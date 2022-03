Owens and Herrell Open 2022 Season at Lawton in Victory Lane

LAWTON, OK (March 19, 2022) — Gary Owens opened the 2022 season at Lawton Speedway by winning the winged 305 sprint car feature event. Jeremy Allen, Dane Fields, Brady Courtney, and Duane Barker rounded out the top five. T.J. Herrell won the non-wing limited sprint car feature.

Lawton Speedway

Lawton, Oklahoma

Saturday, March 19, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17A-Jeremy Allen[1]

2. 29B-Duane Baker[2]

3. 98K-Dane Fields[5]

4. 36-Zack Smith[6]

5. 9-Taylor Hanson[7]

DNS: 94F-Morgan Fletcher

DNS: 54-Michael Gossman

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 33-Gary Owens[2]

2. 50-Cody Whitworth[1]

3. 21-Brandon Jennings[3]

4. 91-Derrick Gentilly[5]

5. 17-Brandon Haddad[6]

6. 97-Bruce Best[7]

7. 13C-Brady Courtney[4]

A-Main (20 Laps)

1. 33-Gary Owens[2]

2. 17A-Jeremy Allen[1]

3. 98K-Dane Fields[4]

4. 13C-Brady Courtney[10]

5. 29B-Duane Baker[3]

6. 91-Derrick Gentilly[8]

7. 50-Cody Whitworth[5]

8. 36-Zack Smith[6]

9. 17-Brandon Haddad[14]

10. 97-Bruce Best[9]

11. 54-Michael Gossman[12]

12. 21-Brandon Jennings[7]

13. 94F-Morgan Fletcher[11]

14. 9-Taylor Hanson[13]

Non-Wing Limited Sprints

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19-Kody Kastner[5]

2. 11-Ricky Crawford[3]

3. 45H-John Houston Garrett[2]

4. 71-Bud Lowe[4]

DNS: 7A-Jimmy Smith

6. (DQ) F11-Sandy Rushing[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 24-TJ Herrell[2]

2. 3-Tommy Holder[4]

3. 27-Michael Spencer[6]

4. 29B-Matthew Reimer[3]

5. 20-Shannon Bacus[1]

6. 71B-Jody Brown[5]

A-Main (20 Laps)

1. 24-TJ Herrell[2]

2. 3-Tommy Holder[4]

3. 19-Kody Kastner[3]

4. 27-Michael Spencer[1]

5. 29B-Matthew Reimer[7]

6. 11-Ricky Crawford[5]

7. 20-Shannon Bacus[8]

8. 71-Bud Lowe[11]

9. F11-Sandy Rushing[10]

10. 71B-Jody Brown[12]

11. 7A-Jimmy Smith[9]

12. 45H-John Houston Garrett[6]