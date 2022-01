Veal Wins Brisbane Open

BRISBANE, QLD (January 8, 2021) — Jamie Veal took advantage of a miscue by Carson Macedo to win the Brisbane Open Saturday night at Archerfield Speedway. Macedo the first half of the 35-lap main event before spinning out. Veal went on take the checkered flag and the $10,000 top prize over Matt Dumesny, Jock Goodyer, Luke Oldfield, and and Aaron Kelly. Mark Blyton won the accompanying Wingless V6 Sprint Car feature.

Archerfield Speedway

Brisbane, Queensland

Saturday, January 8, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. Q17-Luke Oldfield, 11.369

2. N99-Carson Macedo, 11.388

3. W17-James McFadden, 11.409

4. N57-Matt Dumesny, 11.601

5. S13-Brock Hallet, 11.757

6. Q14-Mark Pholi, 11.935

7. Q10-Adam Butler, 12.085

8. Q43-Dave Fanning, 12.094

9. NS4-Ian Madsen, 12.175

10. Q42-Kristy Bonsey, 12.176

11. S14-Brendan Quinn, 12.178

12. Q28-Allan Woods, 12.211

13. A1-Jamie Veal, 12.344

14. V98-Peter Doukas, 12.372

15. Q59-Kevin Titman, 12.513

16. Q22-Sam Bylsma, 12.553

17. Q85-Nelson Reddacliff, 12.584

18. Q60-Dan Moes, 12.735

19. N48-Jackson Delamont, 12.847

20. T22-Jock Goodyer, 12.867

21. Q69-Mick Sauer, 12.992

22. Q51-Tim Farrell, 12.996

23. Q3-Karl Hoffmans, 13.027

24. Q07-Aaron Kelly, 13.147

25. Q13-Richie Robb, 13.177

26. Q75-Darren Jensen, 13.292

27. NQ2-Andrew Baumber, 13.346

28. N47-Marcus Dumesny, 13.371

29. Q54-Randy Morgan, 13.393

30. N56-Michael Saller, 13.502

31. Q67-Trent Vardy, 13.746

32. Q91-Taylor Prosser, 14.100

33. NQ73-Libby Ellis, 14.773

34. Q66-Ryan Newton, 15.234

35. Q16-Bryan Mann, NT

Heat Race #1:

1. Q85-Nelson Reddacliff

2. N99-Carson Macedo

3. Q22-Sam Bylsma

4. Q3-Karl Hoffmans

5. W17-James McFadden

6. S52-Matt Egel

7. Q59-Kevin Titman

8. Q91-Taylor Prosser

9. NQ2-Andrew Baumber

Heat Race #2:

1. N57-Matt Dumesny

2. S14-Brendan Quinn

3. Q54-Randy Morgan

4. N48-Jackson Delamont

5. Q10-Adam Butler

6. NQ51-Leigh Holman

7. Q14-Mark Pholi

8. NQ73-Libby Ellis

9. Q34-Kevin Britten

10. V98-Peter Doukas

Heat Race #3:

1. Q69-Mick Sauer

2. Q75-Darren Jensen

3. Q66-Ryan Newton

4. Q43-Dave Fanning

5. NS4-Ian Madsen

6. Q42-Kristy Bonsey

7. T22-Jock Goodyer

8. Q51-Tim Farrell

9. Q67-Trent Vardy

Heat Race #4:

1. Q07-Aaron Kelly

2. Q28-Allan Woods

3. Q16-Bryan Mann

4. N56-Michael Saller

5. S13-Brock Hallet

6. Q17-Luke Oldfield

7. N47-Marcus Dumesny

8. A1-Jamie Veal

9. Q60-Dan Moes

10. Q13-Richie Robb

Heat Race #5:

1. N48-Jackson Delamont

2. NQ2-Andrew Baumber

3. N57-Matt Dumesny

4. S14-Brendan Quinn

5. W17-James McFadden

6. Q54-Randy Morgan

7. Q3-Karl Hoffmans

8. Q91-Taylor Prosser

9. V98-Peter Doukas

Heat Race #6:

1. N99-Carson Macedo

2. Q22-Sam Bylsma

3. Q14-Mark Pholi

4. Q10-Adam Butler

5. Q85-Nelson Reddacliff

6. S52-Matt Egel

7. NQ73-Libby Ellis

8. Q59-Kevin Titman

9. NQ51-Leigh Holman

Heat Race #7:

1. N56-Michael Saller

2. Q51-Tim Farrell

3. N47-Marcus Dumesny

4. Q16-Bryan Mann

5. A1-Jamie Veal

6. T22-Jock Goodyer

7. Q43-Dave Fanning

8. NS4-Ian Madsen

9. Q67-Trent Vardy

Heat Race #8:

1. Q07-Aaron Kelly

2. Q28-Allan Woods

3. Q75-Darren Jensen

4. S13-Brock Hallet

5. Q17-Luke Oldfield

6. Q66-Ryan Newton

7. Q69-Mick Sauer

8. Q42-Kristy Bonsey

9. Q60-Dan Moes

10. Q13-Richie Robb

B-Main:

1. NS4-Ian Madsen

2. Q43-Dave Fanning

3. S14-Brendan Quinn

4. Q85-Nelson Reddacliff

5. Q59-Kevin Titman

6. N48-Jackson Delamont

7. V98-Peter Doukas

8. Q69-Mick Sauer

9. Q51-Tim Farrell

10. Q60-Dan Moes

11. Q22-Sam Bylsma

12. Q13-Richie Robb

13. Q42-Kristy Bonsey

14. Q3-Karl Hoffmans

15. NQ73-Libby Ellis

16. Q28-Allan Woods

17. NQ2-Andrew Baumber

18. Q67-Trent Vardy

19. Q91-Taylor Prosser

A-Main:

1. A1-Jamie Veal

2. N57-Matt Dumesny

3. T22-Jock Goodyer

4. Q17-Luke Oldfield

5. Q07-Aaron Kelly

6. Q10-Adam Butler

7. Q75-Darren Jensen

8. Q54-Randy Morgan

9. N56-Michael Saller

10. Q43-Dave Fanning

11. Q85-Nelson Reddacliff

12. N47-Marcus Dumesny

13. Q14-Mark Pholi

14. S14-Brendan Quinn

15. NS4-Ian Madsen

16. S13-Brock Hallet

17. N99-Carson Macedo

18. W17-James McFadden

19. Q66-Ryan Newton

20. Q16-Bryan Mann