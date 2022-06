Justin Peck Speedweek winner at Atomic

Justin Peck picked up his second Tezos All Star Circuit of Champions Ohio Speedweek win Wednesday night at Atomic Speedway.

6/15/2022 at Atomic Speedway

410 Sprints – Winged

Tezos A Feature (30 Laps): 1. 13-Justin Peck[1]; 2. 48-Danny Dietrich[3]; 3. 11-Parker Price Miller[2]; 4. 7BC-Tyler Courtney[6]; 5. 39-Christopher Bell[7]; 6. 5T-Travis Philo[8]; 7. 22-Cole Duncan[12]; 8. 4-Cap Henry[14]; 9. 97-Greg Wilson[20]; 10. 91T-Cale Thomas[16]; 11. 28-Brandon Spithaler[4]; 12. 19-Chris Windom[26]; 13. 26-Cory Eliason[10]; 14. 5J-Jake Hesson[13]; 15. 91-Kyle Reinhardt[22]; 16. 10-Zeb Wise[18]; 17. 17-Carson Short[11]; 18. 08-Brandon Conkel[24]; 19. 101-Lachlan McHugh[17]; 20. 2S-Nathan Skaggs[19]; 21. 55X-Alex Bowman[15]; 22. A79-Brandon Wimmer[23]; 23. (DNF) 19AZ-Mitchel Moles[9]; 24. (DNF) 17B-Bill Balog[5]; 25. (DNF) 15H-Sam Hafertepe Jr[21]; 26. (DNF) 55-Hunter Schuerenberg[25]

Classic Ink USA B Feature (12 Laps): 1. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]; 2. 91-Kyle Reinhardt[1]; 3. A79-Brandon Wimmer[4]; 4. 08-Brandon Conkel[6]; 5. 2-Ricky Peterson[5]; 6. 49X-Ian Madsen[11]; 7. 99-Skylar Gee[16]; 8. 22B-Ryan Broughton[8]; 9. 25-Chris Myers[13]; 10. 19-Chris Windom[3]; 11. (DNF) 8D-Josh Davis[15]; 12. (DNF) 4X-Danny Smith[10]; 13. (DNF) 55-Hunter Schuerenberg[7]; 14. (DNF) 83X-Nate Reeser[9]; 15. (DNF) 84-Cale Stinson[14]; 16. (DNS) 8-Zach Ames; 17. (DNS) 00H-Hunter Lynch

Computer Man C Feature (6 Laps): 1. 99-Skylar Gee[1]; 2. 00H-Hunter Lynch[6]; 3. 9-Lance Webb[4]; 4. 4S-Chris Smalley[5]; 5. 5-Benjamin Webb[8]; 6. 40-Logan Fenton[7]; 7. (DNS) 24-Lee Haskins; 8. (DNS) 59-Bryan Nuckles

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash (6 Laps): 1. 13-Justin Peck[1]; 2. 11-Parker Price Miller[3]; 3. 48-Danny Dietrich[2]; 4. 28-Brandon Spithaler[4]; 5. 17B-Bill Balog[6]; 6. 7BC-Tyler Courtney[7]; 7. 39-Christopher Bell[10]; 8. 5T-Travis Philo[8]; 9. 19AZ-Mitchel Moles[5]; 10. (DNF) 26-Cory Eliason[9]

Hunt Brothers Pizza Heat 1 (8 Laps): 1. 48-Danny Dietrich[2]; 2. 22-Cole Duncan[1]; 3. 39-Christopher Bell[4]; 4. 101-Lachlan McHugh[3]; 5. A79-Brandon Wimmer[5]; 6. 22B-Ryan Broughton[6]; 7. 25-Chris Myers[7]; 8. 4S-Chris Smalley[9]; 9. 5-Benjamin Webb[8]

CSI Shocks Heat 2 (8 Laps): 1. 11-Parker Price Miller[1]; 2. 28-Brandon Spithaler[2]; 3. 4-Cap Henry[6]; 4. 91T-Cale Thomas[3]; 5. 15H-Sam Hafertepe Jr[5]; 6. 91-Kyle Reinhardt[4]; 7. 49X-Ian Madsen[7]; 8. 99-Skylar Gee[8]; 9. 00H-Hunter Lynch[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat 3 (8 Laps): 1. 5T-Travis Philo[1]; 2. 5J-Jake Hesson[2]; 3. 13-Justin Peck[4]; 4. 97-Greg Wilson[3]; 5. 2-Ricky Peterson[5]; 6. 83X-Nate Reeser[6]; 7. 8D-Josh Davis[7]; 8. 24-Lee Haskins[9]; 9. 40-Logan Fenton[8]

Mobil 1 Heat 4 (8 Laps): 1. 26-Cory Eliason[2]; 2. 17-Carson Short[1]; 3. 17B-Bill Balog[4]; 4. 2S-Nathan Skaggs[6]; 5. 08-Brandon Conkel[7]; 6. (DNF) 55-Hunter Schuerenberg[3]; 7. (DNF) 8-Zach Ames[5]; 8. (DNF) 9-Lance Webb[8]

Kistler Racing Products Heat 5 (8 Laps): 1. 19AZ-Mitchel Moles[3]; 2. 7BC-Tyler Courtney[4]; 3. 55X-Alex Bowman[1]; 4. 10-Zeb Wise[5]; 5. 19-Chris Windom[2]; 6. 4X-Danny Smith[8]; 7. 84-Cale Stinson[7]; 8. 59-Bryan Nuckles[6]

Dixie Vodka Qualifying: 1. 59-Bryan Nuckles, 00:01.755[40]; 2. 13-Justin Peck, 00:11.195[23]; 3. 39-Christopher Bell, 00:11.258[4]; 4. 91-Kyle Reinhardt, 00:11.260[16]; 5. 7BC-Tyler Courtney, 00:11.266[41]; 6. 28-Brandon Spithaler, 00:11.275[10]; 7. 17B-Bill Balog, 00:11.296[32]; 8. 91T-Cale Thomas, 00:11.298[13]; 9. 17-Carson Short, 00:11.304[28]; 10. 15H-Sam Hafertepe Jr, 00:11.307[14]; 11. 4-Cap Henry, 00:11.370[18]; 12. 26-Cory Eliason, 00:11.375[30]; 13. 22-Cole Duncan, 00:11.389[9]; 14. 55-Hunter Schuerenberg, 00:11.390[31]; 15. 48-Danny Dietrich, 00:11.393[3]; 16. 49X-Ian Madsen, 00:11.423[11]; 17. 55X-Alex Bowman, 00:11.448[37]; 18. 5T-Travis Philo, 00:11.459[20]; 19. 99-Skylar Gee, 00:11.475[17]; 20. 19-Chris Windom, 00:11.501[39]; 21. 8-Zach Ames, 00:11.533[34]; 22. 101-Lachlan McHugh, 00:11.536[7]; 23. 19AZ-Mitchel Moles, 00:11.560[42]; 24. 5J-Jake Hesson, 00:11.560[22]; 25. 11-Parker Price Miller, 00:11.568[15]; 26. A79-Brandon Wimmer, 00:11.568[2]; 27. 10-Zeb Wise, 00:11.620[43]; 28. 22B-Ryan Broughton, 00:11.681[5]; 29. 2S-Nathan Skaggs, 00:11.683[29]; 30. 97-Greg Wilson, 00:11.697[26]; 31. 2-Ricky Peterson, 00:11.784[25]; 32. 83X-Nate Reeser, 00:11.811[19]; 33. 25-Chris Myers, 00:11.865[8]; 34. 84-Cale Stinson, 00:11.884[36]; 35. 00H-Hunter Lynch, 00:11.984[12]; 36. 4X-Danny Smith, 00:11.993[38]; 37. 08-Brandon Conkel, 00:12.221[33]; 38. 8D-Josh Davis, 00:12.276[21]; 39. 40-Logan Fenton, 00:12.589[24]; 40. 24-Lee Haskins, 00:12.732[27]; 41. 9-Lance Webb, 00:12.759[35]; 42. 5-Benjamin Webb, 00:12.864[1]; 43. 4S-Chris Smalley, 00:12.881[6]