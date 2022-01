Grant Anderson Wins Saturday’s Preliminary Feature at the Grand Annual Sprintcar Classic

From Premier Speedway

WARRNAMBOOL, VIC (January 22, 2022) — Night Two of the 49th South West Conveyancing Grand Annual Sprintcar Classic served up a bit of everything and the last 11 laps of the A-Main was the icing on the cake.

At the re-start, Grant Anderson and Marcus Dumesny embarked on a torrid chase of race leader James McFadden, before McFadden clipped the infield tyre on the exit of turn four, to hand the lead to Grant Anderson, who then withstood a high wire trapeze act from Marcus Dumesny to salute amidst a gaggle of lapped cars.

Warrnambool Grant Stansfield has a career night, finishing fourth to secure a nice bounty of Classic points heading into night three while Ryan Jones was as persistent as ever with his fifth placed run.

49th Grand Annual Sprintcar Classic

Premier Speedway

Warrnambool, Victoria

Saturday, January 22, 2022

Qualifying Flight A:

1. W17-James McFadden, 10.716

2. V37-Grant Anderson, 10.796

3. N7-Robbie Farr, 10.856

4. S14-Brendan Quinn, 10.856

5. V2-Domain Ramsay, 10.874

6. S97-David Murcott, 10.880

7. S24-Ricky Maiolo, 10.890

8. S3-Ben Morris, 10.916

9. V68-Brett Milburn, 10.921

10. S63-Ryan Jones, 10.927

11. NS21-Jorydan Brazier, 10.996

12. VA96-Dayn Bentvelzen, 11.030

13. N48-Jackson Delamont, 11.164

14. VA75-David Donegan, 11.167

15. V17-Dennis Jones, 11.263

16. VA22-Leigh Mugavin, 11.270

17. S37-Terry Kelly, 11.317

18. V56-James Aranyosi, 11.368

19. VA11-Phil Micallef, 11.410

20. V57-Troy Hose, 11.794

Qualifying Flight B:

1. T22-Jock Goodyer, 10.894

2. VA88-Grant Stansfield, 10.974

3. S52-Mat Egel, 11.016

4. VA29-Terry Rankin, 11.028

5. V25-Jack Lee, 11.049

6. N47-Marcus Dumesny, 11.062

7. Q33-Cullum Walker, 11.099

8. S20-Glen Sutherland, 11.119

9. S27-Daniel Pestka, 11.149

10. V28-Andrew Hughes, 11.197

11. V30-Michael Coad, 11.209

12. V6-Cameron Waters, 11.326

13. Q66-Ryan Newton, 11.378

14. N53-Jessie Attard, 11.438

15. N10-Luke Stiron, 11.679

16. V78-Chris Campbell, 11.774

17. V10-Steven Loader, 11.805

18. V51-Peter Milnes, 11.861

19. VA72-Marlin Carrigan Walsh, 12.239

Heat Race #1:

1. W17-James McFadden

2. N7-Robbie Farr

3. S24-Ricky Maiolo

4. V68-Brett Milburn

5. V2-Domain Ramsay

6. NS21-Jorydan Brazier

7. N48-Jackson Delamont

8. S37-Terry Kelly

9. V17-Dennis Jones

10. VA11-Phil Micallef

Heat Race #2:

1. V37-Grant Anderson

2. S14-Brendan Quinn

3. S63-Ryan Jones

4. S3-Ben Morris

5. VA22-Leigh Mugavin

6. VA96-Dayn Bentvelzen

7. V56-James Aranyosi

8. V57-Troy Hose

9. S97-David Murcott

10. VA75-David Donegan

Heat Race #3:

1. S52-Mat Egel

2. T22-Jock Goodyer

3. Q33-Cullum Walker

4. V25-Jack Lee

5. S27-Daniel Pestka

6. N10-Luke Stiron

7. VA72-Marlin Carrigan Walsh

8. V10-Steven Loader

9. Q66-Ryan Newton

10. V30-Michael Coad

Heat Race #4:

1. VA88-Grant Stansfield

2. VA29-Terry Rankin

3. N47-Marcus Dumesny

4. V6-Cameron Waters

5. S20-Glen Sutherland

6. V78-Chris Campbell

7. N53-Jessie Attard

8. V51-Peter Milnes

10. V28-Andrew Hughes

Heat Race #5:

1. W17-James McFadden

2. N48-Jackson Delamont

3. V68-Brett Milburn

4. VA22-Leigh Mugavin

5. VA96-Dayn Bentvelzen

6. V2-Domain Ramsay

7. S3-Ben Morris

8. S14-Brendan Quinn

9. V57-Troy Hose

10. S37-Terry Kelly

Heat Race #6:

1. S63-Ryan Jones

2. NS21-Jorydan Brazier

3. S97-David Murcott

4. V17-Dennis Jones

5. V37-Grant Anderson

6. N7-Robbie Farr

7. VA75-David Donegan

8. S24-Ricky Maiolo

9. V56-James Aranyosi

Heat Race #7:

1. Q66-Ryan Newton

2. V78-Chris Campbell

3. S27-Daniel Pestka

4. VA29-Terry Rankin

5. V6-Cameron Waters

6. S20-Glen Sutherland

7. V10-Steven Loader

8. V25-Jack Lee

10. T22-Jock Goodyer

Heat Race #8:

1. N10-Luke Stiron

2. Q33-Cullum Walker

3. N53-Jessie Attard

4. N47-Marcus Dumesny

5. VA88-Grant Stansfield

6. VA72-Marlin Carrigan Walsh

7. V28-Andrew Hughes

8. V51-Peter Milnes

9. V30-Michael Coad

10. S52-Mat Egel

B-Main:

1. S24-Ricky Maiolo

2. S3-Ben Morris

3. S20-Glen Sutherland

4. V25-Jack Lee

5. V17-Dennis Jones

6. T22-Jock Goodyer

7. VA75-David Donegan

8. VA72-Marlin Carrigan Walsh

9. V28-Andrew Hughes

10. V10-Steven Loader

11. V30-Michael Coad

12. V51-Peter Milnes

13. S37-Terry Kelly

14. VA96-Dayn Bentvelzen

15. S97-David Murcott

16. V57-Troy Hose

17. V56-James Aranyosi

18. N53-Jessie Attard

A-Main:

1. V37-Grant Anderson

2. N47-Marcus Dumesny

3. W17-James McFadden

4. VA88-Grant Stansfield

5. S63-Ryan Jones

6. S52-Mat Egel

7. Q33-Cullum Walker

8. VA29-Terry Rankin

9. N7-Robbie Farr

10. V68-Brett Milburn

11. V25-Jack Lee

12. S3-Ben Morris

13. N48-Jackson Delamont

14. V6-Cameron Waters

15. VA22-Leigh Mugavin

16. N10-Luke Stiron

17. NS21-Jorydan Brazier

18. S14-Brendan Quinn

19. V2-Domain Ramsay

20. Q66-Ryan Newton

21. S27-Daniel Pestka

22. S24-Ricky Maiolo

23. V78-Chris Campbell

24. S20-Glen Sutherland