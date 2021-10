Hagar and Skinner Win Features at the Flip Flop 50

WEST MEMPHIS, AR (October 9, 2021) — Derek Hagar and Marshall Skinner won features during the Flip Flop 50 with the United Sprint Car Series feature Saturday at Riverside International Speedway.

Hagar won the first main event from 10th starting position over Cody Gardner, 11th starting Dale Howard, 13th starting Howard Moore, and Marshall Skinner.

Skinner backed up his fifth place finish winning the second main event over Howard, 22nd started Hagar, Hayden Martin, and 12th starting Dustin Gates.

Chad Jones won the 305 sprint car feature from 13th starting spot over Jan HOward, Keith Ainsworth, Tyler Newcom, and Bradyn Baker.

Flip Flop 50

Riverside International Speedway

West Memphis, Arkansas

Saturday, October 9, 2021

United Sprint Car Series

B Main #1 (10 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[3]

2. 67-Hayden Martin[1]

3. 92-Cody Hays[6]

4. 13-Chase Howard[2]

5. 27-Curt Terrell[7]

6. 24-Jeffrey West Jr[5]

7. 37-Ayden Gatewood[9]

8. 22MD-Gray Leadbetter[8]

DNS: 91-Zach Pringle

DNS: 27J-Joseph Poe Jr

B Main #2 (10 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 3-Howard Moore[4]

3. 91A-Ernie Ainsworth[6]

4. 6-Dustin Gates[1]

5. 22-Riley Goodno[3]

6. 19-Jason Long[7]

7. 84K-Carter Caldwell[10]

8. 28-Jeff Willingham[9]

9. 44-Ronny Howard[5]

DNS: 10K-Dewayne White

Flip (25 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[10]

2. G6-Cody Gardner[2]

3. 47-Dale Howard[11]

4. 3-Howard Moore[13]

5. 26-Marshall Skinner[9]

6. 94-Jeff Swindell[1]

7. 74-Tucker Boulton[3]

8. 4-Danny Smith[4]

9. 10M-Morgan Turpen[6]

10. 67-Hayden Martin[12]

11. 13-Chase Howard[16]

12. 6-Dustin Gates[17]

13. 92-Cody Hays[14]

14. 7E-Eric Gunderson[8]

15. 95-Asa Swindell[7]

16. 24-Jeffrey West Jr[20]

17. 22-Riley Goodno[19]

18. 91A-Ernie Ainsworth[15]

19. 27-Curt Terrell[18]

20. 28-Jeff Willingham[22]

21. 19-Jason Long[21]

22. 10-Terry Gray[5]

Flop (25 Laps)

1. 26-Marshall Skinner[6]

2. 47-Dale Howard[8]

3. 9JR-Derek Hagar[22]

4. 67-Hayden Martin[1]

5. 6-Dustin Gates[12]

6. 10M-Morgan Turpen[2]

7. G6-Cody Gardner[9]

8. 4-Danny Smith[3]

9. 74-Tucker Boulton[4]

10. 13-Chase Howard[13]

11. 91A-Ernie Ainsworth[17]

12. 94-Jeff Swindell[5]

13. 24-Jeffrey West Jr[19]

14. 7E-Eric Gunderson[10]

15. 95-Asa Swindell[20]

16. 22-Riley Goodno[18]

17. 27-Curt Terrell[16]

18. 19-Jason Long[14]

19. 92-Cody Hays[11]

20. 28-Jeff Willingham[15]

21. 44-Ronny Howard[23]

22. 3-Howard Moore[7]

23. 10-Terry Gray[21]

Winged 305 Sprint Cars

B-Main #1 (10 Laps)

1. 1X-Eddie Gallagher[1]

2. 29-Chad Jones[2]

3. 6-Tucker Boulton[5]

4. 51X-Dalton Davis[8]

5. 47N-Tyler Newcom[7]

6. 22-Bubba Jones[3]

7. 25X-Tyler Whatley[6]

8. 43-Johnny Wright Jr[4]

B-Main #2 (10 Laps)

1. 42-Andy McElhannon[4]

2. 2T-Todd Bradford[2]

3. 71-Bradyn Baker[5]

4. 33-Rece Wommack[1]

5. 52-Daniel Valley[7]

6. 100-Wade Buttrey[6]

7. 25-Marshall Skinner[3]

8. 8-Joseph Wray IV[8]

A-Main (25 Laps)

1. 29-Chad Jones[13]

2. 20-Jan Howard[2]

3. 28-Keith Ainsworth[6]

4. 47N-Tyler Newcom[19]

5. 71-Bradyn Baker[16]

6. 1X-Eddie Gallagher[11]

7. 51X-Dalton Davis[17]

8. 23C-Cody Gardner[1]

9. 59-Corey Bailey[7]

10. 33-Rece Wommack[18]

11. 17-Hayden Brinkley[8]

12. 2T-Todd Bradford[14]

13. 24-Kenny Coke[5]

14. 16S-Wesley Shepard[3]

15. 6-Tucker Boulton[15]

16. 52-Daniel Valley[20]

17. 16-Spencer Meredith[9]

18. 10K-Dewayne White[4]

19. 42-Andy McElhannon[12]

20. 44-Ronny Howard[10]