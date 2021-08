GALESBURG, MI (August 22, 2021) — Taylor Ferns won the Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints feature Saturday at Galesburg Speedway. Jason Blonde, Ton Geren, and Tom Patterson rounded out the field.

Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Galesburg Speedway

Galesburg, Michigan

Saturday, August 22, 2021

Feature:

1. 55-Taylor Ferns

2. 42-Jason Blonde

3. 11-G Tom Geren

4. 27-Tom Paterson