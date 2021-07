Jake Swanson Wins the Amati 68 at Paragon

PARAGON, Ind. (July 9, 2021) — Jake Swanson won the Amati 68 for the Midwest Sprint Car Series Friday at Paragon Speedway. Chase Stockon, Carson Garrett, Aric Gentry, and Ben Knight rounded out the top five.

Midwest Sprint Car Series

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Friday, July 9, 2021

Feature:

1. Jake Swanson

2. Chase Stockon

3. Carson Garrett

4. Aric Gentry

5. Ben Knight

6. Jake Scott

7. Josh Cunningham

8. Andrew Prather

9. Andy Bradley

10. Brady Short

11. Collin Ambrose

12. Colin Parker

13. Colten Cottle

14. AJ Hopkins

15. Adam Wilfong

16. Harley Burns

17. Brandon Morin

18. Dylan Moan

19. Billy Winsemann

20. Landon Simon