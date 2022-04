Fezard Wins at Creek County

SAPULPA, Okla. (April 9, 2022) — Bradley Fezard won the winged 305 sprint car feature Saturday at Creek County Speedway. Fezard drove from 9th starting position for the victory over Ryker Pace, Bailey Hughes, Jimmy Forrester, and Danny Smith.

Creek County Speedway

Sapulpa, Oklahoma

Saturday, April 9, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22C-Charlie Crumpton[4]

2. 777-Bailey Hughes[2]

3. 20-Shawn Wicker[3]

4. 69-Greg York[5]

5. 39-Kimberly Tyre[1]

6. 45-Luke May[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7F-Noah Harris[3]

2. 5$-Danny Smith[4]

3. 938-Bradley Fezard[5]

4. 38-Jimmy Forrester[2]

5. 8R-Ryker Pace[1]

6. 77-Troy Norris[6]

A-Main (25 Laps)

1. 938-Bradley Fezard[9]

2. 8R-Ryker Pace[2]

3. 777-Bailey Hughes[3]

4. 38-Jimmy Forrester[4]

5. 5$-Danny Smith[8]

6. 20-Shawn Wicker[5]

7. 22C-Charlie Crumpton[7]

8. 69-Greg York[10]

9. 77-Troy Norris[12]

10. 39-Kimberly Tyre[1]

11. 7F-Noah Harris[6]

12. 45-Luke May[11]