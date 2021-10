Crockett Wins ASCS Sooner Region Feature at Pocola

POCOLA, OK (October 9, 2021) — Roger Crockett won the ASCS Sooner Region feature Saturday at Tri-State Speedway. Garet Williamson, Brandon Anderson, Kyle Clark, and Jeremy Campbell rounded out the top five.

ASCS Sooner Region

Tri-State Speedway

Pocola, Oklahoma

Saturday, October 9, 2021

Schure Built Suspensions Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11-Roger Crockett[4]

2. 7F-Noah Harris[3]

3. 55B-Brandon Anderson[6]

4. 30-Joseph Miller[1]

5. 9H-Emilio Hoover[2]

6. 10P-Dylan Postier[5]

7. 30X-Larry Bratti[8]

8. 21K-Kevin Hinkle[7]

Lightning Wings Powder Coating Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Blake Hahn[6]

2. 9$-Kyle Clark[2]

3. 1S-Joey Schmidt[4]

4. 8-Alex Sewell[8]

5. 24-Garet Williamson[3]

6. 23B-Steven Shebester[5]

7. 90-Lance Norick[1]

8. 0Z-Landon Crawley[7]

Smith Titanium Heat Race #3 (8 Laps)

1. 25-Blaine Baxter[2]

2. 2C-Whit Gastineau[4]

3. 0-Tim Crawley[8]

4. 91-Michael Day[6]

5. 10C-Jeremy Campbell[7]

6. 26M-Fred Mattox[1]

7. 88-Terry Easum[5]

8. 3G-Paxton Gregory[3]

American Bank of Oklahoma A-Main (25 Laps)

1. 11-Roger Crockett[4]

2. 24-Garet Williamson[14]

3. 55B-Brandon Anderson[5]

4. 9$-Kyle Clark[9]

5. 10C-Jeremy Campbell[12]

6. 8-Alex Sewell[8]

7. 91-Michael Day[11]

8. 26M-Fred Mattox[19]

9. 88-Terry Easum[20]

10. 10P-Dylan Postier[16]

11. 0Z-Landon Crawley[22]

12. 23B-Steven Shebester[17]

13. 25-Blaine Baxter[1]

14. 30-Joseph Miller[13]

15. 21K-Kevin Hinkle[21]

16. 90-Lance Norick[23]

17. 30X-Larry Bratti[18]

18. 3G-Paxton Gregory[24]

19. 9H-Emilio Hoover[15]

20. 7F-Noah Harris[6]

21. 52-Blake Hahn[3]

22. 1S-Joey Schmidt[10]

23. 0-Tim Crawley[2]

24. 2C-Whit Gastineau[7]