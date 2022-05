T-Mez Wins at Circle City

INDIANAPLIS, Ind. (May 1, 2022) — Thomas Meseraull won the non-wing sprint car feature Sunday night at Circle City Raceway. Scott Weir, Travis Berryhill, J.J. Hughes, and Cole Bodine rounded out the top five. John Paynter Jr. won the Indiana RaceSaver Sprint Car Series.

Circle City Raceway

Indianapolis, Indiana

Sunday, May 1, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying Group 1

1. 41-Ricky Lewis, 12.739[7]

2. 77SX-Thomas Meseraull, 12.766[8]

3. 77S-Travis Berryhill, 13.074[1]

4. 57C-Cole Bodine, 13.183[2]

5. 27-Cody Trammell, 13.285[4]

6. 81G-Rylan Gray, 13.736[5]

7. 73-Zach Lamb, 14.082[3]

8. 98-Billy Winsemann, 14.241[6]

Qualifying Group 2

1. 9Z-Zack Pretorius, 12.575[6]

2. 2C-Tim Creech II, 12.831[4]

3. 16K-Koby Barksdale, 12.846[5]

4. 2H-Brian Hayden, 13.425[7]

5. 91-Parker Frederickson, 13.603[1]

6. I1-Ivan Glotzbach, 14.373[2]

Qualifying Group 3

1. 76-J.J. Hughes, 12.441[5]

2. 24-Scotty Weir, 12.762[4]

3. 77FR-Ryan Thomas, 12.918[6]

4. 34-Sterling Cling, 12.958[3]

5. 5M-Matt McDonald, 13.101[7]

6. 19WI-Derek Crane, 13.744[2]

7. 00-Colin Grissom, 13.781[1]

Qualifying Group 4

1. 17GP-Kyle Shipley, 12.925[5]

2. 16-Harley Burns, 12.965[7]

3. 63-Frank Guerrini, 13.187[1]

4. 14C-Nathan Carle, 13.225[6]

5. 26-Cody Williams, 13.984[2]

6. 45-Adam Wilfong, 14.118[4]

7. 21S-Bryar Schroeter, 15.204[3]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 77SX-Thomas Meseraull[3]

2. 77S-Travis Berryhill[2]

3. 41-Ricky Lewis[4]

4. 57C-Cole Bodine[1]

5. 73-Zach Lamb[7]

6. 81G-Rylan Gray[6]

7. 27-Cody Trammell[5]

8. 98-Billy Winsemann[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 2H-Brian Hayden[1]

2. 16K-Koby Barksdale[2]

3. 2C-Tim Creech II[3]

4. 91-Parker Frederickson[5]

5. 9Z-Zack Pretorius[4]

6. I1-Ivan Glotzbach[6]

7. 37-Dave Gross[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 76-J.J. Hughes[4]

2. 24-Scotty Weir[3]

3. 34-Sterling Cling[1]

4. 19WI-Derek Crane[6]

5. 77FR-Ryan Thomas[2]

6. 00-Colin Grissom[7]

7. 5M-Matt McDonald[5]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 63-Frank Guerrini[2]

2. 16-Harley Burns[3]

3. 17GP-Kyle Shipley[4]

4. 14C-Nathan Carle[1]

5. 45-Adam Wilfong[6]

6. 26-Cody Williams[5]

7. 21S-Bryar Schroeter[7]

B-Main (12 Laps)

1. 77FR-Ryan Thomas[3]

2. 9Z-Zack Pretorius[2]

3. 00-Colin Grissom[7]

4. 81G-Rylan Gray[5]

5. 27-Cody Trammell[9]

6. 73-Zach Lamb[1]

7. 26-Cody Williams[8]

8. 45-Adam Wilfong[4]

9. I1-Ivan Glotzbach[6]

10. 21S-Bryar Schroeter[12]

11. 98-Billy Winsemann[13]

12. 5M-Matt McDonald[11]

A-Main (30 Laps)

1. 77SX-Thomas Meseraull[2]

2. 24-Scotty Weir[1]

3. 77S-Travis Berryhill[3]

4. 76-J.J. Hughes[5]

5. 57C-Cole Bodine[13]

6. 77FR-Ryan Thomas[17]

7. 91-Parker Frederickson[14]

8. 81G-Rylan Gray[20]

9. 9Z-Zack Pretorius[18]

10. 63-Frank Guerrini[4]

11. 16-Harley Burns[7]

12. 00-Colin Grissom[19]

13. 19WI-Derek Crane[15]

14. 2H-Brian Hayden[8]

15. 34-Sterling Cling[11]

16. 2C-Tim Creech II[10]

17. 41-Ricky Lewis[9]

18. 16K-Koby Barksdale[6]

19. 14C-Nathan Carle[16]

20. 17GP-Kyle Shipley[12]