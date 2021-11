Howard Wins Feature; Smith Wins USCS Championship Saturday at Southern Raceway

MILTON, FL (November 13, 2021) — Mathew Howard won the United Sprint Car Series feature Saturday at Southern Raceway. Mark Smith, Hayden Martin, Michael Miller, and Corbin Gurley rounded out the top five.

With a sixth place finish Danny Smith, at 64 years of age, won the United Sprint Car Series points championship.

United Sprint Car Series

Southern Raceway

Milton, Florida

Saturday, November 13, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 95H-Matthew Howard[2]

2. 67M-Hayden Martin[4]

3. 12-Corbin Gurley[8]

4. 7E-Eric Gunderson[1]

5. 13-Chase Howard[3]

6. 13F-Todd Fayard[6]

7. C5-Scott Craft[5]

8. 9-CJ Miller[9]

9. 10-Terry Gray[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 29-Kyle Amerson[2]

2. M1-Mark Smith[8]

3. 99-Tanner Witherspoon[1]

4. 43-Terry Witherspoon[6]

5. 116-Nick Snyder[5]

6. 197-Ryan Harrison[7]

7. 33-Joe Larkin[3]

8. 28-Jeff Willingham[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4M-Michael Miller[4]

2. 4-Danny Smith[3]

3. 44-Ronny Howard[2]

4. 88-Brandon Blenden[8]

5. 67-Brian Thomas[6]

6. 83-Bob Auld[7]

7. 77-Jeff Smith[1]

8. 28M-Conner Morrell[5]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 67M-Hayden Martin[1]

2. 12-Corbin Gurley[2]

3. 95H-Matthew Howard[3]

4. M1-Mark Smith[6]

5. 29-Kyle Amerson[5]

6. 4M-Michael Miller[4]

Feature (40 Laps)

1. 95H-Matthew Howard[3]

2. M1-Mark Smith[4]

3. 67M-Hayden Martin[1]

4. 4M-Michael Miller[6]

5. 12-Corbin Gurley[2]

6. 4-Danny Smith[8]

7. 116-Nick Snyder[14]

8. 29-Kyle Amerson[5]

9. 44-Ronny Howard[10]

10. 28M-Conner Morrell[23]

11. 13F-Todd Fayard[18]

12. 33-Joe Larkin[21]

13. 77-Jeff Smith[22]

14. 7E-Eric Gunderson[13]

15. 99-Tanner Witherspoon[11]

16. 13-Chase Howard[17]

17. 88-Brandon Blenden[7]

18. 197-Ryan Harrison[15]

19. 83-Bob Auld[16]

20. 67-Brian Thomas[12]

21. 9-CJ Miller[20]

22. 28-Jeff Willingham[24]

23. 10-Terry Gray[25]

24. 43-Terry Witherspoon[9]

25. C5-Scott Craft[19]