Sams Sweeps 360 and 410 Features at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (April 30, 2022) — Danny Sams III from North Port, Florida had one of the best nights of his young career Saturday at Wayne County Speedway winning the Great Lakes Super Sprint and weekly winged 410 sprint car features. Sams, driving Shannon Eifert backed Home Pro Roofing entries, topped Max Stambaugh and Gregg Dalman in the GLSS portion of the program. In the 410 event Sams was victorious over Henry Malcuit and Andrew Palker.

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday, April 30, 2022

Great Lakes Super Sprints

Qualifying (99 Laps)

1. 24D-Danny Sams III, 15.883[16]

2. 27-Brad Lamberson, 15.916[4]

3. 16C-Tyler Rankin, 15.943[12]

4. 5M-Max Stambaugh, 15.973[1]

5. 25M-Ryan Ruhl, 16.273[3]

6. 87-Logan Easterday, 16.280[2]

7. 7C-Phil Gressman, 16.340[7]

8. 85-Dustin Daggett, 16.393[5]

9. 49T-Gregg Dalman, 16.662[11]

10. 70-Eli Lakin, 16.888[10]

11. 10S-Jay Steinebach, 16.926[15]

12. 86-Keith Sheffer Jr, 16.981[6]

13. 11H-Caleb Harmon, 17.031[14]

14. 55-Matt Cogley, 17.468[9]

15. 33-RJ Payne, 17.603[8]

16. 88N-Frank Neill, 17.656[13]

17. 0-Brayton Phillips, 18.405[17]

DNS: 07-Shane Simmons, 18.405

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[4]

2. 5M-Max Stambaugh[3]

3. 7C-Phil Gressman[2]

4. 88N-Frank Neill[6]

5. 70-Eli Lakin[1]

6. 11H-Caleb Harmon[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 27-Brad Lamberson[4]

3. 25M-Ryan Ruhl[3]

4. 10S-Jay Steinebach[1]

5. 55-Matt Cogley[5]

DNS: 07-Shane Simmons

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 16C-Tyler Rankin[4]

2. 49T-Gregg Dalman[2]

3. 86-Keith Sheffer Jr[1]

4. 87-Logan Easterday[3]

5. 33-RJ Payne[5]

DNS: 0-Brayton Phillips

A-Main (25 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[3]

2. 5M-Max Stambaugh[5]

3. 49T-Gregg Dalman[4]

4. 7C-Phil Gressman[7]

5. 85-Dustin Daggett[6]

6. 88N-Frank Neill[10]

7. 70-Eli Lakin[13]

8. 86-Keith Sheffer Jr[9]

9. 87-Logan Easterday[12]

10. 10S-Jay Steinebach[11]

11. 55-Matt Cogley[14]

12. 33-RJ Payne[15]

13. 27-Brad Lamberson[2]

14. 16C-Tyler Rankin[1]

15. 11H-Caleb Harmon[16]

16. 0-Brayton Phillips[18]

DNS: 25M-Ryan Ruhl

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 24D-Danny Sams III

2. 70-Henry MalcuitHen

3. 9-Andrew Palker

4. 4* Tyler Street

5. 38K-Chris Myers

6. 5M-Max Stambaugh

7. 25R-Jordan Ryan

8. 16-Danny Mumaw

9. 16C-Tyler Rankin

10. 8-Zach Ames

11. 23-Nick Patterson

12. 1-Jamie Myers

13. 91X-Aaron Middaugh

14. 7DK-Dylan Kingan

15. 2-Joe Adorjan

16. 38-Leyton Wagner

17. 83M-Broc Martin

18. D12-Jason Dolick

19. 6J-Jonah Aumend

20. 20-Danial Burkhart

21. 14Z-Wyatt Zimmerman