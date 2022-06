Dussel Flies to Friday GLSS Victory at the Full Throttle Nationals

By T.J. Buffenbarger

LAKE ODESSA, Mich. (June 3, 2022) — Nate Dussel made an infrequent start with the Great Lakes Super Sprints a memorable won by winning the feature event during the opening night of the Full Throttle Nationals Friday at I-96 Speedway. Dussel raced during the early stages of the main event with the most recent GLSS winner at I-96, Gregg Dalman, trading the lead back and forth before driving away during the second half of the event. The win was Dussel’s third of the 2022 season.

Qualifying

1. 27-Brad Lamberson, 14.267[5]

2. 16C-Tyler Rankin, 14.519[2]

3. 23-Devon Dobie, 14.573[13]

4. 85-Dustin Daggett, 14.593[17]

5. 84-Kyle Poortenga, 14.655[9]

6. 28-Shawn Valenti, 14.691[8]

7. 2-Ricky Peterson, 14.801[6]

8. 70-Eli Lakin, 14.873[12]

9. 66-Chase Dunham, 14.935[15]

10. 19-Jett Mann, 14.962[11]

11. 10S-Jay Steinebach, 15.190[3]

12. 0-Brayton Phillips, 15.980[7]

13. 07-Shane Simmons, 16.062[4]

14. 8-Justin Ward, 16.223[16]

15. 1-Levi Poortenga, 17.140[10]

16. 11-Joe Conway, 17.254[14]

DNS: 55-Matt Cogley, 17.254

Qualifying 2

1. 7C-Phil Gressman, 14.464[14]

2. 71H-Max Stambaugh, 14.603[10]

3. 1D-Nate Dussel, 14.621[16]

4. 24D-Danny Sams III, 14.622[13]

5. 49T-Gregg Dalman, 14.656[8]

6. 14H-Zane Devault, 14.925[7]

7. 87-Logan Easterday, 14.994[15]

8. 46-Ryan Coniam, 15.008[11]

9. 17-Jared Horstman, 15.060[2]

10. 3A-Mike Astrauskas, 15.202[1]

11. 13-Andy Teunessen, 15.243[3]

12. 86-Keith Sheffer Jr, 15.246[4]

13. 16B-Chase Ridenour, 15.350[6]

14. 21-Linden Jones, 15.414[9]

15. 20I-Kelsey Ivy, 15.808[12]

16. 38-Max Frank, 16.475[5]

17. 27K-Zac Broughman, 16.959[17]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2-Ricky Peterson[1]

2. 23-Devon Dobie[3]

3. 27-Brad Lamberson[4]

4. 84-Kyle Poortenga[2]

5. 10S-Jay Steinebach[6]

6. 66-Chase Dunham[5]

7. 07-Shane Simmons[7]

8. 55-Matt Cogley[9]

9. 1-Levi Poortenga[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[3]

2. 16C-Tyler Rankin[4]

3. 28-Shawn Valenti[2]

4. 70-Eli Lakin[1]

5. 0-Brayton Phillips[6]

6. 8-Justin Ward[7]

7. 19-Jett Mann[5]

8. 11-Joe Conway[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[2]

2. 1D-Nate Dussel[3]

3. 7C-Phil Gressman[4]

4. 87-Logan Easterday[1]

5. 16B-Chase Ridenour[7]

6. 13-Andy Teunessen[6]

7. 20I-Kelsey Ivy[8]

8. 27K-Zac Broughman[9]

9. 17-Jared Horstman[5]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[3]

2. 46-Ryan Coniam[1]

3. 14H-Zane Devault[2]

4. 21-Linden Jones[7]

5. 71H-Max Stambaugh[4]

6. 86-Keith Sheffer Jr[6]

7. 3A-Mike Astrauskas[5]

8. 38-Max Frank[8]

B-Main (12 Laps)

1. 16B-Chase Ridenour[3]

2. 71H-Max Stambaugh[4]

3. 66-Chase Dunham[5]

4. 86-Keith Sheffer Jr[8]

5. 10S-Jay Steinebach[1]

6. 13-Andy Teunessen[7]

7. 20I-Kelsey Ivy[11]

8. 0-Brayton Phillips[2]

9. 8-Justin Ward[6]

10. 3A-Mike Astrauskas[12]

11. 55-Matt Cogley[13]

12. 38-Max Frank[16]

13. 19-Jett Mann[10]

14. 07-Shane Simmons[9]

15. 11-Joe Conway[14]

16. 1-Levi Poortenga[17]

DNS: 27K-Zac Broughman

DNS: 17-Jared Horstman

A-Main (25 Laps)

1. 1D-Nate Dussel[3]

2. 24D-Danny Sams III[6]

3. 85-Dustin Daggett[7]

4. 27-Brad Lamberson[9]

5. 14H-Zane Devault[12]

6. 71H-Max Stambaugh[18]

7. 16C-Tyler Rankin[4]

8. 23-Devon Dobie[2]

9. 2-Ricky Peterson[8]

10. 28-Shawn Valenti[11]

11. 16B-Chase Ridenour[17]

12. 66-Chase Dunham[19]

13. 7C-Phil Gressman[10]

14. 86-Keith Sheffer Jr[20]

15. 87-Logan Easterday[15]

16. 13-Andy Teunessen[22]

17. 10S-Jay Steinebach[21]

18. 21-Linden Jones[16]

19. 49T-Gregg Dalman[1]

20. 46-Ryan Coniam[5]

21. 70-Eli Lakin[14]

22. 84-Kyle Poortenga[13]