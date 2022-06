Brody Roa Wins at Perris

Brody Roa won the USAC/CRA feature at Perris Auto Speedway Saturday night

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: June 25, 2022 – Perris Auto Speedway– Perris, California – “Bubby Jones and Ray Scheetz Memorial”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Damion Gardner, 1, Alexander-16.895; 2. Logan Williams, 5W, McCarthy-16.941; 3. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-16.954; 4. Matt Mitchell, 37, Mitchell-17.053; 5. Max Adams, 73, Ford-17.106; 6. Tommy Malcolm, 5X, Napier-17.137; 7. Brody Roa, 91R, BR-17.188; 8. Chris Bonneau, 15, Bonneau-17.265; 9. Austin Grabowski, 72, Grabowski-17.292; 10. Austin Williams, 2, Williams-17.309; 11. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-17.351; 12. Cody Williams, 44, Williams-17.360; 13. Jake Hodges, 4, Hodges-17.368; 14. Kyle Edwards, 39E, Edwards-17.395; 15. A.J. Bender, 21, Bender-17.455; 16. Verne Sweeney, 98, Tracy-17.475; 17. Chris Tramel, 77, Tramel-18.279; 18. Nate Schank, 1$, Schank-18.573; 19. Daylin Perreira, 21P, Perreira-18.627; 20. Dan Taylor, T5, Taylor-18.834.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED / LASERWORX MANUFACTURING / FACTORY WRAPS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Mitchell, 2. Gardner, 3. Roa, 4. A.Williams, 5. Sweeney, 6. Perreira, 7. Hodges. 2:55.00.

BILLSJERKY.NET / LASERWORX MANUFACTURING / FACTORY WRAPS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Adams, 2. Edwards, 3. McCarthy, 4. Bonneau, 5. L.Williams, 6. Tramel,. 7. Taylor. 2:59.53.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps) 1. Bender, 2. Tafoya, 3. Malcolm, 4. C.Williams, 5. Grabowski, 6. Schank. 2:57.01.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Brody Roa (1), 2. Matt Mitchell (4), 3. Tommy Malcolm (2), 4. Eddie Tafoya Jr. (5), 5. Logan Williams (7), 6. Kyle Edwards (14), 7. Austin Williams (10), 8. Matt McCarthy (11), 9. Nate Schank (18), 10. Damion Gardner (6), 11. Chris Tramel (17), 12. Jake Hodges (13), 13. Daylin Perreira (19), 14. Verne Sweeney (16), 15. Max Adams (3), 16. A.J. Bender (15), 17. Chris Bonneau (8), 18. Dan Taylor (20), 19. Cody Williams (12), 20. Austin Grabowski (9). NT.

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Roa, Laps 2-16 Malcolm, Laps 17-18 Mitchell, Laps 19-25 Malcolm, Laps 26-28 Mitchell, Laps 29-30 Roa.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Nate Schank (18th to 9th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Daylin Perreira

IN MEMORY OF SHAWN MCDONALD QUALIFYING AWARD: Tommy Malcolm

IN MEMORY OF SHAWN MCDONALD FEATURE AWARD: Kyle Edwards

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Damion Gardner-828, 2-Matt Mitchell-735, 3-Austin Williams-706, 4-Eddie Tafoya Jr.-667, 5-Logan Williams-641, 6-Cody Williams-554, 7-Tommy Malcolm-532, 8-Charles Davis Jr.-497, 9-Brody Roa-484, 10-Matt McCarthy-468.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: July 8 – Keller Auto Speedway – Hanford, California – “Spanky Mathews Memorial”