A.J. Aldrich Scores First Career Feature Victory at Butler

QUINCY, MI (August 21, 2021) — A.J. Aldrich won the sprint car feature Saturday at Butler Motor Speedway. The victory was the first of Aldrich’s career. Ken Mecky, Brad Lamberson, Boston Mead, and Noah Dunlap rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, August 21, 2021

Feature:

1. 2A-A.J. Aldrich

2. 25M-Ken Mackey

3. 27-Brad Lamberson

4. 42-Boston Mead

5. 37ND-Noah Dunlap

6. 10S-Jay Steinbach

7. 39-Tylar Rankin

8. 27K-Zac Broughman

9. 86-Keith Sheffer

10. 21T-Troy Chehowski

11. 48-Nick Hull

12. 4-Josh Turner

13. 87E-Logan Easterday

14. 7-Alex Aldrich

15. 19m-Jett Mann

16. 10J-Chris Jones

17. 27QB-Quentin Blonde

18. 29-Daryl Shaffer

19. 2-Tyler Bearden.