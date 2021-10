Vanderboom and Kouba Win at Beaver Dam

BEAVER DAM, WI (October 2, 2021) — Jack Vanderboom and Jake Kouba won the Midwest Sprint Car Association and Wisconsin WingLESS Sprint Car features respectively Saturday at Beaver Dam Raceway.

Vanderboom topped Travis Arenz, Kurt Davis, Alex Pokorski, and Donny Goeden for the MSA victory. Kouba was able to hold off sixth starting Tim Cox, Chris Klemko, John Fahl, and Jimmy Sivia for the Wingless victory.

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Saturday, October 2, 2021

Midwest Sprint Car Association

Qualifying

1. 25T-Travis Arenz, 13.026[21]

2. 63-Kevin Karnitz, 13.077[9]

3. 7-Lance Fassbender, 13.150[17]

4. 44-Donny Goeden, 13.179[15]

5. 11-Tony Wondra, 13.209[2]

6. 4-Alex Pokorski, 13.273[8]

7. 21H-Tim Haddy, 13.283[5]

8. 21-Will Gerrits, 13.299[3]

9. 15M-Justin Miller, 13.354[11]

10. U2-Jack Vanderboom, 13.463[19]

11. 6K-Kurt Davis, 13.469[4]

12. 08-Katelyn Krebsbach, 13.488[10]

13. 66-Clayton Rossmann, 13.546[18]

14. 69-Bill Taylor, 13.555[14]

15. 17-Dylan Winkel, 13.621[20]

16. 68T-Tyler Davis, 13.641[6]

17. 39-Cole Possi, 13.678[12]

18. 4P-Jordan Paulsen, 13.871[7]

19. 96-Josh Teunissen, 14.073[1]

20. 32-Jeremy Hunt, 14.180[16]

21. 26R-Preston Ruh, 14.193[13]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. U2-Jack Vanderboom[4]

2. 4P-Jordan Paulsen[1]

3. 6K-Kurt Davis[3]

4. 08-Katelyn Krebsbach[2]

5. 26R-Preston Ruh[7]

6. 96-Josh Teunissen[5]

7. 32-Jeremy Hunt[6]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 21H-Tim Haddy[1]

2. 4-Alex Pokorski[2]

3. 15M-Justin Miller[5]

4. 11-Tony Wondra[3]

5. 7-Lance Fassbender[4]

6. 69-Bill Taylor[6]

7. 17-Dylan Winkel[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 25T-Travis Arenz[4]

2. 44-Donny Goeden[2]

3. 63-Kevin Karnitz[3]

4. 68T-Tyler Davis[5]

5. 66-Clayton Rossmann[7]

6. 21-Will Gerrits[1]

7. 39-Cole Possi[6]

A-Main (25 Laps)

1. U2-Jack Vanderboom[2]

2. 25T-Travis Arenz[3]

3. 6K-Kurt Davis[7]

4. 4-Alex Pokorski[5]

5. 44-Donny Goeden[6]

6. 63-Kevin Karnitz[9]

7. 4P-Jordan Paulsen[4]

8. 68T-Tyler Davis[12]

9. 21-Will Gerrits[17]

10. 15M-Justin Miller[8]

11. 11-Tony Wondra[11]

12. 39-Cole Possi[20]

13. 69-Bill Taylor[16]

14. 08-Katelyn Krebsbach[10]

15. 17-Dylan Winkel[19]

16. 7-Lance Fassbender[14]

17. 96-Josh Teunissen[15]

18. 66-Clayton Rossmann[21]

19. 32-Jeremy Hunt[18]

20. 26R-Preston Ruh[13]

21. 21H-Tim Haddy[1]

Wisconsin WingLESS Sprints

Qualifying

1. 19X-Nathan Crane, 14.806[8]

2. 40-Tim Cox, 14.816[15]

3. 12-Shawn Swim, 14.850[1]

4. 14AJ-Ryan Zielski, 14.876[18]

5. 22-Greg Alt, 14.939[9]

6. 6-Jake Kouba, 15.057[5]

7. 14Z-Craig Lager, 15.082[13]

8. 0-John Fahl, 15.170[12]

9. 29OG-Tom Eller, 15.204[7]

10. 70-Chris Klemko, 15.205[30]

11. 91-Jimmy Sivia, 15.238[23]

12. 6B-Vince Bartolotta, 15.258[17]

13. 20-Natalie Klemko, 15.258[20]

14. 19K-Derek Crane, 15.314[6]

15. 38-Allen Hafford, 15.337[22]

16. 13W-Dave Wallace, 15.378[2]

17. 89-George Gaertner Jr, 15.392[10]

18. 70K-Kevin Hinich, 15.511[25]

19. 00-Gary Klamrowski, 15.550[3]

20. 41-Dennis Spitz, 15.565[28]

21. 66-Charles Spoonmore, 15.618[16]

22. 61-Zach Hansen, 15.665[26]

23. 9X-Mike Sullivan, 15.665[24]

24. 4L-Lance Thompson, 15.698[11]

25. 29J-Ralph Johnson, 15.708[29]

26. 29A-Bryce Andrews, 15.765[14]

27. 7D-Josh Davidson, 15.879[19]

28. 11-Daniel Walldan, 15.940[4]

29. 39-William Huck, 15.988[31]

30. 09S-Scott Armstrong, 16.085[34]

31. 50-Rusty Egan, 17.331[27]

32. 4S-Samantha Stefan, 25.863[33]

33. 4TJ-Brian Kristan[32]

34. 4-Jordan Paulsen[21]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19X-Nathan Crane[4]

2. 20-Natalie Klemko[1]

3. 29OG-Tom Eller[2]

4. 22-Greg Alt[3]

5. 66-Charles Spoonmore[6]

6. 29J-Ralph Johnson[7]

7. 89-George Gaertner Jr[5]

8. 39-William Huck[8]

DNS: 4TJ-Brian Kristan

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 70-Chris Klemko[2]

2. 40-Tim Cox[4]

3. 19K-Derek Crane[1]

4. 6-Jake Kouba[3]

5. 70K-Kevin Hinich[5]

6. 61-Zach Hansen[6]

7. 4-Jordan Paulsen[9]

8. 29A-Bryce Andrews[7]

9. 09S-Scott Armstrong[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[2]

2. 38-Allen Hafford[1]

3. 14Z-Craig Lager[3]

4. 9X-Mike Sullivan[6]

5. 12-Shawn Swim[4]

6. 7D-Josh Davidson[7]

7. 00-Gary Klamrowski[5]

DNS: 50-Rusty Egan

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 14AJ-Ryan Zielski[4]

2. 6B-Vince Bartolotta[2]

3. 0-John Fahl[3]

4. 11-Daniel Walldan[7]

5. 13W-Dave Wallace[1]

6. 41-Dennis Spitz[5]

7. 4L-Lance Thompson[6]

8. 4S-Samantha Stefan[8]

B-Main (12 Laps)

1. 4-Jordan Paulsen[8]

2. 89-George Gaertner Jr[1]

3. 29J-Ralph Johnson[5]

4. 41-Dennis Spitz[3]

5. 61-Zach Hansen[4]

6. 7D-Josh Davidson[6]

7. 39-William Huck[10]

8. 00-Gary Klamrowski[2]

9. 4L-Lance Thompson[7]

10. 29A-Bryce Andrews[9]

11. 09S-Scott Armstrong[13]

12. 4S-Samantha Stefan[12]

DNS: 50-Rusty Egan

DNS: 4TJ-Brian Kristan

A-Main (25 Laps)

1. 6-Jake Kouba[2]

2. 40-Tim Cox[6]

3. 70-Chris Klemko[8]

4. 0-John Fahl[10]

5. 91-Jimmy Sivia[7]

6. 14Z-Craig Lager[1]

7. 22-Greg Alt[3]

8. 9X-Mike Sullivan[15]

9. 6B-Vince Bartolotta[11]

10. 12-Shawn Swim[5]

11. 20-Natalie Klemko[12]

12. 41-Dennis Spitz[23]

13. 38-Allen Hafford[13]

14. 66-Charles Spoonmore[19]

15. 4-Jordan Paulsen[20]

16. 29J-Ralph Johnson[22]

17. 70K-Kevin Hinich[18]

18. 61-Zach Hansen[24]

19. 29OG-Tom Eller[9]

20. 89-George Gaertner Jr[21]

21. 11-Daniel Walldan[16]

22. 13W-Dave Wallace[17]

23. 14AJ-Ryan Zielski[4]

24. 19K-Derek Crane[14]