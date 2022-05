Turpen Wins Main Saturday at I-75 Raceway

SWEETWATER, Tenn. (April 30, 2022) — Morgan Turpen won the United Sprint Car Series / National Racing Alliance feature Saturday at I-75 Raceway. Turpen outran her teammate Terry Gray for the victory. Devon Dobie, Brad Bowden, and Shawn Valenti rounded out the top five.

United Sprint Car Series

I-75 Raceway

Sweetwater, Tennessee

Saturday, April 30, 2022

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24W-Jeffrey West Jr[3]

2. 23-Devon Dobie[6]

3. 66-Chase Dunham[7]

4. 28V-Shawn Valenti[5]

5. 11G-Luke Griffith[2]

6. 28-Jeff Willingham[1]

7. 9M-Liam Martin[4]

JJ Supply of NC Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[3]

2. 5-Gavan Boschele[4]

3. 15-Dan Nanticoke[2]

4. 4X-Brad Bowden[5]

5. 28X-Luke Verardi[6]

6. 07T-Brandon Taylor[1]

7. 7D-Donnie Goodwin[7]

HERO Graphics Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17-Jared Horstman[3]

2. 10-Terry Gray[7]

3. 10P-Dylan Postier[5]

4. 71M-Caden Englehart[2]

5. 7E-Eric Gunderson[1]

6. 33-Joe Larkin[6]

DNS: 24-Kobe Allison

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 17-Jared Horstman[1]

2. 10M-Morgan Turpen[5]

3. 10-Terry Gray[3]

4. 66-Chase Dunham[4]

5. 23-Devon Dobie[6]

6. 24W-Jeffrey West Jr[2]

Feature (30 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[2]

2. 10-Terry Gray[3]

3. 23-Devon Dobie[5]

4. 4X-Brad Bowden[11]

5. 28V-Shawn Valenti[10]

6. 9M-Liam Martin[20]

7. 28X-Luke Verardi[12]

8. 11G-Luke Griffith[14]

9. 66-Chase Dunham[4]

10. 10P-Dylan Postier[8]

11. 71M-Caden Englehart[13]

12. 7E-Eric Gunderson[15]

13. 15-Dan Nanticoke[9]

14. 07T-Brandon Taylor[19]

15. 7D-Donnie Goodwin[17]

16. 33-Joe Larkin[16]

17. 24-Kobe Allison[21]

18. 5-Gavan Boschele[7]

19. 17-Jared Horstman[1]

20. 28-Jeff Willingham[18]

DNS: 24W-Jeffrey West Jr