Pierce Wins NOSA Feature at River Cities

GRAND FORKS, N.D. (July 23, 2021) — Austin Pierce won the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Pierce started on the pole and drove away to victory over Wade Nygaard, Tom Egeland, Brendan Mullen, and Nick Omdahl.

Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, July 23, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 55-Nick Ranten[2]

2. 13JT-Mark Dobmeier[8]

3. 31-Shane Roemeling[9]

4. 2A-Austin Pierce[4]

5. 14-Tom Egeland[3]

6. 99-Jordan Graham[5]

7. 26-Blake Egeland[6]

8. 4-Colton Young[7]

9. 41-Travis Strandell[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20A-Jordan Adams[1]

2. 11M-Brendan Mullen[3]

3. 9N-Wade Nygaard[6]

4. 14T-Tim Estenson[4]

5. 0-Nick Omdahl[8]

6. 8BALL-Jack Croaker[5]

7. 8H-Jade Hastings[9]

8. 17-Zach Omdahl[7]

9. 10TRB-Bob Martin[2]

A-Main (25 Laps)

1. 2A-Austin Pierce[1]

2. 9N-Wade Nygaard[5]

3. 14-Tom Egeland[10]

4. 11M-Brendan Mullen[3]

5. 0-Nick Omdahl[2]

6. 26-Blake Egeland[14]

7. 20A-Jordan Adams[4]

8. 99-Jordan Graham[12]

9. 10TRB-Bob Martin[17]

10. 31-Shane Roemeling[7]

11. 41-Travis Strandell[18]

12. 14T-Tim Estenson[9]

13. 4-Colton Young[15]

14. 17-Zach Omdahl[16]

15. 13JT-Mark Dobmeier[8]

16. 55-Nick Ranten[6]

17. 8H-Jade Hastings[11]

18. 8BALL-Jack Croaker[13]