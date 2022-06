Gomes Wins Sprint Car Challenge Tour Feature at Petaluma

PETALUMA, Calif. (June 18, 2022) — Tony Gomes won the Sprint Car Challenge Tour feature Saturday night at Petaluma Speedway. Chase Johnson, Andy Forsberg, Colby Johnson, and Bradley Terrell rounded out the top five.

Sprint Car Challenge Tour

Petaluma Speedway

Petaluma, California

Saturday, June 18, 2022

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 75-Tony Gomes[1]

2. 83SA-Isaiah Vasquez[2]

3. 14W-Ryan Robinson[3]

4. 1-Chance Grasty[4]

5. 78-Bret Barney[5]

6. 121-Caeden Steele[7]

7. 9L-Luke Hayes[6]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 28-Chase Johnson[2]

2. 12-Steel Powell[3]

3. 33-Dylan Bloomfield[4]

4. 87-Ashlyn Rodriguez[6]

5. 7V-Wyatt VanLare[5]

6. 43-Bradley Terrell[1]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 92-Andy Forsberg[2]

2. 5V-Landon Brooks[1]

3. 7H-Jake Haulot[4]

4. 88-Brad Bumgarner[3]

5. 8JR-Brian McGahan Jr[6]

6. 38-Colby Johnson[5]

Dash #1 (6 Laps)

1. 28-Chase Johnson[2]

2. 75-Tony Gomes[4]

3. 33-Dylan Bloomfield[1]

4. 92-Andy Forsberg[6]

5. 7H-Jake Haulot[5]

6. 1-Chance Grasty[3]

A-Main (35 Laps)

1. 75-Tony Gomes[2]

2. 28-Chase Johnson[1]

3. 92-Andy Forsberg[4]

4. 38-Colby Johnson[16]

5. 43-Bradley Terrell[17]

6. 121-Caeden Steele[18]

7. 1-Chance Grasty[6]

8. 78-Bret Barney[13]

9. 8JR-Brian McGahan Jr[14]

10. 88-Brad Bumgarner[11]

11. 33-Dylan Bloomfield[3]

12. 83SA-Isaiah Vasquez[8]

13. 9L-Luke Hayes[19]

14. 7V-Wyatt VanLare[15]

15. 12-Steel Powell[9]

16. 87-Ashlyn Rodriguez[12]

17. 5V-Landon Brooks[7]

18. 14W-Ryan Robinson[10]

19. 7H-Jake Haulot[5]