Neuman and Sarff Win at Jacksonville

JACKSONVILLE, Ill. (June 10, 2022) — Jake Neuman and Karter Sarff won features Friday night at Jacksonville Speedway. Both Neuman and Sarff took advantage of starting on the pole position to win the winged 410 sprint and midget car features respectively. Joe B Miller, Ryan Timms, Paul Nienhiser, and Colton Fisher rounded out the top five in the sprint car feature. Mitchell Davis, Zach Daum, Emilio Hoover, and Joe Worth rounded out the top five in the midget car main event.

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, June 10, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[1]

2. 83-Colton Fisher[2]

3. 9T-Dylan Tuxhorn[4]

4. 42-Preston Perlmutter[8]

5. 79J-Jacob Patton[5]

6. 97-Scotty Milan[7]

7. 44-Cory Bruns[3]

8. 7A-Will Armitage[6]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 5T-Ryan Timms[1]

2. 9X-Paul Nienhiser[3]

3. 71-Caden Englehart[2]

4. 29X-Brayton Lynch[4]

5. 6R-Ryan Bunton[6]

6. 99W-Korey Weyant[5]

7. 22S-Slater Helt[8]

8. T01-Anthony D’Alessio[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 3B-Shelby Bosie[1]

2. 51B-Joe B Miller[5]

3. 10S-Jeremy Standridge[2]

4. 88-Terry Babb[7]

5. 17-Reece Saldana[3]

6. 1T-Trevin Littleton[4]

7. 357-Ryan Edwards[6]

A-Main (25 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[1]

2. 51B-Joe B Miller[8]

3. 5T-Ryan Timms[7]

4. 9X-Paul Nienhiser[6]

5. 83-Colton Fisher[2]

6. 3B-Shelby Bosie[4]

7. 88-Terry Babb[3]

8. 29X-Brayton Lynch[12]

9. 42-Preston Perlmutter[5]

10. 71-Caden Englehart[10]

11. 22S-Slater Helt[18]

12. 6R-Ryan Bunton[13]

13. 79J-Jacob Patton[14]

14. 97-Scotty Milan[15]

15. 1T-Trevin Littleton[19]

16. T01-Anthony D’Alessio[22]

17. 7A-Will Armitage[23]

18. 99W-Korey Weyant[17]

19. 44-Cory Bruns[21]

20. 10S-Jeremy Standridge[11]

DNS: 9T-Dylan Tuxhorn

DNS: 17-Reece Saldana

DNS: 357-Ryan Edwards

Midget Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1K-Karter Sarff[4]

2. 91-Zach Daum[1]

3. 21-Jon Henry[3]

4. 57-Mark McMahill[5]

5. 23-Patrick Ryan[2]

DNS: 3X-Lane Warner

DNS: 42-Kevin Battefeld

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 77W-Joe Wirth[4]

2. 97A-Mitchell Davis[5]

3. 21E-Emilio Hoover[1]

4. 31-Kyle Beilman[3]

5. 83-Jeff Beasley[6]

6. 22K-Kelli Harter[2]

7. 40-Jace Sparks[7]

A-Main (20 Laps)

1. 1K-Karter Sarff[1]

2. 97A-Mitchell Davis[3]

3. 91-Zach Daum[4]

4. 21E-Emilio Hoover[7]

5. 77W-Joe Wirth[2]

6. 57-Mark McMahill[6]

7. 31-Kyle Beilman[8]

8. 23-Patrick Ryan[10]

9. 83-Jeff Beasley[9]

10. 22K-Kelli Harter[11]

11. 3X-Lane Warner[13]

12. 21-Jon Henry[5]

13. 40-Jace Sparks[12]

DNS: 42-Kevin Battefeld