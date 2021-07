Tanner Carrick Wins at Marysville

MARYSVILLE, Calif. (July 2, 2021) — Tanner Carrick won the winged 360 sprint car feature Friday night at Marysville Raceway. Andy Forsberg, Bobby Butler, Blake Carrick, and Angelo Cornet rounded out the top five.

Marysville Raceway

Marysville, California

Friday, July 2, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 92-Andy Forsberg

3. 57B-Bobby Butler

4. 38B-Blake Carrick

5. 55A-Angelo Cornet

6. 88-Brad Bumgarner

7. 21X-Shane Hopkins

8. 8-Colby Wiesz

9. 55D-Dawson Hammes

10. 12J-John Clark

11. 6W-Billy Wallace

12. 5T-Ryan Timms

13. 12P-Steel Powell

14. 1B-Chelsea Blevins

15. 21-Drake Standley

16. 71L-Korey Lovell

17. 24K-Koa Crane

18. 8JR-Brian McGahan

19. 4-Jodie Robinson

20. 5-Kenny Wanderstadt