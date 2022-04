Logan Schuchart Wins Opening Night of the Bristol Bash

BRISTOL, Tenn. (April 28, 2022) — Logan Schuchart won the opening night of the “Bristol Bash” Friday night at Bristol Motor Speedway with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series. Schuchart passed Aaron Reutzel on the opening lap and drove away for the victory. Reutzel, Kraig Kinser, Carson Macedo, and David Gravel rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Bristol Bash

Bristol Motor Speedway

Bristol, Tennessee

Friday, April 28, 2022

Qualifying (2 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart, 13.831[10]

2. 17-Sheldon Haudenschild, 13.873[22]

3. 3Z-Brock Zearfoss, 13.902[3]

4. 2-David Gravel, 13.903[15]

5. 41-Carson Macedo, 13.925[13]

6. 8-Aaron Reutzel, 13.936[5]

7. 57-Kyle Larson, 13.945[4]

8. 83-James McFadden, 13.956[9]

9. 83JR-Kerry Madsen, 13.956[17]

10. 1A-Jacob Allen, 13.978[8]

11. 11K-Kraig Kinser, 13.983[19]

12. 5-Spencer Bayston, 13.986[14]

13. 49-Brad Sweet, 13.992[21]

14. 15-Donny Schatz, 14.074[7]

15. 24-Rico Abreu, 14.092[16]

16. 1M-Landon Myers, 14.285[2]

17. J2-John Carney II, 14.387[23]

18. 20G-Noah Gass, 14.513[11]

19. 6X-Brian Paulus, 14.805[18]

20. 7S-Jason Sides, 14.937[20]

21. 6-Bill Rose, 15.200[6]

22. 7-Jake Spoon, 27.741[1]

23. 39M-Anthony Macri, 27.741[12]

24. 3MF-Matthew Frisbie, 27.741[24]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[1]

2. 2-David Gravel[2]

3. 57-Kyle Larson[3]

4. 49-Brad Sweet[5]

5. 1A-Jacob Allen[4]

6. 1M-Landon Myers[6]

7. 6X-Brian Paulus[7]

8. 7-Jake Spoon[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 41-Carson Macedo[2]

2. 11K-Kraig Kinser[4]

3. 17-Sheldon Haudenschild[1]

4. 83-James McFadden[3]

5. 39M-Anthony Macri[8]

6. 15-Donny Schatz[5]

7. J2-John Carney II[6]

8. 7S-Jason Sides[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 8-Aaron Reutzel[2]

2. 5-Spencer Bayston[4]

3. 3Z-Brock Zearfoss[1]

4. 83JR-Kerry Madsen[3]

5. 24-Rico Abreu[5]

6. 20G-Noah Gass[6]

7. 6-Bill Rose[7]

8. 3MF-Matthew Frisbie[8]

DIRTVision FAST PASS Dash (8 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[2]

2. 8-Aaron Reutzel[4]

3. 11K-Kraig Kinser[1]

4. 41-Carson Macedo[6]

5. 5-Spencer Bayston[3]

6. 2-David Gravel[5]

NOS Energy Drink Feature (25 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[1]

2. 8-Aaron Reutzel[2]

3. 11K-Kraig Kinser[3]

4. 41-Carson Macedo[4]

5. 2-David Gravel[6]

6. 17-Sheldon Haudenschild[8]

7. 57-Kyle Larson[7]

8. 5-Spencer Bayston[5]

9. 3Z-Brock Zearfoss[9]

10. 49-Brad Sweet[10]

11. 83JR-Kerry Madsen[12]

12. 39M-Anthony Macri[14]

13. 83-James McFadden[11]

14. 24-Rico Abreu[15]

15. 15-Donny Schatz[16]

16. 1A-Jacob Allen[13]

17. 20G-Noah Gass[17]

18. 6-Bill Rose[19]

19. J2-John Carney II[18]

20. 7S-Jason Sides[23]

21. 1M-Landon Myers[20]

22. 3MF-Matthew Frisbie[24]

23. 6X-Brian Paulus[21]

24. 7-Jake Spoon[22]

Lap Leaders: Reutzel 1, Schuchart 2-25