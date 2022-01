Axsom Fends Off Bright For Tulsa Shootout Non-Wing Win

From Bryan Hulbert

TULSA, OK (January 1, 2022) – Collecting his second Lucas Oil Tulsa Shootout win, Emerson Axsom added Saturday’s Stock Non-Wing Golden Driller to his collection.

Champion of the Outlaw division in 2020, Axsom set a torrid pace from the start.

With traffic slowing him little, it was late-race restarts that put Alex Bright on the back bumper of the No. 13a. Biking off the cushion with a couple of laps to run, Bright took a shot, but could not clear the Indiana racer. With one final run off the final turn, Bright gave it everything he had but missed the win by 0.052-seconds.

Mitchel Moles rode the cushion to third, with Shawn Mahaffey fourth. Ron Dennis completed the top five.

Race Results:

37th Lucas Oil Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Saturday, January 1, 2022

Stock Non-Wing

Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races

Race 119 (8 Laps): 1. 3B-Stone Sharpe[2]; 2. 17B-Billy Briscoe[1]; 3. 28U-Austin Ullstrom[5]; 4. 93R-Raleigh Shepherd[7]; 5. 25S-Justis Sokol[6]; 6. 10W-Bradyn Warren[9]; 7. 188-Blake Moeller[3]; 8. 01J-Kory Lira[8]; 9. 101-Easton Lebo[4]; 10. (DNS) 17L-Lonnie Fraley

Race 120 (8 Laps): 1. 14J-Jade Avedisian[2]; 2. 82-Austin Saunders[1]; 3. 77E-Cole Esgar[4]; 4. U2-Ryan Cotney[6]; 5. 99E-Eastin Ashbrooke[3]; 6. 51C-David Conley Jr[7]; 7. 35S-Aubrey Smith[8]; 8. 99W-Camden Winter[5]; 9. 4-Brett Combs[9]; 10. 71-Jaxton Wiggs[10]

Race 121 (8 Laps): 1. 6W-Colin White[5]; 2. 1V-Johnny Boland[4]; 3. 42-Eric Jennings[6]; 4. 25B-Chevy Boyer[1]; 5. 71H-Mason Hannagan[2]; 6. 31W-Tanner Berryhill[3]; 7. 6D-Daryl Gates[7]; 8. 3L-Jack Lobin[9]; 9. 10-Patrick Lundy[10]; 10. 0-Johnny Goolsby[8]

Race 122 (8 Laps): 1. 01-Weldon Buford[1]; 2. 08-Jace McIntosh[5]; 3. 14$-Shawn Bloomquist[2]; 4. 7-Nick Skias[8]; 5. 7N-Darin Naida[9]; 6. 88-Austin Torgerson[4]; 7. 16M-Darrius Myers[7]; 8. A51-Jason Trosper[3]; 9. 44-Kashton Denton[10]; 10. 16B-Brady Amos[6]

Race 123 (8 Laps): 1. 3A-Drake Edwards[1]; 2. 114-Jadon Rogers[5]; 3. 3T-Trevor McIntire[2]; 4. 1P-Kaylee Bryson[7]; 5. 11G-Brandon Rose[8]; 6. 14N-Grant Sexton[10]; 7. 8-Josh Marcham[6]; 8. 1R-Steve Roberts[9]; 9. 99X-Chris Russell[4]; 10. 28-Mark Morin[3]

Race 124 (8 Laps): 1. 8R-Ryker Pace[1]; 2. 02-Ashton Torgerson[4]; 3. 5G-Heath Hehnley[2]; 4. 86C-Kyle Thompson[6]; 5. 15V-Cole Vanderheiden[9]; 6. 10K-Koda Oller[7]; 7. 43E-Eddie Hamblen[10]; 8. 35R-Rachel Zabawa[3]; 9. 29W-Mike Walling[8]; 10. 4B-Brandt Twitty[5]

Race 125 (8 Laps): 1. 17-Quinton Benson[2]; 2. 33B-Cody Barnes[1]; 3. 68-Landon Ellis[5]; 4. 1T-Taylor Whitefield[3]; 5. 117-Cody Dons[7]; 6. 300-Darren Cole[4]; 7. 74-Xavier Doney[8]; 8. 44C-Cheyenne Potter[6]; 9. 20B-Chase Bolf[9]; 10. 7W-Brendon Wiseley[10]

Race 126 (8 Laps): 1. 83K-Colin Kirby[1]; 2. 79-Ron Dennis[3]; 3. 21K-Thomas Kunsman[6]; 4. 08B-Bobby McIntosh[2]; 5. 16S-Seth Shebester[4]; 6. 88J-Joey Amantea[8]; 7. 73-Jason McDougal[10]; 8. 34-KJ Snow[9]; 9. 8K-Tyler Kuykendall[5]

Race 127 (8 Laps): 1. 14H-Michael Faccinto[2]; 2. 7B-Aidan Borden[1]; 3. 15N-Neal Allison[3]; 4. 41J-Caden Kvapil[10]; 5. 29P-Bailee Spitulski[8]; 6. 16C-Cody Parmley[9]; 7. 97X-Damian Norbury[5]; 8. 2M-Gray Leadbetter[7]; 9. 36B-Brady Bacon[6]; 10. 29C-Connor Borah[4]

Race 128 (8 Laps): 1. 3G-Jesse Maurer[1]; 2. 1F-Jason Friesen[3]; 3. 3W-Kirk Berkley[4]; 4. 88C-Dominic Carter[10]; 5. 3D-Caleb Debem[5]; 6. 50-Jacob Severn[8]; 7. 2T-Taylor Mayhew[6]; 8. 16-Randy Sims[9]; 9. 41B-Cody Bryson[7]; 10. 69-Robert Burnett[2]

Race 129 (8 Laps): 1. 21G-Garth Kasiner[2]; 2. 7H-Skylar Hunter[3]; 3. 33W-Rece Wommack[7]; 4. 12H-Cole Hocker[9]; 5. 36S-Darren Stewart[1]; 6. 55C-Trevor Cline[10]; 7. 91J-Jaxon Brenning[6]; 8. 41T-Tanner Dunlap[4]; 9. 99M-Mason Seubert[8]; 10. 36E-Blake Edwards[5]

Race 130 (8 Laps): 1. 195-Steven Snyder Jr[6]; 2. 3X-Cole Roberts[3]; 3. 14B-Ethan Burdett[1]; 4. 14-Blake Battles[10]; 5. 5K-Gavan Boschele[7]; 6. 14Z-Junior Ankiewicz[5]; 7. 59T-Richie Harvey[4]; 8. 11K-Kayla Martin[8]; 9. 18J-Steve Finn[2]; 10. 4N-Ryan Winter[9]

Race 131 (8 Laps): 1. 9B-Brad Sutton[2]; 2. 09-Justin Patocka[1]; 3. 15K-Kendall Battarbee[3]; 4. 82H-Hunter Pruitt[4]; 5. 1Z-Hailie Deegan[6]; 6. 12P-Quinn Roberts[7]; 7. Z71-Michael Nolf[9]; 8. 9A-Austin Lewis[5]; 9. 55-Allen Saine[8]; 10. (DNS) 1B-Brian Bennett

Race 132 (8 Laps): 1. 1X-Brady Ross[2]; 2. 1U-Cameron Paul[3]; 3. 27-Jace Alvarez[4]; 4. 10A-Jonathan Beason[8]; 5. 3E-Ethan Wicker[6]; 6. 2L-Austin Lambert[7]; 7. 5X-Reece Shelton[9]; 8. 17H-Robert Harbert[5]; 9. 131-Dusty Young[1]; 10. (DNS) 76J-Jarrett Hatch

Race 133 (8 Laps): 1. 3C-Cale Coons[2]; 2. 10X-Kole Kirkman[8]; 3. 12C-Chase Spicola[4]; 4. 51-Kyle Busch[1]; 5. 12M-Shawn Marquez Jr[3]; 6. 10D-Devon Debrick[5]; 7. 95X-Jeff Cox[9]; 8. 00G-Milton Goolsby[6]; 9. 60-Robert Lee[7]; 10. (DNS) 35-Logan Calderwood

Race 134 (8 Laps): 1. 41-Logan Rumsey[3]; 2. 14R-Jake Nail[6]; 3. 36C-Kris Carroll[7]; 4. 61-Chris Parmley[1]; 5. 1-Brenham Crouch[8]; 6. 05-Joshua Spatola[2]; 7. 5T-Tanner Anderson[9]; 8. 78C-Chance Cody[4]; 9. (DNS) 22D-Peter Walker; 10. (DQ) 14M-Cannon McIntosh[5]

Race 135 (8 Laps): 1. 32T-Trey Marcham[10]; 2. 11C-Darren Brown[4]; 3. 121-Caeden Steele[8]; 4. 17E-Kaylee Esgar[2]; 5. 14C-Chelby Hinton[7]; 6. 72A-Alex Karpowicz[1]; 7. 12G-William Conner[9]; 8. 31-Chad Lobb[6]; 9. 11M-Lawrence Mann Jr[5]; 10. 33K-Jack Kassik[3]

Race 136 (8 Laps): 1. 12V-Cole Bodine[1]; 2. 24G-Greyson Springer[5]; 3. 38J-Jackson Frisbie[2]; 4. 36-Kevin Reed[9]; 5. 120-Bobby Bazan[8]; 6. 24T-Glenn James Bratti II[6]; 7. 5-Bradley Huish[3]; 8. 38R-Riley Osantowski[4]; 9. 9L-Laramie Freeny[7]; 10. 21H-Dustin Hamelmann[10]

Race 137 (8 Laps): 1. 12J-Jeffrey Newell[2]; 2. 20R-Alex Bright[8]; 3. 8T-Cody Berkenmeier[6]; 4. 14Y-Tyler Smith[10]; 5. 19E-Billy Lawless[1]; 6. 88R-Ryder Laplante[3]; 7. 38T-Jackson Kounkel[5]; 8. 29-Blake Scott[4]; 9. 77-Ryan Sullivan[7]; 10. 21R-Riley Reed[9]

Race 138 (8 Laps): 1. 14A-Braden Chiaramonte[3]; 2. 297-Dillon Berglan[2]; 3. 11S-Shawn Mahaffey[9]; 4. 29L-Jase Randolph[10]; 5. 41H-Colton Hardy[4]; 6. 47-Austin Helt[5]; 7. 2H-Emilio Hoover[6]; 8. 77M-Michael Brunker[7]; 9. 17K-Braden Knipmeyer[1]; 10. 54-Lee Land[8]

Race 139 (8 Laps): 1. 13Z-Ricky Thornton Jr[5]; 2. 13A-Emerson Axsom[7]; 3. 20-James Andrichuk[6]; 4. 21C-Chase Howard[1]; 5. 10P-Brian Potter[8]; 6. 10T-Talin Turner[4]; 7. 22X-Daniel Robinson[10]; 8. 17D-Dave Nicholson[9]; 9. 777-David Conley Sr[3]; 10. 11L-Laydon Pearson[2]

Race 140 (8 Laps): 1. 2F-Jadyn Friesen[1]; 2. 570-Prestyn Brown[7]; 3. 40G-Jason Gariss[2]; 4. 45D-Seth Duty[4]; 5. 37-Wade Olmsted[10]; 6. 48X-Dylan Hull[8]; 7. 5B-Cade Bierman[9]; 8. 53-Graham Hamilton[3]; 9. 47K-Cory Kelley[5]; 10. 48S-William Schleicher[6]

Race 141 (8 Laps): 1. 2W-Austin Wood[3]; 2. 20S-Shon Deskins[5]; 3. 22U-Todd Uber[10]; 4. 22T-Robert Turner[1]; 5. 23M-Garrett Massey[7]; 6. 39-Russ Disinger[9]; 7. 3R-Trenton Rivera[4]; 8. 29M-Dylan Menditto[6]; 9. 55U-Chance Ullstrom[2]; 10. 66-Jayden Clay[8]

Race 142 (8 Laps): 1. 2P-Chase Porter[1]; 2. 73C-Carsen Perkins[4]; 3. 12T-Trey Robb[8]; 4. 38X-Kyle Gray[5]; 5. 9E-Kinzer Edwards[2]; 6. 97-Scotty Milan[7]; 7. 77A-Preston Norbury[9]; 8. 28B-Robby Bias[3]; 9. E53-Evan Cundell[6]; 10. (DNS) 22B-Mikey Byford

Race 143 (8 Laps): 1. 1C-Connor Lee[2]; 2. 38M-Tres Mehler[1]; 3. 78B-Brody Wake[6]; 4. 28G-Garrett Bias[4]; 5. 59-Brody Mclaughlin[8]; 6. 6-Mark Martin[3]; 7. 45A-Eli Adams[9]; 8. 49R-Dillan Randall[7]; 9. 23-Alec Quiggle[5]; 10. 9M-Matt Moore[10]

Race 144 (8 Laps): 1. 63-Cody Key[1]; 2. 4X-Tyler Courtney[9]; 3. 4H-Spencer Hill[7]; 4. 21J-Kameron Key[8]; 5. 83-Coltin Strickland[5]; 6. 007-Cody Carter[10]; 7. 35B-Dwayne Benson[6]; 8. 5R-Matt Beasley[2]; 9. 172-Greg Reynolds[4]; 10. 6T-Robert Tidabach[3]

Race 145 (8 Laps): 1. 67J-JJ Loss[1]; 2. 67-Randy Wagnon Jr[2]; 3. 6B-Blake Parmley[8]; 4. 66J-Holden Jennings[4]; 5. 71T-Tim Buckwalter[7]; 6. 628-Jacob Ruppe[9]; 7. 74N-Natalie Doney[5]; 8. 52B-Brianna Lawson[10]; 9. 21W-Will Perdue[6]; 10. R7-Kyle Spence[3]

Race 146 (8 Laps): 1. 98-James Roselli[1]; 2. 71K-Christopher Bell[4]; 3. 18T-John Ferry III[3]; 4. 15C-Blake Clouser[5]; 5. 19J-Justin Robison[6]; 6. 7V-Logan Reynolds[7]; 7. 4A-Eric Ankiewicz[8]; 8. 27L-Nate Lauderbaugh[9]; 9. 17G-Isaiah Garcia[10]; 10. 1S-Ryan Carter[2]

Race 147 (8 Laps): 1. 21A-Caleb Stelzig[2]; 2. 87C-Chase Randall[1]; 3. 3H-Will Scribner[3]; 4. 17S-Baron Silva[5]; 5. 144-Damon Paul[10]; 6. 126-Autumn Criste[6]; 7. 55S-Grady Smith[7]; 8. 19G-Bubba Gatewood[8]; 9. 32-Cody Daggett[4]; 10. 49-Ace Moore[9]

Race 148 (8 Laps): 1. 15T-Ryan Timms[3]; 2. 77R-Robbie Smith[7]; 3. 83W-Brant Woods[2]; 4. 13G-Elijah Gile[4]; 5. 88P-Tony Penick[1]; 6. 51X-Joshua Huish[6]; 7. 78J-Joe Askew[9]; 8. 99D-Bryant Dawson[8]; 9. 11B-Colton Booten[10]; 10. C71-Carter Jensrud[5]

Race 149 (8 Laps): 1. 22-Curtis Jones[1]; 2. 22R-Gage Laney[4]; 3. 1W-Weston Gorham[8]; 4. 2N-Dawson Nunnenkamp[2]; 5. 48-Hunter Kohn[10]; 6. 23K-Jordan Kluver[7]; 7. 36A-Tuesday Calderwood[3]; 8. 29X-Mason Daugherty[5]; 9. 29A-Austin Stone[6]; 10. 27J-Jason Wilson[9]

Race 150 (8 Laps): 1. 13M-Brett Moffitt[1]; 2. 12B-Brandon Boggs[3]; 3. 321-Chad Winfrey[5]; 4. 110-Karter Battarbee[7]; 5. 22M-Sammy McNabb[6]; 6. 35G-Gaige Weldon[4]; 7. 12X-Cody Christensen[8]; 8. 33X-Evan Harvey[2]; 9. 49Z-Zak Moore[9]; 10. 98A-Abby Hohlbein[10]

Race 151 (8 Laps): 1. 10S-Brandon Shaw[5]; 2. 111-Mark Reynolds[1]; 3. 7S-Kaden Smith[7]; 4. 38-Karson Battarbee[9]; 5. 71M-Gavin Miller[2]; 6. 90-Bobby Wofford Jr[3]; 7. 24S-Colby Sokol[10]; 8. 20D-Brennan Rogers[6]; 9. 2V-DJ Vanderley[4]; 10. 15B-Brock Cottrell[8]

Race 152 (8 Laps): 1. 2-Travis Sullivan[3]; 2. 5A-Ava Gropp[2]; 3. 25A-Anton Hernandez[8]; 4. 85J-Logan Julien[4]; 5. 02A-Brian Guthery[6]; 6. 4D-Brent Shoemaker[7]; 7. 122-Lane Warner[9]; 8. 5M-Kevin Morris[5]; 9. 58-Carl Lebo[1]; 10. (DNS) 247-JW Henderson

Race 153 (8 Laps): 1. 3M-Collin Mitchell[4]; 2. 25-Maverick Elkins[8]; 3. 99K-Seth Stenzel[9]; 4. 60M-Earl McDoulett Jr[7]; 5. 30-John Crowder[6]; 6. 13R-Norman Harley Rose[2]; 7. 07-Allard Rains III[10]; 8. 9X-Casey Bauman[3]; 9. 41D-Chuck Dunlap[1]; 10. 98E-Ed Libonati[5]

Race 154 (8 Laps): 1. 5S-Gunnar Setser[6]; 2. 5P-Austin Shores[3]; 3. 96C-Cameron Counter[2]; 4. 12-Jason Tyer[8]; 5. 95-Paige Moss[10]; 6. 77C-Cooper Sullivan[1]; 7. 14F-Tylin Trammell[9]; 8. 28P-Bradley Fezard[4]; 9. 75X-James Morris[5]; 10. 33-Emma Graham[7]

Race 155 (8 Laps): 1. 51G-Grant Schaadt[1]; 2. 1H-Bob Hentschel[4]; 3. 16F-Matthew Francis[2]; 4. 21-Tanner Johnson[9]; 5. 3-Cole Schroeder[7]; 6. 17Q-Quinn Jones[5]; 7. 23L-Tyler LaPointe[8]; 8. 19-Nigel Calvert[10]; 9. 22C-John Campbell[3]; 10. 57-Jacob Lucas[6]

Race 156 (8 Laps): 1. 45-Bradley Cox[1]; 2. 10B-Brock Berreth[7]; 3. 13J-Mitchel Moles[9]; 4. 11X-Brent Crews[2]; 5. 81-Frank Flud[4]; 6. 8P-Caleb Pence[5]; 7. 14E-Mariah Ede[10]; 8. 11T-Tom Curran[6]; 9. 74T-TJ Thompson[3]; 10. 87K-Kelvin Lewis[8]

Race 157 (8 Laps): 1. 9-Keith McIntyre Jr[1]; 2. 36J-Kyle Jones[3]; 3. 36K-Kevin Thomas Jr[2]; 4. 74C-Sheldon Creed[6]; 5. 75-Blayne Buntin[7]; 6. 57T-Chase Cabre[9]; 7. 08G-Stefen Sidur[4]; 8. 10J-Dominic Gorden[5]; 9. 76-Ruben Morris[10]; 10. 15D-Dylan Schaadt[8]

Race 158 (8 Laps): 1. 33T-Ty Nevins[1]; 2. 14Q-Jake Hagopian[5]; 3. 75K-Kale Drake[6]; 4. 17P-Seth Pugh[9]; 5. 15E-Matt Ebarb[4]; 6. 1K-Kortland Stephens[10]; 7. 67S-Grant Stocker[3]; 8. 23C-Cierra Wullenwaber[7]; 9. 14T-Tony Morris[8]; 10. (DQ) 78-Ethan Ayars[2]

Race 159 (8 Laps): 1. 51B-Joe B Miller[1]; 2. 13S-Danny Buccafusca[3]; 3. 7K-Mason Keefer[7]; 4. 10H-Thomas Hassler[6]; 5. 3Z-Trey Zorn[8]; 6. 15-Brody Brown[5]; 7. 130-Jacob Barton[4]; 8. 96-Aiden Snead[2]; 9. (DNS) 17J-Jacob Johnston

Race 160 (8 Laps): 1. 51K-Caleb Martin[3]; 2. 56-Jace Park[5]; 3. 54X-David Taft[1]; 4. 3J-Jimmy Leal[4]; 5. 20Q-Brecken Reese[9]; 6. 83V-Tim Vaught[8]; 7. 26-Corbin Rueschenberg[6]; 8. 24U-Tristan Ullstrom[2]; 9. 9$-Eddie Ramsey[7]

E-Features (Top 2 to corresponding D-Feature)

Race 233 – E1 (8 Laps): 1. 17G-Isaiah Garcia[1]; 2. 23-Alec Quiggle[6]; 3. 35R-Rachel Zabawa[3]; 4. 32-Cody Daggett[7]; 5. 78C-Chance Cody[2]; 6. 5R-Matt Beasley[4]; 7. 74T-TJ Thompson[8]; 8. 55U-Chance Ullstrom[9]; 9. 16B-Brady Amos[10]; 10. 29C-Connor Borah[11]; 11. 9$-Eddie Ramsey[5]; 12. 19G-Bubba Gatewood[12]; 13. 11T-Tom Curran[13]; 14. 78-Ethan Ayars[14]; 15. 1B-Brian Bennett[15]

Race 234 – E2 (8 Laps): 1. 99W-Camden Winter[3]; 2. 38R-Riley Osantowski[4]; 3. 75X-James Morris[8]; 4. 99D-Bryant Dawson[1]; 5. 11B-Colton Booten[2]; 6. 48S-William Schleicher[12]; 7. 33X-Evan Harvey[6]; 8. 53-Graham Hamilton[5]; 9. 0-Johnny Goolsby[10]; 10. 36B-Brady Bacon[7]; 11. 28-Mark Morin[13]; 12. 2V-DJ Vanderley[9]; 13. 7W-Brendon Wiseley[14]; 14. 247-JW Henderson[15]; 15. 71-Jaxton Wiggs[11]

Race 235 – E3 (8 Laps): 1. 57-Jacob Lucas[12]; 2. 2M-Gray Leadbetter[1]; 3. 4N-Ryan Winter[9]; 4. 17L-Lonnie Fraley[14]; 5. 96-Aiden Snead[6]; 6. 21H-Dustin Hamelmann[8]; 7. 54-Lee Land[10]; 8. 28B-Robby Bias[5]; 9. 76-Ruben Morris[2]; 10. E53-Evan Cundell[7]; 11. 33-Emma Graham[11]; 12. 29-Blake Scott[4]; 13. 33K-Jack Kassik[13]; 14. 9A-Austin Lewis[3]

Race 236 – E4 (8 Laps): 1. 28P-Bradley Fezard[4]; 2. 24U-Tristan Ullstrom[6]; 3. 17H-Robert Harbert[3]; 4. 20B-Chase Bolf[11]; 5. 44C-Cheyenne Potter[2]; 6. 9X-Casey Bauman[5]; 7. 77M-Michael Brunker[1]; 8. 21W-Will Perdue[7]; 9. 21R-Riley Reed[9]; 10. 76J-Jarrett Hatch[14]; 11. 66-Jayden Clay[10]; 12. 6T-Robert Tidabach[13]; 13. 9M-Matt Moore[8]; 14. 4B-Brandt Twitty[12]

Race 237 – E5 (8 Laps): 1. R7-Kyle Spence[6]; 2. 131-Dusty Young[5]; 3. 98A-Abby Hohlbein[3]; 4. 35-Logan Calderwood[7]; 5. 49R-Dillan Randall[1]; 6. 4-Brett Combs[2]; 7. 49-Ace Moore[4]; 8. 29A-Austin Stone[8]; 9. 29W-Mike Walling[9]; 10. 00G-Milton Goolsby[10]; 11. 15B-Brock Cottrell[11]; 12. 8K-Tyler Kuykendall[12]; 13. 41B-Cody Bryson[13]; 14. 29X-Mason Daugherty[14]

Race 238 – E6 (8 Laps): 1. 36E-Blake Edwards[12]; 2. 87K-Kelvin Lewis[10]; 3. 27J-Jason Wilson[9]; 4. 5M-Kevin Morris[3]; 5. 23C-Cierra Wullenwaber[1]; 6. 14M-Cannon McIntosh[7]; 7. 17K-Braden Knipmeyer[11]; 8. 34-KJ Snow[4]; 9. 99M-Mason Seubert[5]; 10. 22D-Peter Walker[14]; 11. 69-Robert Burnett[13]; 12. 101-Easton Lebo[8]; 13. 60-Robert Lee[6]; 14. 31-Chad Lobb[2]

Race 239 – E7 (8 Laps): 1. 10-Patrick Lundy[1]; 2. 777-David Conley Sr[9]; 3. 11M-Lawrence Mann Jr[7]; 4. 9L-Laramie Freeny[6]; 5. 29M-Dylan Menditto[2]; 6. 49Z-Zak Moore[4]; 7. 15D-Dylan Schaadt[10]; 8. 55-Allen Saine[5]; 9. C71-Carter Jensrud[12]; 10. 22B-Mikey Byford[14]; 11. 10J-Dominic Gorden[3]; 12. 58-Carl Lebo[11]; 13. 11L-Laydon Pearson[13]; 14. 99X-Chris Russell[8]

Race 240 – E8 (8 Laps): 1. 20D-Brennan Rogers[2]; 2. 47K-Cory Kelley[7]; 3. 41T-Tanner Dunlap[3]; 4. 41D-Chuck Dunlap[11]; 5. 1S-Ryan Carter[13]; 6. 44-Kashton Denton[1]; 7. A51-Jason Trosper[4]; 8. 172-Greg Reynolds[8]; 9. 98E-Ed Libonati[12]; 10. 18J-Steve Finn[10]; 11. 77-Ryan Sullivan[6]; 12. 22C-John Campbell[9]; 13. 17J-Jacob Johnston[14]; 14. 14T-Tony Morris[5]

D-Features (Top 2 to corresponding C-Feature)

Race 241 – D1 (10 Laps): 1. 97-Scotty Milan[3]; 2. 35S-Aubrey Smith[7]; 3. 17G-Isaiah Garcia[13]; 4. 10T-Talin Turner[8]; 5. 43E-Eddie Hamblen[1]; 6. 08G-Stefen Sidur[12]; 7. 126-Autumn Criste[6]; 8. 16-Randy Sims[11]; 9. 95X-Jeff Cox[4]; 10. 90-Bobby Wofford Jr[9]; 11. 14F-Tylin Trammell[5]; 12. 41H-Colton Hardy[2]; 13. 8-Josh Marcham[10]; 14. 23-Alec Quiggle[14]

Race 242 – D2 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[2]; 2. 74-Xavier Doney[7]; 3. 71H-Mason Hannagan[5]; 4. 130-Jacob Barton[12]; 5. 99W-Camden Winter[13]; 6. 05-Joshua Spatola[9]; 7. 38R-Riley Osantowski[14]; 8. 17D-Dave Nicholson[11]; 9. 35G-Gaige Weldon[8]; 10. 7V-Logan Reynolds[3]; 11. 5T-Tanner Anderson[4]; 12. 51X-Joshua Huish[6]; 13. 2T-Taylor Mayhew[10]; 14. 22X-Daniel Robinson[1]

Race 243 – D3 (10 Laps): 1. 88J-Joey Amantea[7]; 2. 15E-Matt Ebarb[2]; 3. 23K-Jordan Kluver[3]; 4. 57-Jacob Lucas[13]; 5. 91J-Jaxon Brenning[10]; 6. 188-Blake Moeller[12]; 7. 27L-Nate Lauderbaugh[11]; 8. 2M-Gray Leadbetter[14]; 9. 14Z-Junior Ankiewicz[6]; 10. 24S-Colby Sokol[1]; 11. 12G-William Conner[4]; 12. 9E-Kinzer Edwards[5]; 13. 13R-Norman Harley Rose[9]; 14. 73-Jason McDougal[8]

Race 244 – D4 (10 Laps): 1. 71M-Gavin Miller[5]; 2. 4A-Eric Ankiewicz[7]; 3. 28P-Bradley Fezard[13]; 4. 10D-Devon Debrick[6]; 5. 24U-Tristan Ullstrom[14]; 6. 97X-Damian Norbury[11]; 7. 07-Allard Rains III[1]; 8. 6D-Daryl Gates[9]; 9. 2H-Emilio Hoover[10]; 10. 5B-Cade Bierman[4]; 11. 51C-David Conley Jr[2]; 12. 5-Bradley Huish[12]; 13. 52B-Brianna Lawson[8]; 14. 4D-Brent Shoemaker[3]

Race 245 – D5 (10 Laps): 1. 36S-Darren Stewart[5]; 2. 99E-Eastin Ashbrooke[3]; 3. 10K-Koda Oller[2]; 4. R7-Kyle Spence[13]; 5. 35B-Dwayne Benson[10]; 6. 14E-Mariah Ede[1]; 7. 131-Dusty Young[14]; 8. 38T-Jackson Kounkel[11]; 9. 19-Nigel Calvert[8]; 10. 16M-Darrius Myers[9]; 11. 36A-Tuesday Calderwood[12]; 12. 12X-Cody Christensen[7]; 13. 47-Austin Helt[6]; 14. 77A-Preston Norbury[4]

Race 246 – D6 (10 Laps): 1. 17Q-Quinn Jones[6]; 2. 36E-Blake Edwards[13]; 3. 23L-Tyler LaPointe[7]; 4. 45A-Eli Adams[4]; 5. 12M-Shawn Marquez Jr[3]; 6. 3D-Caleb Debem[1]; 7. 67S-Grant Stocker[12]; 8. 87K-Kelvin Lewis[14]; 9. 55S-Grady Smith[9]; 10. 31W-Tanner Berryhill[8]; 11. 74N-Natalie Doney[11]; 12. 52L-Cameron La Rose[2]; 13. 19E-Billy Lawless[5]; 14. 26-Corbin Rueschenberg[10]

Race 247 – D7 (10 Laps): 1. Z71-Michael Nolf[3]; 2. 88-Austin Torgerson[7]; 3. 12P-Quinn Roberts[2]; 4. 88R-Ryder Laplante[8]; 5. 777-David Conley Sr[14]; 6. 10-Patrick Lundy[13]; 7. 01J-Kory Lira[12]; 8. 59T-Richie Harvey[11]; 9. 88P-Tony Penick[5]; 10. 72A-Alex Karpowicz[9]; 11. 83-Coltin Strickland[1]; 12. 78J-Joe Askew[4]; 13. 3L-Jack Lobin[10]; 14. 8P-Caleb Pence[6]

Race 248 – D8 (10 Laps): 1. 24T-Glenn James Bratti II[5]; 2. 47K-Cory Kelley[14]; 3. 122-Lane Warner[4]; 4. 5X-Reece Shelton[3]; 5. 20D-Brennan Rogers[13]; 6. 15-Brody Brown[6]; 7. 1R-Steve Roberts[10]; 8. 2L-Austin Lambert[2]; 9. 77C-Cooper Sullivan[9]; 10. 11K-Kayla Martin[12]; 11. 3R-Trenton Rivera[11]; 12. 300-Darren Cole[7]; 13. 6-Mark Martin[8]; 14. 16S-Seth Shebester[1]

C-Features (Top 2 to corresponding B-Feature)

Race 249 – C1 (10 Laps): 1. 7B-Aidan Borden[3]; 2. 12C-Chase Spicola[4]; 3. 120-Bobby Bazan[5]; 4. 83W-Brant Woods[7]; 5. 97-Scotty Milan[13]; 6. 35S-Aubrey Smith[14]; 7. 68-Landon Ellis[1]; 8. 54X-David Taft[8]; 9. 14N-Grant Sexton[6]; 10. 10W-Bradyn Warren[9]; 11. 67-Randy Wagnon Jr[2]; 12. 50-Jacob Severn[12]; 13. 66J-Holden Jennings[10]; 14. 19J-Justin Robison[11]

Race 250 – C2 (10 Laps): 1. 321-Chad Winfrey[1]; 2. 09-Justin Patocka[3]; 3. 5A-Ava Gropp[2]; 4. 55C-Trevor Cline[6]; 5. 81-Frank Flud[13]; 6. U2-Ryan Cotney[4]; 7. 22M-Sammy McNabb[11]; 8. 74-Xavier Doney[14]; 9. 13G-Elijah Gile[10]; 10. 48X-Dylan Hull[12]; 11. 10P-Brian Potter[5]; 12. 117-Cody Dons[8]; 13. 16C-Cody Parmley[9]; 14. 96C-Cameron Counter[7]

Race 251 – C3 (10 Laps): 1. 7N-Darin Naida[2]; 2. 86C-Kyle Thompson[4]; 3. 93R-Raleigh Shepherd[1]; 4. 83V-Tim Vaught[12]; 5. 5K-Gavan Boschele[8]; 6. 38M-Tres Mehler[3]; 7. 16F-Matthew Francis[7]; 8. 59-Brody Mclaughlin[5]; 9. 85J-Logan Julien[10]; 10. 88J-Joey Amantea[13]; 11. 15E-Matt Ebarb[14]; 12. 02A-Brian Guthery[11]; 13. 39-Russ Disinger[9]; 14. 007-Cody Carter[6]

Race 252 – C4 (10 Laps): 1. 87C-Chase Randall[3]; 2. 36K-Kevin Thomas Jr[7]; 3. 3Z-Trey Zorn[5]; 4. 71M-Gavin Miller[13]; 5. 1P-Kaylee Bryson[1]; 6. 628-Jacob Ruppe[9]; 7. 14C-Chelby Hinton[8]; 8. 15V-Cole Vanderheiden[2]; 9. 74C-Sheldon Creed[4]; 10. 4A-Eric Ankiewicz[14]; 11. 25B-Chevy Boyer[12]; 12. 30-John Crowder[11]; 13. 1K-Kortland Stephens[6]; 14. 3J-Jimmy Leal[10]

Race 253 – C5 (10 Laps): 1. 15N-Neal Allison[5]; 2. 57T-Chase Cabre[9]; 3. 10H-Thomas Hassler[4]; 4. 99E-Eastin Ashbrooke[14]; 5. 36S-Darren Stewart[13]; 6. 20Q-Brecken Reese[2]; 7. 51-Kyle Busch[12]; 8. 14$-Shawn Bloomquist[6]; 9. 23M-Garrett Massey[8]; 10. 111-Mark Reynolds[3]; 11. 1T-Taylor Whitefield[10]; 12. 08B-Bobby McIntosh[11]; 13. 38X-Kyle Gray[7]; 14. 110-Karter Battarbee[1]

Race 254 – C6 (10 Laps): 1. 60M-Earl McDoulett Jr[1]; 2. 77E-Cole Esgar[3]; 3. 11G-Brandon Rose[4]; 4. 3T-Trevor McIntire[6]; 5. 71T-Tim Buckwalter[8]; 6. 36E-Blake Edwards[14]; 7. 15K-Kendall Battarbee[5]; 8. 17E-Kaylee Esgar[11]; 9. 15C-Blake Clouser[7]; 10. 17Q-Quinn Jones[13]; 11. 61-Chris Parmley[12]; 12. 25S-Justis Sokol[10]; 13. 17B-Billy Briscoe[2]; 14. 82H-Hunter Pruitt[9]

Race 255 – C7 (10 Laps): 1. 82-Austin Saunders[2]; 2. Z71-Michael Nolf[13]; 3. 5G-Heath Hehnley[6]; 4. 297-Dillon Berglan[1]; 5. 17S-Baron Silva[7]; 6. 3-Cole Schroeder[8]; 7. 45D-Seth Duty[9]; 8. 29P-Bailee Spitulski[4]; 9. 21C-Chase Howard[12]; 10. 3W-Kirk Berkley[3]; 11. 18T-John Ferry III[5]; 12. 2N-Dawson Nunnenkamp[11]; 13. 1Z-Hailie Deegan[10]; 14. 88-Austin Torgerson[14]

Race 256 – C8 (10 Laps): 1. 33B-Cody Barnes[2]; 2. 75-Blayne Buntin[8]; 3. 3H-Will Scribner[5]; 4. 3E-Ethan Wicker[10]; 5. 11X-Brent Crews[11]; 6. 40G-Jason Gariss[1]; 7. 47K-Cory Kelley[14]; 8. 27-Jace Alvarez[3]; 9. 38J-Jackson Frisbie[6]; 10. 22T-Robert Turner[12]; 11. 28G-Garrett Bias[9]; 12. 24T-Glenn James Bratti II[13]; 13. 14B-Ethan Burdett[7]; 14. 1-Brenham Crouch[4]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Saturday night’s A Main)

Race 271 – Qualifier 1 (10 Laps): 1. 13J-Mitchel Moles[2]; 2. 41-Logan Rumsey[1]; 3. 6W-Colin White[3]; 4. 56-Jace Park[6]; 5. 1C-Connor Lee[8]; 6. 13M-Brett Moffitt[12]; 7. 14J-Jade Avedisian[5]; 8. 32T-Trey Marcham[4]; 9. 3G-Jesse Maurer[9]; 10. 02-Ashton Torgerson[7]; 11. 21J-Kameron Key[11]; 12. 8T-Cody Berkenmeier[10]; 13. 5P-Austin Shores[13]; 14. (DNS) 14-Blake Battles

Race 272 – Qualifier 2 (10 Laps): 1. 14A-Braden Chiaramonte[1]; 2. 3M-Collin Mitchell[2]; 3. 4X-Tyler Courtney[4]; 4. 13Z-Ricky Thornton Jr[3]; 5. 17-Quinton Benson[7]; 6. 21A-Caleb Stelzig[8]; 7. 14Y-Tyler Smith[5]; 8. 11C-Darren Brown[9]; 9. 33W-Rece Wommack[6]; 10. 36J-Kyle Jones[14]; 11. 12V-Cole Bodine[11]; 12. 12-Jason Tyer[13]; 13. 51G-Grant Schaadt[12]; 14. 20-James Andrichuk[10]

Race 273 – Qualifier 3 (10 Laps): 1. 2W-Austin Wood[1]; 2. 14R-Jake Nail[2]; 3. 195-Steven Snyder Jr[4]; 4. 79-Ron Dennis[13]; 5. 73C-Carsen Perkins[9]; 6. 36C-Kris Carroll[6]; 7. 13S-Danny Buccafusca[14]; 8. 12H-Cole Hocker[8]; 9. 10S-Brandon Shaw[3]; 10. 29L-Jase Randolph[5]; 11. 78B-Brody Wake[10]; 12. 14H-Michael Faccinto[7]; 13. 45-Bradley Cox[12]

Race 274 – Qualifier 4 (10 Laps): 1. 13A-Emerson Axsom[3]; 2. 570-Prestyn Brown[6]; 3. 15T-Ryan Timms[1]; 4. 121-Caeden Steele[2]; 5. 08-Jace McIntosh[5]; 6. 75K-Kale Drake[10]; 7. 36-Kevin Reed[8]; 8. 5S-Gunnar Setser[4]; 9. 2P-Chase Porter[11]; 10. 21G-Garth Kasiner[7]; 11. 9-Keith McIntyre Jr[12]; 12. 1F-Jason Friesen[13]; 13. 71K-Christopher Bell[9]; 14. 37-Wade Olmsted[14]

Race 275 – Qualifier 5 (10 Laps): 1. 2-Travis Sullivan[1]; 2. 12T-Trey Robb[2]; 3. 10X-Kole Kirkman[4]; 4. 22R-Gage Laney[9]; 5. 38-Karson Battarbee[8]; 6. 4H-Spencer Hill[6]; 7. 77R-Robbie Smith[3]; 8. 144-Damon Paul[14]; 9. 7H-Skylar Hunter[13]; 10. 9B-Brad Sutton[7]; 11. 33T-Ty Nevins[12]; 12. 01-Weldon Buford[10]; 13. 114-Jadon Rogers[5]; 14. 63-Cody Key[11]

Race 276 – Qualifier 6 (10 Laps): 1. 51K-Caleb Martin[1]; 2. 20R-Alex Bright[4]; 3. 6B-Blake Parmley[2]; 4. 10B-Brock Berreth[3]; 5. 24G-Greyson Springer[5]; 6. 7S-Kaden Smith[6]; 7. 51B-Joe B Miller[12]; 8. 1H-Bob Hentschel[9]; 9. 67J-JJ Loss[11]; 10. 3X-Cole Roberts[13]; 11. 21-Tanner Johnson[8]; 12. 3A-Drake Edwards[10]; 13. 1X-Brady Ross[7]; 14. 48-Hunter Kohn[14]

Race 277 – Qualifier 7 (10 Laps): 1. 11S-Shawn Mahaffey[3]; 2. 1W-Weston Gorham[2]; 3. 41J-Caden Kvapil[1]; 4. 25-Maverick Elkins[4]; 5. 3C-Cale Coons[7]; 6. 20S-Shon Deskins[5]; 7. 8R-Ryker Pace[10]; 8. 17P-Seth Pugh[8]; 9. 98-James Roselli[11]; 10. 7-Nick Skias[12]; 11. 42-Eric Jennings[9]; 12. 95-Paige Moss[14]; 13. 1U-Cameron Paul[13]; 14. 7K-Mason Keefer[6]

Race 278 – Qualifier 8 (10 Laps): 1. 25A-Anton Hernandez[2]; 2. 88C-Dominic Carter[1]; 3. 14Q-Jake Hagopian[5]; 4. 21K-Thomas Kunsman[9]; 5. 99K-Seth Stenzel[3]; 6. 12J-Jeffrey Newell[7]; 7. 83K-Colin Kirby[10]; 8. 12B-Brandon Boggs[13]; 9. 1V-Johnny Boland[8]; 10. 22-Curtis Jones[11]; 11. 28U-Austin Ullstrom[14]; 12. 3B-Stone Sharpe[6]; 13. 22U-Todd Uber[4]; 14. 10A-Jonathan Beason[12]

B-Features (Top 2 advance to the LCQ)

Race 309 – B1 (12 Laps): 1. 6W-Colin White[1]; 2. 02-Ashton Torgerson[9]; 3. 1C-Connor Lee[3]; 4. 7B-Aidan Borden[13]; 5. 45-Bradley Cox[12]; 6. 12C-Chase Spicola[14]; 7. 88C-Dominic Carter[2]; 8. 12-Jason Tyer[10]; 9. 12J-Jeffrey Newell[5]; 10. 3B-Stone Sharpe[11]; 11. 36J-Kyle Jones[7]; 12. 75K-Kale Drake[4]; 13. 33W-Rece Wommack[8]; 14. 36-Kevin Reed[6]

Race 310 – B2 (12 Laps): 1. 14Y-Tyler Smith[6]; 2. 14R-Jake Nail[1]; 3. 1V-Johnny Boland[8]; 4. 2P-Chase Porter[7]; 5. 12B-Brandon Boggs[5]; 6. 51G-Grant Schaadt[11]; 7. 9-Keith McIntyre Jr[9]; 8. 13Z-Ricky Thornton Jr[2]; 9. 99K-Seth Stenzel[4]; 10. 321-Chad Winfrey[13]; 11. 09-Justin Patocka[14]; 12. 41J-Caden Kvapil[3]; 13. 1F-Jason Friesen[10]; 14. 37-Wade Olmsted[12]

Race 311 – B3 (12 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[1]; 2. 51B-Joe B Miller[4]; 3. 38-Karson Battarbee[3]; 4. 67J-JJ Loss[7]; 5. 56-Jace Park[2]; 6. 7N-Darin Naida[13]; 7. 3G-Jesse Maurer[8]; 8. 8R-Ryker Pace[6]; 9. 5P-Austin Shores[11]; 10. 86C-Kyle Thompson[14]; 11. 22U-Todd Uber[10]; 12. 83K-Colin Kirby[5]; 13. 33T-Ty Nevins[9]; 14. 48-Hunter Kohn[12]

Race 312 – B4 (12 Laps): 1. 12T-Trey Robb[1]; 2. 87C-Chase Randall[13]; 3. 6B-Blake Parmley[2]; 4. 22-Curtis Jones[8]; 5. 36K-Kevin Thomas Jr[12]; 6. 1U-Cameron Paul[11]; 7. 12V-Cole Bodine[9]; 8. 20S-Shon Deskins[5]; 9. 21A-Caleb Stelzig[4]; 10. 36C-Kris Carroll[6]; 11. 98-James Roselli[7]; 12. 32T-Trey Marcham[3]; 13. 8T-Cody Berkenmeier[10]; 14. (DNS) 10A-Jonathan Beason

Race 313 – B5 (12 Laps): 1. 10B-Brock Berreth[2]; 2. 71K-Christopher Bell[11]; 3. 4H-Spencer Hill[5]; 4. 08-Jace McIntosh[4]; 5. 2F-Jadyn Friesen[3]; 6. 1W-Weston Gorham[1]; 7. 7H-Skylar Hunter[6]; 8. 15N-Neal Allison[13]; 9. 29L-Jase Randolph[9]; 10. 17P-Seth Pugh[7]; 11. 78B-Brody Wake[10]; 12. 57T-Chase Cabre[12]; 13. 28U-Austin Ullstrom[8]; 14. 14-Blake Battles[14]

Race 314 – B6 (12 Laps): 1. 17-Quinton Benson[2]; 2. 13M-Brett Moffitt[1]; 3. 24G-Greyson Springer[3]; 4. 01-Weldon Buford[8]; 5. 14H-Michael Faccinto[9]; 6. 14J-Jade Avedisian[5]; 7. 7S-Kaden Smith[4]; 8. 21G-Garth Kasiner[6]; 9. 77E-Cole Esgar[11]; 10. 21-Tanner Johnson[7]; 11. 60-Robert Lee[10]; 12. (DNS) 14Q-Jake Hagopian; 13. (DNS) 63-Cody Key; 14. (DQ) 3X-Cole Roberts[14]

Race 315 – B7 (12 Laps): 1. 11C-Darren Brown[6]; 2. 25-Maverick Elkins[1]; 3. 13S-Danny Buccafusca[4]; 4. 73C-Carsen Perkins[2]; 5. 121-Caeden Steele[3]; 6. 114-Jadon Rogers[11]; 7. 3A-Drake Edwards[10]; 8. 9B-Brad Sutton[8]; 9. Z71-Michael Nolf[14]; 10. 12H-Cole Hocker[7]; 11. 21J-Kameron Key[9]; 12. 20-James Andrichuk[12]; 13. 5S-Gunnar Setser[5]; 14. 82-Austin Saunders[13]

Race 316 – B8 (12 Laps): 1. 41-Logan Rumsey[1]; 2. 144-Damon Paul[4]; 3. 7-Nick Skias[8]; 4. 15T-Ryan Timms[2]; 5. 75-Blayne Buntin[14]; 6. 77R-Robbie Smith[5]; 7. 3C-Cale Coons[3]; 8. 95-Paige Moss[10]; 9. 7K-Mason Keefer[12]; 10. 33B-Cody Barnes[13]; 11. 1H-Bob Hentschel[6]; 12. 42-Eric Jennings[9]; 13. 1X-Brady Ross[11]; 14. 10S-Brandon Shaw[7]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 349 – LCQ (12 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[2]; 2. 6W-Colin White[1]; 3. 41-Logan Rumsey[4]; 4. 17-Quinton Benson[6]; 5. 10B-Brock Berreth[5]; 6. 11C-Darren Brown[8]; 7. 14Y-Tyler Smith[7]; 8. 14R-Jake Nail[9]; 9. 12T-Trey Robb[3]; 10. 71K-Christopher Bell[15]; 11. 51B-Joe B Miller[12]; 12. 02-Ashton Torgerson[14]; 13. 25-Maverick Elkins[10]; 14. 13M-Brett Moffitt[11]; 15. 144-Damon Paul[13]; 16. 87C-Chase Randall[16]

A-Feature

Race 354 – A Main (30 Laps): 1. 13A-Emerson Axsom[1]; 2. 20R-Alex Bright[2]; 3. 13J-Mitchel Moles[5]; 4. 11S-Shawn Mahaffey[3]; 5. 79-Ron Dennis[4]; 6. 21K-Thomas Kunsman[17]; 7. 195-Steven Snyder Jr[8]; 8. 570-Prestyn Brown[7]; 9. 3M-Collin Mitchell[15]; 10. 14A-Braden Chiaramonte[11]; 11. 14Y-Tyler Smith[23]; 12. 10B-Brock Berreth[21]; 13. 25A-Anton Hernandez[9]; 14. 11C-Darren Brown[22]; 15. 22R-Gage Laney[16]; 16. 51K-Caleb Martin[14]; 17. 17-Quinton Benson[20]; 18. 6W-Colin White[18]; 19. 2-Travis Sullivan[13]; 20. 2W-Austin Wood[12]; 21. 41-Logan Rumsey[19]; 22. 14R-Jake Nail[24]; 23. 4X-Tyler Courtney[6]; 24. 10X-Kole Kirkman[10]