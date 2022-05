Wesley Smith Wins Hockett Tribute at Double-X Speedway

CALIFORNIA, Mo. (May 29, 2022) — Wesley Smith won the POWRi WAR Sprint Car League portion of the Jesse Hockett Tribute Sunday night at Double-X Speedway. Riley Kreisel, Joe B Miller, Chris Morgan, and Steven Russell rounded out the top five.

POWRi WAR Sprint Car League

Jesse Hockett Tribute

Double-X Speedway

California, Missouri

Sunday, May 29, 2022

Advanced Racing Suspension Heat Race #1 (8 Laps)

1. 77-Jack Wagner[4]

2. 24LCR-Chris Morgan[2]

3. 16-Anthony Nicholson[3]

4. 74-Xavier Doney[5]

5. 28-Kory Schudy[7]

6. 11X-Tom Curran[1]

7. 27-Justin Johnson[6]

8. 33-Bryson Smith[8]

Auto Meter Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-Wesley Smith[2]

2. 44-Jason Howell[1]

3. 26-Zach Clark[3]

4. 41-Brad Wyatt[4]

5. 11W-Wyatt Burks[7]

6. 88G-Garrett Hulsey[5]

DNS: 00-Broc Elliott

Schure Built Suspensions Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1JR-Steven Russell[1]

2. 122-Joe B Miller[2]

3. 91-Riley Kreisel[6]

4. 73-Samuel Wagner[5]

5. 8D-Terry Babb[3]

6. 15E-Dakota Earls[7]

7. 52-Dean Bowers[4]

Lucas Oil A-Main (25 Laps)

1. 12-Wesley Smith[2]

2. 91-Riley Kreisel[3]

3. 122-Joe B Miller[6]

4. 24LCR-Chris Morgan[5]

5. 1JR-Steven Russell[4]

6. 11W-Wyatt Burks[13]

7. 74-Xavier Doney[10]

8. 77-Jack Wagner[1]

9. 28-Kory Schudy[12]

10. 26-Zach Clark[9]

11. 16-Anthony Nicholson[8]

12. 44-Jason Howell[7]

13. 11X-Tom Curran[18]

14. 8D-Terry Babb[16]

15. 73-Samuel Wagner[11]

16. 88G-Garrett Hulsey[17]

17. 41-Brad Wyatt[14]

18. 27-Justin Johnson[19]

19. 52-Dean Bowers[20]

20. 15E-Dakota Earls[15]

DNS: 33-Bryson Smith

DNS: 00-Broc Elliott