-Jeff Halligan[14]

Winged Super Sportsman

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 7-Timmie Barrick[4]

2. 35-John Edkin[5]

3. 30-Scott Dellinger[9]

4. 77-Russ Mitten[8]

5. 3B-Mike Enders[6]

6. 360-Jay Fannasy[7]

7. 38-Allan Hallman[1]

8. 19R-Eric Rutz[2]

9. 21R-Jamie Rickert[3]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 0Z-Devin Beidel[2]

2. 2M-Matt Ondek[6]

3. 10H-Dave Hollar[3]

4. 25-Tyler Wolford[5]

5. 14-Nate Young[4]

6. 1A-Chase Gutshall[7]

7. 70D-Frankie Herr[8]

8. 88X-Fred Shipley[1]

9. 50-Matthew Heckert[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 75-Kenny Edkin[8]

2. 16R-Ryan Rutz[1]

3. 00-Troy Rhome[2]

4. 5D-Luke Deatrick[3]

5. 383-Steve Fannasy[6]

6. 69J-Tony Jackson[7]

7. 8-Rich Eichelberger[5]

8. 22-Daniel John[4]

B-Main (10 Laps)

1. 70D-Frankie Herr[2]

2. 8-Rich Eichelberger[3]

3. 22-Daniel John[6]

4. 38-Allan Hallman[1]

5. 19R-Eric Rutz[4]

6. 88X-Fred Shipley[5]

7. 21R-Jamie Rickert[8]

DNS: 50-Matthew Heckert

A-Main (25 Laps)

1. 75-Kenny Edkin[10]

2. 35-John Edkin[5]

3. 25-Tyler Wolford[6]

4. 30-Scott Dellinger[9]

5. 2M-Matt Ondek[7]

6. 0Z-Devin Beidel[2]

7. 70D-Frankie Herr[19]

8. 69J-Tony Jackson[18]

9. 77-Russ Mitten[8]

10. 1A-Chase Gutshall[17]

11. 00-Troy Rhome[11]

12. 5D-Luke Deatrick[4]

13. 8-Rich Eichelberger[20]

14. 3B-Mike Enders[13]

15. 19R-Eric Rutz[23]

16. 38-Allan Hallman[22]

17. 88X-Fred Shipley[24]

18. 16R-Ryan Rutz[1]

19. 7-Timmie Barrick[12]

20. 383-Steve Fannasy[15]

21. 14-Nate Young[14]

22. 360-Jay Fannasy[16]

23. 22-Daniel John[21]

24. 10H-Dave Hollar[3]