Corey Day Wins NARC Feature at Watsonville

WATSONVILLE, Calif. (June 10, 2022) — Corey Day won the Northern Auto Racing Club feature Friday night at Ocean Speedway. Dominic Scelzi, Willie Croft, Justin Sanders, and Ryan Robinson rounded out the top five. Blake Bower won the Western Midget Racing main event.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, June 10, 2022

Northern Auto Racing Club

Qualifying (3 Laps)

1. 57-Corey Day, 10.968[7]

2. 2XM-Max Mittry, 11.039[20]

3. 29-Willie Croft, 11.155[18]

4. 83V-Joel Myers Jr, 11.211[13]

5. 3-Kaleb Montgomery, 11.220[8]

6. 56-Ryan Robinson, 11.282[12]

7. 21-Mitchell Faccinto, 11.317[16]

8. 41-Dominic Scelzi, 11.347[15]

9. 2X-Justin Sanders, 11.348[5]

10. 24-Chase Johnson, 11.362[10]

11. 37-Steve Kent, 11.448[11]

12. 17W-Shane Golobic, 11.471[14]

13. 72W-Kurt Nelson, 11.497[1]

14. 69-Bud Kaeding, 11.518[17]

15. 88N-DJ Netto, 11.534[3]

16. 21X-Gauge Garcia, 11.554[21]

17. 72JR-Chris Nelson, 11.624[19]

18. 2K-JJ Ringo, 11.648[4]

19. 2L-Logan Forler, 11.805[6]

20. 88-Koen Shaw, 11.913[9]

21. 26-Billy Aton, 11.925[2]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 24-Chase Johnson[1]

2. 21-Mitchell Faccinto[2]

3. 57-Corey Day[4]

4. 83V-Joel Myers Jr[3]

5. 72W-Kurt Nelson[5]

6. 21X-Gauge Garcia[6]

7. 2L-Logan Forler[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[2]

2. 2XM-Max Mittry[4]

3. 37-Steve Kent[1]

4. 3-Kaleb Montgomery[3]

5. 69-Bud Kaeding[5]

6. 88-Koen Shaw[7]

7. 72JR-Chris Nelson[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[1]

2. 2X-Justin Sanders[2]

3. 88N-DJ Netto[5]

4. 29-Willie Croft[4]

5. 2K-JJ Ringo[6]

6. 56-Ryan Robinson[3]

7. 26-Billy Aton[7]

Dash (6 Laps)

1. 21-Mitchell Faccinto[1]

2. 41-Dominic Scelzi[2]

3. 57-Corey Day[3]

4. 29-Willie Croft[6]

5. 2XM-Max Mittry[4]

6. 24-Chase Johnson[5]

A-Main (30 Laps)

1. 57-Corey Day[3]

2. 41-Dominic Scelzi[2]

3. 29-Willie Croft[4]

4. 2X-Justin Sanders[7]

5. 56-Ryan Robinson[12]

6. 88N-DJ Netto[13]

7. 2XM-Max Mittry[5]

8. 17W-Shane Golobic[8]

9. 37-Steve Kent[11]

10. 24-Chase Johnson[6]

11. 69-Bud Kaeding[15]

12. 2K-JJ Ringo[16]

13. 3-Kaleb Montgomery[10]

14. 83V-Joel Myers Jr[9]

15. 72W-Kurt Nelson[14]

16. 88-Koen Shaw[19]

17. 26-Billy Aton[21]

18. 21X-Gauge Garcia[17]

19. 72JR-Chris Nelson[18]

20. 2L-Logan Forler[20]

DNS: 21-Mitchell Faccinto

Western Midget Racing

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9-Blake Bower[3]

2. 09-Bryant Bell[1]

3. 10-Terre Rothweiler[4]

4. 27-Shawn Arriaga[5]

5. 3-Sparky Howard[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20-Kyle Hawse[1]

2. 32-Cory Brown[4]

3. 31-todd hawse[3]

4. 96X-Logan Mitchell[6]

5. 20W-Jerry Fletcher[5]

6. 11-Brody Petrie[2]

A-Main (20 Laps)

1. 9-Blake Bower[3]

2. 20-Kyle Hawse[2]

3. 32-Cory Brown[4]

4. 31-todd hawse[6]

5. 09-Bryant Bell[1]

6. 3-Sparky Howard[8]

7. 20W-Jerry Fletcher[11]

8. 27-Shawn Arriaga[7]

9. 96X-Logan Mitchell[10]

10. 11-Brody Petrie[9]

DNS: 10-Terre Rothweiler