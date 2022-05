Hopkins and Massingill Win at Circle City Raceway

INDAIANPOLIS, Ind. (May 15, 2022) — A.J. Hopkins and Bryce Massingill won features Sunday night at Circle City Raceway. Hopkins won the non-wing 410 sprint car feature from the pole position over Matt Westfall, Scotty Weir, Zack Pretorius, and Frank Guerrini.

Massingill won the USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series main event from eighth starting position over 9th starting Michael Magic, Stratton Briggs, Ian Creager, and Josh Yenser. The victory was Massingill’s second of the weekend with the USAC Speed2 Midwest Thunder Series after winning the Mike Streicher Memorial Friday at Limaland Motorsports Park.

Circle City Raceway

Indianapolis, Indiana

Sunday, May 15, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying Group #1

1. 57C-Cole Bodine, 13.400[5]

2. 77SX-Thomas Meseraull, 13.441[6]

3. 24-Scotty Weir, 13.474[7]

4. 77S-Travis Berryhill, 13.507[4]

5. 81G-Rylan Gray, 13.662[2]

6. 2-Cooper Welch, 13.791[1]

7. 77AU-Todd Hobson, 14.068[3]

Qualifying Group #2

1. 77-AJ Hopkins, 12.796[4]

2. 17GP-Kyle Shipley, 12.891[2]

3. 2C-Tim Creech II, 13.102[7]

4. 9Z-Zack Pretorius, 13.165[6]

5. 5-Tye Mihocko, 13.201[1]

6. 73-Zach Lamb, 13.681[5]

7. 19WI-Derek Crane, 13.808[8]

8. 51-Steve Hair, 13.905[3]

Qualifying Group #3

1. 33M-Matt Westfall, 12.576[7]

2. 34-Sterling Cling, 12.620[6]

3. 63-Frank Guerrini, 12.828[5]

4. 43-Ricky Lewis, 12.932[4]

5. 5M-Matt McDonald, 13.131[3]

6. 4R-John Sluss, 13.650[2]

Qualifying Group #4

1. 10-Saban Bibent, 12.451[3]

2. 2B-Chad Boespflug, 12.528[6]

3. 16K-Koby Barksdale, 12.596[5]

4. 77FR-Ryan Thomas, 12.822[2]

5. 00-Colin Grissom, 13.206[4]

6. 97-Austin Nigh, 13.599[1]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 77SX-Thomas Meseraull[3]

2. 24-Scotty Weir[2]

3. 77S-Travis Berryhill[1]

4. 81G-Rylan Gray[5]

5. 57C-Cole Bodine[4]

6. 77AU-Todd Hobson[7]

7. 2-Cooper Welch[6]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 77-AJ Hopkins[4]

2. 17GP-Kyle Shipley[3]

3. 9Z-Zack Pretorius[1]

4. 2C-Tim Creech II[2]

5. 19WI-Derek Crane[7]

6. 73-Zach Lamb[6]

7. 51-Steve Hair[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 33M-Matt Westfall[4]

2. 43-Ricky Lewis[1]

3. 63-Frank Guerrini[2]

4. 5M-Matt McDonald[5]

5. 34-Sterling Cling[3]

6. 4R-John Sluss[6]

7. 37-Dave Gross[7]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 77FR-Ryan Thomas[1]

2. 2B-Chad Boespflug[3]

3. 16K-Koby Barksdale[2]

4. 10-Saban Bibent[4]

5. 00-Colin Grissom[5]

6. 97-Austin Nigh[6]

B-Main (12 Laps)

1. 57C-Cole Bodine[1]

2. 34-Sterling Cling[3]

3. 19WI-Derek Crane[2]

4. 00-Colin Grissom[4]

5. 97-Austin Nigh[8]

6. 51-Steve Hair[10]

7. 4R-John Sluss[7]

8. 37-Dave Gross[11]

9. 73-Zach Lamb[6]

10. 77AU-Todd Hobson[5]

11. 2-Cooper Welch[9]

A-Main (25 Laps)

1. 77-AJ Hopkins[1]

2. 33M-Matt Westfall[3]

3. 24-Scotty Weir[4]

4. 9Z-Zack Pretorius[10]

5. 63-Frank Guerrini[11]

6. 2B-Chad Boespflug[5]

7. 77S-Travis Berryhill[9]

8. 34-Sterling Cling[18]

9. 2C-Tim Creech II[14]

10. 17GP-Kyle Shipley[8]

11. 5M-Matt McDonald[15]

12. 00-Colin Grissom[20]

13. 43-Ricky Lewis[2]

14. 16K-Koby Barksdale[12]

15. 81G-Rylan Gray[13]

16. 77SX-Thomas Meseraull[6]

17. 77FR-Ryan Thomas[7]

18. 57C-Cole Bodine[17]

19. 10-Saban Bibent[16]

20. 19WI-Derek Crane[19]

USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series

Qualifying Group #1

1. 2-Kyle Dager, 13.503[8]

2. 71-Stratton Briggs, 13.658[5]

3. 5M-Michael Magic, 13.739[4]

4. 1FR-Ryan Thomas, 13.740[7]

5. 36-Ian Creager, 13.795[6]

6. 23D-Bryce Dues, 13.940[2]

7. 49P-Carl Peterson IV, 14.016[1]

8. 20X-Jonathan Watson, 14.404[9]

9. 6K-Kyle Keaton, 14.479[3]

Qualifying Group #2

1. 9P-Wes Pinkerton, 13.710[5]

2. 4K-Kayla Roell, 13.754[4]

3. 11H-Abby Hohlbein, 13.818[6]

4. 11T-Gunnar Lucius, 13.850[8]

5. 5-Josh Yenser, 14.101[2]

6. 98-Tommy Kouns, 14.593[3]

7. 97-Jim Jones, 15.107[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71-Stratton Briggs[3]

2. 1FR-Ryan Thomas[1]

3. 36-Ian Creager[5]

4. 49P-Carl Peterson IV[7]

5. 5M-Michael Magic[2]

6. 2-Kyle Dager[4]

7. 23D-Bryce Dues[6]

8. 20X-Jonathan Watson[8]

9. 6K-Kyle Keaton[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11T-Gunnar Lucius[1]

2. 11H-Abby Hohlbein[2]

3. 5-Josh Yenser[5]

4. 35-Bryce Massingill[8]

5. 4K-Kayla Roell[3]

6. 98-Tommy Kouns[6]

7. 97-Jim Jones[7]

8. 9P-Wes Pinkerton[4]

A-Main (20 Laps)

1. 35-Bryce Massingill[8]

2. 5M-Michael Magic[9]

3. 71-Stratton Briggs[1]

4. 36-Ian Creager[3]

5. 5-Josh Yenser[2]

6. 2-Kyle Dager[11]

7. 11T-Gunnar Lucius[5]

8. 23D-Bryce Dues[13]

9. 49P-Carl Peterson IV[7]

10. 20X-Jonathan Watson[15]

11. 98-Tommy Kouns[12]

12. 11H-Abby Hohlbein[6]

13. 1FR-Ryan Thomas[4]

14. 97-Jim Jones[14]

15. 4K-Kayla Roell[10]

16. 6K-Kyle Keaton[17]

17. 9P-Wes Pinkerton[16]