Varin Wins Patriot Tour Main at Fonda

FONDA, N.Y. (June 25, 2022) — Danny Varin won the Patriot Sprint Tour feature Saturday night at Fonda Speedway. Matt Tanner, Paulie Colagiovanni, Johs Pieniazek, and Davie Franek rounded out the top five.

Patriot Sprint Tour

Fonda Speedway

Fonda, New York

Saturday, June 25, 2022

Heat Race #1:

1. 77-Matt Tanner

2. 41-Dalton Rombough

3. 41m-Chase Moran

4. 66-Jordan Hutton

5. 28f-Davie Franek

6. 79-Jordan Thomas

7. 25h-Tyler Emmons

DNS: 67d-Dave Dykstra

Heat Race #2:

1. 3-Denny Peebles

2. 9-Josh Pieniazek

3. 32-Kyle Smith

4. 2-Dave Axton

5. 99-Mike Kiser

6. 88c-Chad Miller

7. 7-Andrew Jacobus

DNS: 5d-Jacob Dykstra

Heat Race #3:

1. 01-Danny Varin

2. 14b-Brett Wright

3. 22-Jonathan Preston

4. 98-Joe Trenca

5. 10-Paulie Colagiovanni

6. 67-Steve Glover

7. 2j-Aaron Jacobus

DNS: 3a-Jeff Trombley

Dash:

1. 22-Jonathan Preston

2. 98-Joe Trenca

3. 28f-Davie Franek

4. 41m-Chase Moran

5. 99-Mike Kiser

Feature:

1. 01-Danny Varin

2. 77-Matt Tanner

3. 10-Paulie Colagiovanni

4. 9-Josh Pieniazek

5. 28f-Davie Franek

6. 41-Dalton Rombough

7. 98-Joe Trenca

8. 3-Denny Peebles

9. 22-Jonathan Preston

10. 32-Kyle Smith

11. 99-Mike Kiser

12. 88c-Chad Miller

13. 67-Steve Glover

14. 2-Dave Axton

15. 41m-Chase Moran

16. 7-Andrew Jacobus

17. 14b-Brett Wright

18. 25h-Tyler Emmons

19. 2j-Aaron Jacobus

DNS: 66-Jordan Hutton

DNS: 79-Jordan Thomas

DNS: 67d-Dave Dykstra

DNS: 5d-Jacob Dykstra

DNS: 3a-Jeff Trombley