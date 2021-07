Copeland Wins NW Speedweek Feature at Cottage Grove

COTTAGE GROVE, Or. (July 16, 2021) — Colby Copeland won the Western Sprint Tour feature during Northwest Speedweek Friday night at Cottage Grove Speedway. Copeland took the lead from Tyler Thompson at the start and led the rest of the 30-lap main event. Tanner Holmes charged from ninth starting position to finish second while Trey Starks, Jodie Robinson, and Thompson rounded out the top five.

Western Sprint TOur

Northwest Speedweek

Cottage Grove Speedway

Cottage Grove, Oregon

Friday, July 16, 2021

Qualifying Flight A:

1. 22X-Brinton Marvel, 10.803

2. 5V-Colby Copeland, 10.960

3. 2L-Logan Forler, 11.062

4. 55-Trey Starks, 11.085

5. 22L-Garen Linder, 11.245

6. 1K-Kinzer Cox, 11.258

7. 18T-Tanner Holmes, 11.266

8. 96-Gregory Hamilton, 11.348

9. 4-Jodie Robinson, 11.495

10. 2J-James Setters, 11.513

11. 75-Brian Boswell, 11.566

12. 2XM-Max Mittry, 11.579

13. 98H-Matt Hein, 11.778

14. 12-Steven Snawder, 12.561

15. 89-Brandon Mansfield, 13.118

Qualifying Flight B:

1. 46JR-Joel Myers Jr, 11.314

2. 91-Chase Goetz, 11.319

3. 8R-Justyn Cox, 11.377

4. 7-Tyler Thompson, 11.428

5. 2X-Chase Majdic, 11.743

6. 88-Brad Bumgarner, 11.911

7. 21-Drake Standley, 12.074

8. 10K-Donny Waddell, 12.272

9. 4D-Pat Desbiens, 12.285

10. 1B-Chelsea Blevins, 12.448

11. 12J-John Clark, 12.932

12. 78-Don Trent, 13.541

DQ: 5-Mitch Hoffses, 12.658

Heat Race #1:

1. 18T-Tanner Holmes

2. 4-Jodie Robinson

3. 2L-Logan Forler

4. 22L-Garen Linder

5. 22X-Brinton Marvel

6. 98H-Matt Hein

7. 75-Brian Boswell

8. A1-Jared Hood

Heat Race #2:

1. 8R-Justyn Cox

2. 2X-Chase Majdic

3. 12J-John Clark

4. 46JR-Joel Myers Jr

5. 4D-Pat Desbiens

6. 21-Drake Standley

7. 12-Steven Snawder

Heat Race #3:

1. 2XM-Max Mittry

2. 2J-James Setters

3. 96-Gregory Hamilton

4. 5V-Colby Copeland

5. 55-Trey Starks

6. 1K-Kinzer Cox

7. 89-Brandon Mansfield

Heat Race #4:

1. 91-Chase Goetz

2. 7-Tyler Thompson

3. 88-Brad Bumgarner

4. 1B-Chelsea Blevins

5. 5-Mitch Hoffses

6. 10K-Donny Waddell

7. 78-Don Trent

Dash:

1. 5V-Colby Copeland

2. 7-Tyler Thompson

3. 2L-Logan Forler

4. 46JR-Joel Myers Jr

5. 8R-Justyn Cox

6. 91-Chase Goetz

B-Main:

1. 1K-Kinzer Cox

2. 5-Mitch Hoffses

3. 12J-John Clark

4. 75-Brian Boswell

5. 12-Steven Snawder

6. A1-Jared Hood

7. 98H-Matt Hein

8. 1B-Chelsea Blevins

9. 10K-Donny Waddell

10. 89-Brandon Mansfield

11. 4D-Pat Desbiens

12. 21-Drake Standley

A-Main:

1. 5V-Colby Copeland

2. 18T-Tanner Holmes

3. 55-Trey Starks

4. 4-Jodie Robinson

5. 7-Tyler Thompson

6. 22L-Garen Linder

7. 1K-Kinzer Cox

8. 91-Chase Goetz

9. 8R-Justyn Cox

10. 12J-John Clark

11. 88-Brad Bumgarner

12. 2J-James Setters

13. 2L-Logan Forler

14. 75-Brian Boswell

15. 46JR-Joel Myers Jr

16. 2X-Chase Majdic

17. 2XM-Max Mittry

18. 22X-Brinton Marvel

19. 5-Mitch Hoffses

20. 96-Gregory Hamilton.