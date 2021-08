Sanders’ Success Continues at Ocean Speedway

WATSONVILLE, CA (August 13, 2021) — Justin Sanders continued his dominance of Ocean Speedway scoring another sprint car feature victory. The win was Sanders 17th of the 2021 season. MItchell Faccinto, Jayson Bright, Bud Kaeding from 11th starting spot, and Jake Anderson from 20th rounded out the top five.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, August 13, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 50-Bryce Eames[1]

2. 2-JJ Ringo[2]

3. 28-Chase Johnson[4]

4. 68-Jayson Bright[3]

5. 25Z-Jason Chisum[5]

6. 7P-Jake Andreotti[6]

7. 07-Richard Fajardo[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 67G-Grant Duinkerken[2]

2. 88A-Joey Ancona[3]

3. 17X-Rickey Sanders[5]

4. 5D-Connor Danell[1]

5. 28X-Billy Chester[7]

6. 3T-Nick Ringo[6]

7. 15T-Tristan Guardino[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 72W-Kurt Nelson[2]

2. 17-Justin Sanders[4]

3. 69-Bud Kaeding[3]

4. 72S-Bradley Dillard[5]

5. 72JR-Chris Nelson[6]

6. 5-Mark Chaves Jr[1]

7. 34B-Glenn Bryan[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 58-Jerry Bonnema[2]

2. 37-Mitchell Faccinto[4]

3. 98-Michael Pombo[1]

4. 8-Jeremy Chisum[5]

5. 88-Koen Shaw[3]

6. 6D-Josh Chisum[6]

7. 46J-Geoffrey Grimm[7]

Dash #1 (6 Laps)

1. 17-Justin Sanders[2]

2. 28-Chase Johnson[1]

3. 68-Jayson Bright[4]

4. 37-Mitchell Faccinto[3]

5. 72W-Kurt Nelson[6]

6. 50-Bryce Eames[8]

7. 67G-Grant Duinkerken[5]

8. 58-Jerry Bonnema[7]

B-Main (12 Laps)

1. 15T-Tristan Guardino[1]

2. 88-Koen Shaw[2]

3. 25Z-Jason Chisum[4]

4. 7P-Jake Andreotti[5]

5. 72JR-Chris Nelson[7]

6. 5-Mark Chaves Jr[3]

7. 07-Richard Fajardo[9]

8. 6D-Josh Chisum[8]

9. 3T-Nick Ringo[6]

10. 34B-Glenn Bryan[11]

11. 46J-Geoffrey Grimm[12]

12. 28X-Billy Chester[10]

A-Main (30 Laps)

1. 17-Justin Sanders[1]

2. 37-Mitchell Faccinto[4]

3. 68-Jayson Bright[3]

4. 69-Bud Kaeding[11]

5. 7P-Jake Andreotti[20]

6. 72W-Kurt Nelson[5]

7. 15T-Tristan Guardino[9]

8. 8-Jeremy Chisum[18]

9. 25Z-Jason Chisum[19]

10. 88A-Joey Ancona[10]

11. 17X-Rickey Sanders[16]

12. 67G-Grant Duinkerken[7]

13. 5-Mark Chaves Jr[22]

14. 72JR-Chris Nelson[21]

15. 98-Michael Pombo[15]

16. 88-Koen Shaw[12]

17. 5D-Connor Danell[14]

18. 2-JJ Ringo[13]

19. 58-Jerry Bonnema[8]

20. 72S-Bradley Dillard[17]

21. 50-Bryce Eames[6]

22. 28-Chase Johnson[2]