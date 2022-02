Macedo and Golobic Win Features at Dave Helm Memorial

HANFORD, CA (February 26, 2022) — Dominic Scelzi and Shane Golobic won sprint car features during the Dave Helm Memorial Saturday night at Keller Auto Speedway at Kings Faigrounds. Macedo won the winged 410 sprint car feature while Golobic won the winged 360 sprint car portion of the program.

Dave Helm Memorial

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds

Hanford, California

Saturday, February 26, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (7 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[2]

2. 21-Mitchell Faccinto[1]

3. 83-Kerry Madsen[4]

4. 41-Dominic Scelzi[3]

5. 16A-Colby Copeland[5]

6. 14-Corey Day[7]

7. 83V-Joel Myers Jr[6]

Heat Race #2 (7 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[2]

2. 88-Austin McCarl[1]

3. 21X-Carson Macedo[4]

4. 3-Kaleb Montgomery[3]

5. 2K-JJ Ringo[6]

6. 37-Steven Kent[5]

7. 91R-Brody Roa[7]

Dash #1 (4 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[1]

2. 17W-Shane Golobic[2]

3. 21X-Carson Macedo[4]

4. 83-Kerry Madsen[3]

A-Main (30 Laps)

1. 21X-Carson Macedo[2]

2. 83-Kerry Madsen[1]

3. 17W-Shane Golobic[4]

4. 2X-Justin Sanders[3]

5. 41-Dominic Scelzi[7]

6. 21-Mitchell Faccinto[5]

7. 88-Austin McCarl[6]

8. 3-Kaleb Montgomery[8]

9. 91R-Brody Roa[13]

10. 83V-Joel Myers Jr[14]

11. 2K-JJ Ringo[10]

12. 16A-Colby Copeland[9]

13. 37-Steven Kent[12]

14. 14-Corey Day[11]

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying (2 Laps)

1. 75-Brendan Warmerdam[13]

2. 121-Caeden Steele[9]

3. 67G-Grant Duinkerken[21]

4. 35M-Chase Majdic[11]

5. 2X-Justin Sanders[15]

6. 5R-Ryan Rocha[19]

7. 2XM-Max Mittry[3]

8. 41-Dominic Scelzi[7]

9. 33-Tucker Worth[1]

10. 10F-Jared Faria[16]

11. 10-Michael Pombo[18]

12. 36-Craig Stidham[2]

13. 2-Brooklyn Holland[12]

14. 17W-Shane Golobic[4]

15. 21X-Gauge Garcia[5]

16. 3-Brandon Stidham[14]

17. 7Z-Zane Blanchard[8]

18. 5D-Connor Danell[10]

19. 5-Mauro Simone[20]

20. 87-Ashlyn Rodriguez[6]

21. 72W-Kurt Nelson[17]

Heat Race #1 (7 Laps)

1. 35M-Chase Majdic[1]

2. 2XM-Max Mittry[2]

3. 75-Brendan Warmerdam[4]

4. 10F-Jared Faria[3]

5. 2-Brooklyn Holland[5]

6. 5-Mauro Simone[7]

7. 3-Brandon Stidham[6]

Heat Race #2 (7 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[2]

2. 2X-Justin Sanders[1]

3. 17W-Shane Golobic[5]

4. 10-Michael Pombo[3]

5. 7Z-Zane Blanchard[6]

6. 87-Ashlyn Rodriguez[7]

7. 121-Caeden Steele[4]

Heat Race #3 (7 Laps)

1. 5R-Ryan Rocha[1]

2. 33-Tucker Worth[2]

3. 67G-Grant Duinkerken[4]

4. 36-Craig Stidham[3]

5. 21X-Gauge Garcia[5]

6. 5D-Connor Danell[6]

7. 72W-Kurt Nelson[7]

Dash #1 (4 Laps)

1. 5R-Ryan Rocha[2]

2. 35M-Chase Majdic[4]

3. 41-Dominic Scelzi[3]

4. 2X-Justin Sanders[5]

5. 75-Brendan Warmerdam[1]

6. 67G-Grant Duinkerken[6]

A-Main (30 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[9]

2. 41-Dominic Scelzi[3]

3. 35M-Chase Majdic[2]

4. 67G-Grant Duinkerken[6]

5. 36-Craig Stidham[12]

6. 5R-Ryan Rocha[1]

7. 2XM-Max Mittry[7]

8. 33-Tucker Worth[8]

9. 75-Brendan Warmerdam[5]

10. 10-Michael Pombo[11]

11. 7Z-Zane Blanchard[14]

12. 2-Brooklyn Holland[13]

13. 121-Caeden Steele[20]

14. 3-Brandon Stidham[19]

15. 87-Ashlyn Rodriguez[17]

16. 21X-Gauge Garcia[15]

17. 5-Mauro Simone[16]

18. 10F-Jared Faria[10]

19. 5D-Connor Danell[18]

20. 72W-Kurt Nelson[21]

21. 2X-Justin Sanders[4]