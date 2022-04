Ensign Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, IN (April 23, 2022) — Geoff Ensign won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Brent Beauchamp, Tye Mihocko, Alex Sipes, and Travis Berryhill rounded out the top five.

John Paynter Jr. won the Indiana RaceSaver 305 Sprint Car main event.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, April 23, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 04-Geoff Ensign[4]

2. 77S-Travis Berryhill[6]

3. 24P-Tye Mihocko[5]

4. 99-Alec Sipes[1]

5. 16B-Harley Burns[3]

6. 10G-Gabriel Gilbert[2]

7. 27-Matt Brannin[8]

8. 9Z-Zack Pretorius[7]

9. 24M-Hunter Maddox[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 34-Brent Beauchamp[4]

2. 53-Brayden Fox[2]

3. 22-Brandon Spencer[5]

4. N2-Nic Harris[6]

5. 4U-Allen Howard Jr[9]

6. 4R-John Sluss[7]

7. I1-Ivan Glotzbach[8]

8. 26T-Matt Thompson[3]

DNS: 2H-Brian Hayden

A-Main (25 Laps)

1. 04-Geoff Ensign[3]

2. 34-Brent Beauchamp[2]

3. 24P-Tye Mihocko[5]

4. 99-Alec Sipes[7]

5. 77S-Travis Berryhill[1]

6. 53-Brayden Fox[4]

7. 22-Brandon Spencer[6]

8. N2-Nic Harris[8]

9. 16B-Harley Burns[9]

10. 10G-Gabriel Gilbert[11]

11. 9Z-Zack Pretorius[15]

12. 27-Matt Brannin[13]

13. 26T-Matt Thompson[16]

14. 4U-Allen Howard Jr[10]

15. I1-Ivan Glotzbach[14]

16. 24M-Hunter Maddox[17]

17. 2H-Brian Hayden[18]

DNS: 4R-John Sluss

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 23-John Paynter Jr[4]

2. 26-Keith Langley[2]

3. 22H-Rod Henning[3]

4. 83-Carson Dillion[1]

5. 79-Chris Miller[6]

6. 81-Alan Brown[5]

7. 39-Justin Mathews[8]

DNS: 14-Ethan Barrow

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 78-Justin Clark[2]

2. 15J-Jeff Wimmenauer[4]

3. 21G-Roman Gephart[1]

4. 3C-Ryan Tusing[3]

5. 37-Bryce Norris[6]

6. 71-Brad Sexton[5]

7. 11R-Blayne Ridgley[7]

A-Main (20 Laps)

1. 23-John Paynter Jr[1]

2. 78-Justin Clark[2]

3. 14-Ethan Barrow[15]

4. 3C-Ryan Tusing[8]

5. 15J-Jeff Wimmenauer[4]

6. 37-Bryce Norris[10]

7. 39-Justin Mathews[13]

8. 79-Chris Miller[9]

9. 26-Keith Langley[3]

10. 83-Carson Dillion[7]

11. 71-Brad Sexton[12]

12. 81-Alan Brown[11]

13. 11R-Blayne Ridgley[14]

14. 21G-Roman Gephart[6]

15. (DQ) 22H-Rod Henning[5]